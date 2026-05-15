Những hợp tác xã “ươm mầm" du lịch nông thôn

Thôn Trang Liên Nhật (phường Trần Phú) đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách tìm về trải nghiệm. Với sự đầu tư của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật, mô hình du lịch sinh thái nơi đây gây ấn tượng bởi vẻ đẹp đồng quê thanh bình với những lối đi nhỏ len giữa ruộng lúa, ao hồ, những vườn hoa theo mùa và các chòi nghỉ bằng tre mộc mạc, mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên.

Trẻ thơ được khám phá thiên nhiên tại Thôn Trang Liên Nhật.

Từ một vùng sản xuất nông nghiệp, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật đã cải tạo cảnh quan, đầu tư các hạng mục trải nghiệm, dịch vụ ẩm thực, tạo nên một điểm đến gần gũi với thiên nhiên.

HTX hiện có gần 20 thành viên, liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các dịch vụ đi kèm. Không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên, mô hình này còn mở ra hướng phát triển kinh tế đa giá trị ngay trên vùng quê ven đô. Trong những đợt cao điểm như kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nơi đây đón hơn 1.500 lượt khách mỗi ngày.

Nhiều du khách tìm về trải nghiệm cảnh đồng quê ở Thôn Trang Liên Nhật.

Ông Nguyễn Hữu Quyền – Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật cho biết: “Thôn Trang Liên Nhật được hình thành từ sự chung sức của nhiều hộ dân. Mỗi người góp đất, góp công để cùng xây dựng một không gian sinh thái cộng đồng. Khi tham gia vào HTX, bà con không chỉ có nguồn thu nhập ổn định mà còn thêm niềm tin vào hướng đi mới trên chính quê hương mình.”

Ông Nguyễn Hữu Quyền – Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật giới thiệu sản phẩm tại phiên chợ quê phường Trần Phú 2026.

Chưa tổ chức thành mô hình dịch vụ du lịch như Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật, nhưng HTX Nông nghiệp Gia Phúc ở xã Trường Lưu cũng đang trở thành điểm đến của nhiều người yêu thích không gian xanh và trải nghiệm nông nghiệp sạch.

Trên vùng đồi Khe Lang trước đây đầy sỏi đá, HTX đã xây dựng nên khu sản xuất nông nghiệp hữu cơ rộng gần 30 ha. Những vườn cây trải dài, hồ nước, đồi thoải cùng không khí trong lành tạo nên một không gian gần gũi thiên nhiên, mang lại cảm giác thư thái cho những ai ghé thăm.

Điều làm nên nét riêng của HTX Nông nghiệp Gia Phúc còn đến từ hướng sản xuất hữu cơ bền vững. Từ hệ thống tưới công nghệ Israel, quy trình chăm sóc khép kín đến việc sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học… tất cả góp phần giữ gìn môi trường sinh thái xanh sạch. Chính vì vậy, nhiều đoàn học sinh, người dân từ các địa phương khác đã tìm về đây để tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu mô hình nông nghiệp hữu cơ và tự tay hái những trái cây sạch tại vườn.

Vẻ đẹp mướt xanh tại khu sản xuất nông nghiệp hữu cơ của HTX Nông nghiệp Gia Phúc.

“Việc xây dựng sản xuất theo hướng hữu cơ không chỉ tạo ra nông sản an toàn mà còn góp phần hình thành một môi trường sống trong lành, đất đai được cải tạo, cây cối phát triển tự nhiên, con người cũng cảm thấy gần gũi, thư thái hơn khi đến đây. Dù chưa chính thức làm du lịch, nhưng thời gian qua, nhiều trường học, đoàn thể đã chủ động tìm đến để tham quan, trải nghiệm. Đó là tín hiệu rất đáng mừng, mở ra nhiều kỳ vọng để HTX từng bước phát triển du lịch sinh thái trong thời gian tới”, ông Lê Vạn Hải – Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc chia sẻ.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc luôn tâm huyết với nông nghiệp hữu cơ để làm nên không gian trong lành.

Không chỉ HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật hay HTX Nông nghiệp Gia Phúc, nhiều HTX ở Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng hướng đi mới, gắn sản xuất với trải nghiệm, dịch vụ và quảng bá sản phẩm địa phương.

Theo số liệu từ Liên minh HTX Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 785 HTX đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, môi trường, tiểu thủ công nghiệp… Trong đó, nhiều HTX đã hình thành các mô hình sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP, tạo nền tảng thuận lợi để phát triển du lịch trải nghiệm nông thôn. Từ những vườn cây ăn quả, vùng sản xuất hữu cơ, khu sinh thái đồng quê đến các làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP… đều có thể trở thành tài nguyên du lịch nếu được đầu tư, kết nối bài bản.

HTX gắn với nghề truyền thống là một lợi thế để phát triển du lịch trải nghiệm tại Hà Tĩnh. Ảnh Thu Trang

Không chỉ tạo thêm sinh kế, nâng cao giá trị sản phẩm, sự tham gia của các HTX còn góp phần làm mới hình ảnh nông thôn Hà Tĩnh – gần gũi, trong lành và giàu sức sống. Và từ những mô hình còn nhiều thử nghiệm hôm nay, một hướng đi mới cho du lịch nông thôn đang dần định hình.

Các HTX có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch trải nghiệm. Tuy nhiên, để đi đường dài, các HTX cần được đào tạo bài bản hơn về kỹ năng làm du lịch, cách tổ chức trải nghiệm, phục vụ và quảng bá hình ảnh. Cùng với đó là chú trọng xây dựng các sản phẩm đặc trưng mang dấu ấn địa phương, tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành để hình thành các tour, tuyến phù hợp. Ông Lê Đăng Phúc – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh