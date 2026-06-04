Điểm thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh 2026: Link tra cứu nhanh, chính xác

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hà Tĩnh có thể tra cứu điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tại địa chỉ hatinh.edu.vn.

Cách tra cứu điểm thi lớp 10 Hà Tĩnh năm 2026: thí sinh nhập đầy đủ 6 ký tự số báo danh, điền mã bảo mật và nhấn "Tìm kiếm" để xem kết quả.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 THPT Hà Tĩnh hệ không chuyên năm nay theo công thức:

Điểm xét tuyển = điểm thi môn Văn + Toán + Tiếng Anh (hệ số 1) + điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm xét tuyển lớp 10 THPT hệ chuyên được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1 + điểm bài thi môn chuyên x 3.

Link tra cứu điểm thi: http://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi_ts10