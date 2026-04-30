Về Ngã ba Đồng Lộc tri ân các anh hùng liệt sỹ dịp 30/4

Sĩ Hoàng - Sỹ Huy
(Baohatinh.vn) - Trong không khí thiêng liêng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đông đảo du khách đã về Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Sáng 30/4, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng ngay từ đầu giờ sáng, nhiều du khách đã có mặt tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc) để tri ân các anh hùng liệt sỹ.
Từng đoàn cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân thập phương xếp hàng vào dâng hương với lòng biết ơn sâu sắc.
Bên cạnh dâng hương tri ân, các đoàn khách còn được tìm hiểu về lịch sử của “tọa độ lửa” năm xưa, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ.
Để phục vụ lượng khách tăng cao, BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng đã tăng cường lực lượng hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tổ chức phân luồng hợp lý. Nhờ đó, dù đông người nhưng các hoạt động vẫn diễn ra thuận lợi, văn minh.
Dòng người về Đồng Lộc dịp 30/4 là hành trình trở về với cội nguồn, với ký ức lịch sử. Mỗi nén hương được thắp lên là một lời tri ân, mỗi bước chân rời đi đều mang theo niềm xúc động và sự trân trọng sâu sắc đối với những hy sinh đã làm nên lịch sử.
"Tôi không nhớ mình đã đến Ngã ba Đồng Lộc bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thấy nghẹn ngào, xúc động. Mỗi nén hương tôi thắp lên là lời biết ơn từ tận đáy lòng trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ", bà Ngô Thị Núi (SN 1972, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.
Dịp này, BQL khu di tích đã bố trí nhiều không gian đẹp để du khách lưu giữ lại khoảnh khắc về nguồn, đặc biệt là giới trẻ.
“Đây là lần đầu em đến Ngã ba Đồng Lộc. Khi nghe kể về 10 nữ thanh niên xung phong, em thực sự xúc động. Không gian ở đây vừa trang nghiêm, vừa có nhiều góc check in giúp em vừa lưu lại kỷ niệm vừa hiểu thêm về lịch sử" - em Lê Thị Ngọc Ánh (SN 2004, phường Kim Long, TP Huế) cho biết.
Nhiều em nhỏ thích thú khi tìm hiểu về các hiện vật chiến tranh.
Dòng người về Ngã ba Đồng Lộc dịp 30/4 không chỉ là hành trình của những bước chân, mà còn là hành trình của ký ức và lòng biết ơn. Giữa nhịp sống hiện đại, nơi đây vẫn lặng lẽ nhắc mỗi người về giá trị của hòa bình hôm nay.

“BQL đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, tập trung chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường; các không gian dâng hương, tham quan được sắp xếp khoa học, đảm bảo vừa trang nghiêm, vừa thuận tiện cho du khách.

Dịp 30/4 năm nay, khu di tích ước tính đón khoảng 5.000 lượt khách về dâng hương. Dù lượng người đông, nhưng các hoạt động vẫn diễn ra an toàn, chu đáo để mỗi du khách khi đến Đồng Lộc đều có được trải nghiệm ý nghĩa và trọn vẹn.”

Ông Đặng Quốc Vũ - Giám đốc BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng

"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.
Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…