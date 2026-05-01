Hình ảnh đẹp của công nhân cầu đường ngày Quốc tế lao động

(Baohatinh.vn) - Trên các tuyến giao thông ở Hà Tĩnh, những công nhân cầu đường vẫn miệt mài với công tác bảo trì. Họ tạm gác lại niềm vui ngày lễ cho những cung đường êm thuận, thông suốt.
“Nói không chạnh lòng thì cũng không đúng hẳn, nhưng nghề là mình chọn rồi nên vui vẻ chấp nhận. Thấy mọi người đi lại an toàn, tôi cũng thấy mình có chút đóng góp trong đó”, chị Võ Thu Thảo chia sẻ.
Cùng với chị Võ Thu Thảo, các thành viên trong tổ bảo trì đường bộ thuộc Hạt Quản lý đường bộ Cẩm Xuyên khi thực hiện công việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trên đoạn tuyến phụ trách đều vui vẻ, trách nhiệm trong công việc.
Từ việc dặm vá những ổ gà, nạo vét cống rãnh, phát quang tầm nhìn tại các khúc cua khuất, cho đến việc túc trực kiểm tra hệ thống biển báo, cọc tiêu..., tất cả đều được thực hiện với sự tập trung cao độ.
Không chỉ có các tuyến quốc lộ, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh cũng tăng cao. Trước thực tế này, các đơn vị bảo trì cũng đã bố trí nhân lực, phương tiện thường xuyên kiểm tra trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông.
