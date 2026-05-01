Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Hình ảnh đẹp của công nhân cầu đường ngày Quốc tế lao động

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trên các tuyến giao thông ở Hà Tĩnh, những công nhân cầu đường vẫn miệt mài với công tác bảo trì. Họ tạm gác lại niềm vui ngày lễ cho những cung đường êm thuận, thông suốt.

Sáng 1/5 - ngày nghỉ thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chị Võ Thị Thảo cùng các thành viên trong tổ bảo trì đường bộ thuộc Hạt Quản lý đường bộ Cẩm Xuyên (Công ty CP 456) triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trên đoạn tuyến Km 529 + 600 quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo lời chị Thảo, dịp nghỉ lễ, ai cũng mong muốn được nghỉ ngơi cùng gia đình, người thân. Tuy nhiên, vì đặc thù nghề nghiệp là công nhân cầu đường, dịp lễ tết, lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến gia tăng, công tác đảm bảo bảo trì đường bộ lại càng phải chú trọng.
“Nói không chạnh lòng thì cũng không đúng hẳn, nhưng nghề là mình chọn rồi nên vui vẻ chấp nhận. Thấy mọi người đi lại an toàn, tôi cũng thấy mình có chút đóng góp trong đó”, chị Võ Thu Thảo chia sẻ.
Cùng với chị Võ Thu Thảo, các thành viên trong tổ bảo trì đường bộ thuộc Hạt Quản lý đường bộ Cẩm Xuyên khi thực hiện công việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trên đoạn tuyến phụ trách đều vui vẻ, trách nhiệm trong công việc.
Giữa dòng phương tiện lưu thông tấp nập trong dịp nghỉ lễ, những công nhân cầu đường vẫn cần mẫn với công việc quen thuộc. Khi lưu lượng xe cộ tăng trong dịp nghỉ lễ, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cũng tiềm ẩn nhiều hơn, đòi hỏi mặt đường phải luôn trong trạng thái êm thuận nhất, hệ thống cảnh báo phải phát huy tác dụng tối đa.
Từ việc dặm vá những ổ gà, nạo vét cống rãnh, phát quang tầm nhìn tại các khúc cua khuất, cho đến việc túc trực kiểm tra hệ thống biển báo, cọc tiêu..., tất cả đều được thực hiện với sự tập trung cao độ.
Quá trình thực hiện công tác bảo trì đường, việc đảm bảo an toàn giao thông được đơn vị chú trọng khi bố trí đầy đủ cọc tiêu, biển báo và cắt cử người ứng trực, phân luồng.
Ông Võ Viết Tiến - Trưởng phòng Quản lý giao thông Công ty CP 456 cho hay: Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, mật độ phương tiện trên các tuyến giao thông gia tăng, nhất là với tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 8.... Vì vậy, với trách nhiệm là đơn vị duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, đơn vị cắt cử nhân lực, phương tiện triển khai công tác bảo trì xuyên dịp nghỉ lễ, kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố giao thông phát sinh trên tuyến. Với các công nhân thực hiện công việc trong dịp nghỉ lễ được bảo đảm đầy đủ chế độ theo quy định.
Không chỉ có các tuyến quốc lộ, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh cũng tăng cao. Trước thực tế này, các đơn vị bảo trì cũng đã bố trí nhân lực, phương tiện thường xuyên kiểm tra trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông.
Tại các nút giao ra vào cao tốc, công nhân được bố trí trực gác 24/24h để hướng dẫn giao thông.
Trước tình trạng các phương tiện thô sơ, nhất là xe máy, đi vào cao tốc, bên cạnh biển cấm, đơn vị bảo trì cũng gắn thêm tấm biển để người dân nắm bắt thông tin.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho hay: Qua 2 ngày nghỉ lễ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo. Các tuyến giao thông đảm bảo an toàn, thông suốt.

Tin liên quan

Tags:

#An toàn giao thông ở Hà Tĩnh #An toàn giao thông #Đảm bảo an toàn trên cao tốc #Dự án cao tốc qua Hà Tĩnh #Dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh #Giao thông dịp nghỉ lễ #Nghỉ lễ 30/4 1/5 #Giao thông nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24h; chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT trong hai kỳ nghỉ lễ.
Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, "chạy" dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.