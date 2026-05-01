Hình ảnh đẹp của công nhân cầu đường ngày Quốc tế lao động

Người phụ nữ ở xã Sơn Tiến tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương 27/04/2026 21:28 Người dân xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Tiệm vàng bị kẻ gian lừa cầm cố vàng giả chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng 27/04/2026 17:02 Đinh Văn Cường khai nhận, toàn bộ số kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng mang đến hiệu vàng cầm cố đều là vàng giả, được đặt mua từ một tài khoản mạng xã hội zalo.

Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường dài gần 6 km ở Đức Đồng 27/04/2026 07:50 Tuyến đường từ cầu Cố Bá đến cầu Đồng Văn (xã Đức Đồng, Hà Tĩnh) dài gần 6 km, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT, trở thành nỗi lo đối với người dân mỗi khi lưu thông qua đây.

Va chạm với xe bồn, người phụ nữ đi xe máy tử vong 26/04/2026 20:24 Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Xe chở đoàn du khách lao xuống vực 100m, 2 người tử vong 26/04/2026 18:38 Xe chở đoàn khách du lịch từ Hà Nội đi suối nước nóng tại Sơn La lao xuống vực khi qua tuyến đường liên xã khiến hai người tử vong, 6 người bị thương.

Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên 26/04/2026 10:21 Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24h; chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT trong hai kỳ nghỉ lễ.

Lò sản xuất 2.800 tấn mì tươi 'ngậm' hàn the, thủy tinh lỏng 26/04/2026 10:16 Cảnh sát đồng loạt kiểm tra các cơ sở của vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng, xác định họ đã trộn hàn the, thủy tinh lỏng vào 2.800 tấn mì tươi để sợi dai, bảo quản được hai ngày.

Một số lưu ý về quy định cấp phép lưu thông đối với máy bơm chữa cháy 26/04/2026 05:12 Cục Cảnh sát PCCC & CNCH (Bộ Công an) hướng dẫn người sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu máy bơm chữa cháy và chủ đầu tư, nhà thầu nắm rõ một số quy định về cấp phép lưu thông đối với máy bơm chữa cháy.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo 25/04/2026 12:49 Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.

Camera giám sát: “Hàng rào” an ninh hay “cửa ngõ” lộ thông tin? 25/04/2026 10:05 Hàng loạt vụ lộ lọt dữ liệu từ camera giám sát ở Việt Nam và Hà Tĩnh khiến nhiều người thấp thỏm tự vấn: liệu sự riêng tư trong chính ngôi nhà của mình có còn được bảo đảm?

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra PCCC & CNCH trong tình hình mới 25/04/2026 10:05 Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vừa là “tai mắt” phát hiện nguy cơ, vừa là “công cụ pháp lý” để phòng ngừa, răn đe và chấn chỉnh vi phạm.

Phân luồng giao thông phục vụ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh tại Thiên Cầm 25/04/2026 06:30 Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) thông tin về công tác phân luồng giao thông nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi tham dự lễ khai trương du lịch biển vào tối 25/4.

Xử phạt 233 năm 9 tháng tù các bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia 24/04/2026 17:31 Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 38 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có 22 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 233 năm 9 tháng.

Bắt đối tượng trộm tài sản của người dân tắm biển Thạch Hải 24/04/2026 09:25 Khi tắm biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh), một người dân đã bị kẻ gian cạy cốp xe máy, lấy trộm 2 điện thoại di động và khoảng 3,3 triệu đồng tiền mặt.

Ngăn 2 nhóm học sinh Hà Tĩnh, Quảng Trị giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí 24/04/2026 08:23 Một nhóm thanh thiếu niên ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).

Một số kinh nghiệm lính cứu hỏa tự cứu đồng đội bị kẹt trong đám cháy 24/04/2026 06:30 Sự bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ và kỹ thuật cứu nạn được huấn luyện bài bản là yếu tố quyết định giúp chiến sĩ PCCC&CNCH giải cứu thành công đồng đội bị mắc kẹt trong hỏa hoạn.

3 đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về vận tải, trật tự ATGT dịp nghỉ lễ ở Hà Tĩnh 24/04/2026 05:18 Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tạo thuận lợi cho người dân tìm hiểu kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn 23/04/2026 05:23 Danh mục mã QR Code phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và hướng dẫn thoát nạn được Công an Hà Tĩnh xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân truy cập, tìm hiểu.

Bắt đối tượng lừa “chạy” xuất khẩu lao động sang Canada 22/04/2026 15:56 Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thân (SN 1984, trú thôn 4, xã Cẩm Trung) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Buôn bán lộn xộn trước cổng chợ Hà Tĩnh và câu chuyện "bắt cóc bỏ dĩa" 22/04/2026 14:27 Tại khu vực cổng chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), tình trạng mua bán diễn ra lộn xộn, gây mất trật tự đô thị. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, nhưng sau mỗi đợt, tình trạng này vẫn tái diễn.

Suýt mất 5.000 USD từ món quà “tình cảm” qua mạng 22/04/2026 12:51 Tin lời “bạn” người nước ngoài quen qua mạng hứa gửi quà kèm 50.000 USD, một phụ nữ ở Hà Tĩnh suýt mất 5.000 USD tiền phí vận chuyển.

10 tỷ đồng nâng cấp cầu Hói Hiến, xóa “điểm đen” tai nạn giao thông 22/04/2026 08:56 Sau nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cầu Hói Hiến trên tuyến đường liên xã Tứ Mỹ – Mai Hoa (Hà Tĩnh) sắp được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 10 tỷ đồng.

“Bẫy" đá dăm trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh gây nguy hiểm người đi đường 22/04/2026 05:30 Đá dăm rơi vãi khắp mặt đường, thậm chí có những viên to bằng cả nắm tay, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình đã trở thành “cái bẫy” chực chờ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Rủ nhau đánh “ba cây” ăn tiền, 8 bị cáo lĩnh án 21/04/2026 15:05 Chiều 20/4, Viện KSND khu vực 1 – Hà Tĩnh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án Phạm Văn Hải cùng các đồng phạm về tội “Đánh bạc”.

Vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú 21/04/2026 13:54 Sau thời gian vận động và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Đức Mạnh ra đầu thú.

Triệt phá nhóm 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' gần 50 người hoạt động kín tại Quảng Trị 20/04/2026 04:00 Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Nguy cơ khó lường từ cơ sở sản xuất vật liệu dễ cháy 18/04/2026 19:56 Hàng hóa sắp xếp thiếu khoa học, hệ thống phòng cháy, chữa cháy ít được vận hành, kiểm tra khiến nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu tại các cơ sở sản xuất vật liệu dễ cháy ở Hà Tĩnh.

Bắt 5 đối tượng sử dụng ma túy trong nhà trọ lúc nửa đêm 17/04/2026 14:59 Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bắt quả tang 5 đối tượng nghi sử dụng ma túy trong một phòng trọ tại TDP 2 Nam Hà.