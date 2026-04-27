Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ghi nhận của PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (một trong bốn đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh) có tăng, nhất là theo hướng di chuyển từ Bắc vào Nam nhưng tình hình giao thông nhìn chung vẫn khá thông thoáng.
Mặt đường rộng rãi, hệ thống biển báo đầy đủ, rõ ràng cùng ý thức tuân thủ quy định tham gia giao thông khá tốt của các tài xế, góp phần cho giao thông được thuận lợi.
Từ khi được đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển cho người tham gia giao thông.
Giao thông thuận lợi cũng được duy trì xuyên suốt trên đoạn tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Trong kỳ nghỉ lễ này, lượng xe tải trọng lớn, xe container chở hàng hóa có phần ít hơn, nhường chỗ cho xe du lịch và xe gia đình lưu thông.
Các phương tiện di chuyển với tốc độ ổn định.
Dòng xe lưu thông thuận lợi giữa những cánh đồng lúa xuân đang bắt đầu chín, mang lại cảm giác thư thái cho những người đang trên hành trình tận hưởng kỳ nghỉ lễ cùng gia đình.
Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trên tuyến quốc lộ 1, tình hình trật tự an toàn giao thông cũng cơ bản được đảm bảo.
Việc san tải lượng phương tiện hiệu quả của các tuyến cao tốc đã giúp cho quốc lộ 1 thông thoáng đáng kể.
Khi áp lực lên hạ tầng giao thông “hạ nhiệt” đồng nghĩa với việc nguy cơ tai nạn, va chạm giao thông được giảm thiểu, mang lại sự an tâm hơn cho người dân khi tham gia lưu thông trong kỳ nghỉ.
Trên các tuyến đường tỉnh, lưu lượng dù có tăng lên nhưng các phương tiện di chuyển khá thuận lợi. Tình hình giao thông cũng khá thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ.
“Bức tranh giao thông” tại khu vực trung tâm đô thị Hà Tĩnh cũng khá nhịp nhàng, thông thoáng. Trên các trục đường sầm uất bậc nhất như Trần Phú, Hà Huy Tập, Phan Đình Phùng hay đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh..., dù nhu cầu đi lại, mua sắm và vui chơi giải trí của người dân tăng cao trong những ngày nghỉ lễ nhưng tình trạng ùn tắc giao thông không xảy ra.
Người dân dễ dàng di chuyển đến các khu trung tâm thương mại, quảng trường, điểm vui chơi hay các nhà hàng, quán ăn.
Việc giao thông Hà Tĩnh thông thoáng, thuận lợi trong các dịp lễ, tết cho thấy sự hiệu quả từ các công trình hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp thời gian qua. Đây không chỉ là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược trong phát triển hạ tầng, mà còn mang lại những giá trị hiện hữu, trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống và mang đến một kỳ nghỉ lễ thực sự trọn vẹn, an toàn cho mỗi người dân.
Video: Tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

