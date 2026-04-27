Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Từ khi được đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển cho người tham gia giao thông.
Dòng xe lưu thông thuận lợi giữa những cánh đồng lúa xuân đang bắt đầu chín, mang lại cảm giác thư thái cho những người đang trên hành trình tận hưởng kỳ nghỉ lễ cùng gia đình.
Người dân dễ dàng di chuyển đến các khu trung tâm thương mại, quảng trường, điểm vui chơi hay các nhà hàng, quán ăn.
Một nhóm thanh thiếu niên ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).
Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Tại khu vực cổng chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), tình trạng mua bán diễn ra lộn xộn, gây mất trật tự đô thị. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, nhưng sau mỗi đợt, tình trạng này vẫn tái diễn.
Đá dăm rơi vãi khắp mặt đường, thậm chí có những viên to bằng cả nắm tay, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình đã trở thành “cái bẫy” chực chờ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 117 bị cáo bị về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người và đánh bạc, trong đó, 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm.
Đám cháy tại khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã cơ bản được khống chế nhưng cũng đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng.
Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.