Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Phân luồng giao thông phục vụ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh tại Thiên Cầm 25/04/2026 06:30 Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) thông tin về công tác phân luồng giao thông nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi tham dự lễ khai trương du lịch biển vào tối 25/4.

Xử phạt 233 năm 9 tháng tù các bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia 24/04/2026 17:31 Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 38 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có 22 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 233 năm 9 tháng.

Bắt đối tượng trộm tài sản của người dân tắm biển Thạch Hải 24/04/2026 09:25 Khi tắm biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh), một người dân đã bị kẻ gian cạy cốp xe máy, lấy trộm 2 điện thoại di động và khoảng 3,3 triệu đồng tiền mặt.

Ngăn 2 nhóm học sinh Hà Tĩnh, Quảng Trị giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí 24/04/2026 08:23 Một nhóm thanh thiếu niên ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).

Một số kinh nghiệm lính cứu hỏa tự cứu đồng đội bị kẹt trong đám cháy 24/04/2026 06:30 Sự bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ và kỹ thuật cứu nạn được huấn luyện bài bản là yếu tố quyết định giúp chiến sĩ PCCC&CNCH giải cứu thành công đồng đội bị mắc kẹt trong hỏa hoạn.

3 đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về vận tải, trật tự ATGT dịp nghỉ lễ ở Hà Tĩnh 24/04/2026 05:18 Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tạo thuận lợi cho người dân tìm hiểu kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn 23/04/2026 05:23 Danh mục mã QR Code phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và hướng dẫn thoát nạn được Công an Hà Tĩnh xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân truy cập, tìm hiểu.

Bắt đối tượng lừa “chạy” xuất khẩu lao động sang Canada 22/04/2026 15:56 Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thân (SN 1984, trú thôn 4, xã Cẩm Trung) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Buôn bán lộn xộn trước cổng chợ Hà Tĩnh và câu chuyện "bắt cóc bỏ dĩa" 22/04/2026 14:27 Tại khu vực cổng chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), tình trạng mua bán diễn ra lộn xộn, gây mất trật tự đô thị. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, nhưng sau mỗi đợt, tình trạng này vẫn tái diễn.

Suýt mất 5.000 USD từ món quà “tình cảm” qua mạng 22/04/2026 12:51 Tin lời “bạn” người nước ngoài quen qua mạng hứa gửi quà kèm 50.000 USD, một phụ nữ ở Hà Tĩnh suýt mất 5.000 USD tiền phí vận chuyển.

10 tỷ đồng nâng cấp cầu Hói Hiến, xóa “điểm đen” tai nạn giao thông 22/04/2026 08:56 Sau nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cầu Hói Hiến trên tuyến đường liên xã Tứ Mỹ – Mai Hoa (Hà Tĩnh) sắp được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 10 tỷ đồng.

“Bẫy" đá dăm trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh gây nguy hiểm người đi đường 22/04/2026 05:30 Đá dăm rơi vãi khắp mặt đường, thậm chí có những viên to bằng cả nắm tay, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình đã trở thành “cái bẫy” chực chờ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Rủ nhau đánh “ba cây” ăn tiền, 8 bị cáo lĩnh án 21/04/2026 15:05 Chiều 20/4, Viện KSND khu vực 1 – Hà Tĩnh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án Phạm Văn Hải cùng các đồng phạm về tội “Đánh bạc”.

Vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú 21/04/2026 13:54 Sau thời gian vận động và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Đức Mạnh ra đầu thú.

Triệt phá nhóm 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' gần 50 người hoạt động kín tại Quảng Trị 20/04/2026 04:00 Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Nguy cơ khó lường từ cơ sở sản xuất vật liệu dễ cháy 18/04/2026 19:56 Hàng hóa sắp xếp thiếu khoa học, hệ thống phòng cháy, chữa cháy ít được vận hành, kiểm tra khiến nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu tại các cơ sở sản xuất vật liệu dễ cháy ở Hà Tĩnh.

Bắt 5 đối tượng sử dụng ma túy trong nhà trọ lúc nửa đêm 17/04/2026 14:59 Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bắt quả tang 5 đối tượng nghi sử dụng ma túy trong một phòng trọ tại TDP 2 Nam Hà.

Một số phương pháp cứu nạn, cứu hộ khi ô tô rơi xuống vực sâu 17/04/2026 05:00 Công tác cứu nạn khi ô tô rơi xuống vực sâu đòi hỏi lực lượng chức năng phải triển khai phương án tiếp cận đặc biệt, do địa hình dốc, trơn trượt và nguy cơ xe tiếp tục lăn xuống sâu hơn.

Bắt đối tượng sát hại vợ cũ ngay trong đêm 16/04/2026 23:01 Do còn mâu thuẫn sau ly hôn, Trần Văn Thắng (trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đã dùng dao đâm vợ cũ tử vong.

Phá vụ vận chuyển 24.000 viên hồng phiến tại khu vực biên giới Hà Tĩnh 15/04/2026 17:21 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) đến địa bàn xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) để lấy tiền công.

Xử phạt trường hợp đăng tin sai sự thật về vụ cháy tại doanh nghiệp Hào Quang 15/04/2026 13:12 Đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật liên quan vụ cháy tại Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang, 1 cá nhân ở Hà Tĩnh bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Tuyên 384 năm tù giam với 54/117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia 15/04/2026 13:02 Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 117 bị cáo bị về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người và đánh bạc, trong đó, 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm.

[Motion Graphics] Các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ mùa nắng nóng 15/04/2026 08:33 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần nghiêm túc thực hiện một số biện pháp để tăng cường các phòng ngừa cháy, nổ trong mùa nắng nóng.

Xe container va chạm xe máy, 2 người bị thương nặng 12/04/2026 17:02 Sau va chạm với xe container trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), xe máy bị cuốn vào gầm khiến 2 người bị thương nặng.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy khu trưng bày Công ty gỗ Hào Quang 12/04/2026 14:48 Đám cháy tại khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã cơ bản được khống chế nhưng cũng đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng.

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản 12/04/2026 13:29 Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang ở phường Thành Sen 12/04/2026 12:42 Trưa 12/4, khu vực trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét.