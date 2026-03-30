"Soi" tiến độ xây dựng các trạm thu phí cao tốc qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 3 đoạn cao tốc qua Hà Tĩnh từng dự kiến sẽ thu phí từ đầu tháng 3/2026 nhưng tới nay, việc xây dựng hạ tầng và lắp đặt thiết bị phục vụ cho việc thu phí vẫn đang được triển khai.
Trạm thu phí ở khu vực nút giao Cẩm Quan thuộc tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở địa phận xã Cẩm Xuyên, được ví như “đầu não” của hệ thống giám sát điều hành giao thông trung tâm 3 tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng dài 102,38km qua địa bàn Hà Tĩnh.
Tuy vậy, tới cuối tháng 3/2026, việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở trạm vẫn chưa thể hoàn thành. Theo ghi nhận, hiện nay, tại khu vực trạm thu phí mới xây dựng được tòa nhà điều hành cao 2,5 tầng cùng nhà để nhân viên vận hành trạm ăn nghỉ và 1 trạm biến áp 250 kVA.
Công trường thi công trạm thu phí ở nút giao Cẩm Quan vì thế vẫn khá ngổn ngang.
Theo Ban QLDA Thăng Long (chủ đầu tư dự án), nhà thầu thi công đang tập trung hoàn thành các phần việc còn lại trong ít ngày tới.
Tại khu vực trạm thu phí ở nút giao Lưu Vĩnh Sơn thuộc tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi trên địa phận xã Toàn Lưu, việc thi công hạ tầng cũng chưa thể hoàn thiện.
Cùng với hạ tầng ở trạm thu phí, giá long môn - nơi lắp đặt hệ thống camera có khả năng quét và nhận diện phương tiện ra vào cao tốc đã được dựng xong.
Trên địa bàn Hà Tĩnh có 3 tuyến cao tốc thuộc giai đoạn 2021 - 2025 gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng dài 102,38km. Trên tuyến xây dựng 5 trạm thu phí, đặt tại các nút giao ra vào cao tốc.
Tuy nhiên, theo thông tin từ Ban QLDA Thăng Long, xuất phát từ một số lý do, trong đó có việc đấu thầu, cung ứng thiết bị lắp đặt tại trạm và sự đồng bộ trong công tác thu phí cho các đoạn tuyến cao tốc, Bộ Xây dựng đã gia hạn cho việc triển khai thu phí trong khoảng thời gian từ tháng 4 tới tháng 5/2026.
