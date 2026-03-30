"Soi" tiến độ xây dựng các trạm thu phí cao tốc qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 3 đoạn cao tốc qua Hà Tĩnh từng dự kiến sẽ thu phí từ đầu tháng 3/2026 nhưng tới nay, việc xây dựng hạ tầng và lắp đặt thiết bị phục vụ cho việc thu phí vẫn đang được triển khai.

Trạm thu phí ở khu vực nút giao Cẩm Quan thuộc tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở địa phận xã Cẩm Xuyên, được ví như “đầu não” của hệ thống giám sát điều hành giao thông trung tâm 3 tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng dài 102,38km qua địa bàn Hà Tĩnh.
Tại trạm thu phí này được lắp đặt hệ thống máy móc hiện đại phục vụ cho việc tiếp nhận các thông tin liên quan tới công tác thu phí và giám sát trên toàn tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.
Trạm thu phí ở nút giao Cẩm Quan được xây dựng trên diện tích 6.000 m2, với tòa nhà điều hành cao 2,5 tầng; 1 khu nhà để nhân viên vận hành trạm ăn, nghỉ và 1 trạm biến áp 250 kVA cung cấp điện. Theo kế hoạch, hạ tầng tại trạm thu phí ở nút giao này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 1/2026, trước khi lắp đặt hệ thống máy móc, triển khai thu phí cao tốc vào tháng 3/2026
Tuy vậy, tới cuối tháng 3/2026, việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở trạm vẫn chưa thể hoàn thành. Theo ghi nhận, hiện nay, tại khu vực trạm thu phí mới xây dựng được tòa nhà điều hành cao 2,5 tầng cùng nhà để nhân viên vận hành trạm ăn nghỉ và 1 trạm biến áp 250 kVA.
Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) - nhà thầu thi công, hiện vẫn đang triển khai nhân lực, máy móc xây dựng hệ thống hàng rào, hoàn thiện tòa nhà điều hành.
Công trường thi công trạm thu phí ở nút giao Cẩm Quan vì thế vẫn khá ngổn ngang.
Theo Ban QLDA Thăng Long (chủ đầu tư dự án), nhà thầu thi công đang tập trung hoàn thành các phần việc còn lại trong ít ngày tới.
Cùng với việc xây dựng, một số thiết bị cũng đã bắt đầu được lắp đặt ở tòa nhà điều hành.
Tại khu vực trạm thu phí ở nút giao Lưu Vĩnh Sơn thuộc tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi trên địa phận xã Toàn Lưu, việc thi công hạ tầng cũng chưa thể hoàn thiện.
Trạm thu phí ở nút giao Lưu Vĩnh Sơn có diện tích nhỏ hơn so với trạm thu phí ở nút giao Cẩm Quan, được bố trí nhà trực, hệ thống điện, viễn thông phục vụ cho việc thu phí.
Ghi nhận vào chiều 29/3, tại khu vực trạm thu phí ở nút giao Lưu Vĩnh Sơn, hiện vẫn có một vài công nhân làm việc, hoàn thiện những phần việc cuối cùng.
Cùng với hạ tầng ở trạm thu phí, giá long môn - nơi lắp đặt hệ thống camera có khả năng quét và nhận diện phương tiện ra vào cao tốc đã được dựng xong.
Trên địa bàn Hà Tĩnh có 3 tuyến cao tốc thuộc giai đoạn 2021 - 2025 gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng dài 102,38km. Trên tuyến xây dựng 5 trạm thu phí, đặt tại các nút giao ra vào cao tốc.
Bộ Xây dựng từng có yêu cầu chủ đầu tư các đoạn cao tốc phải hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị, bảo đảm triển khai thu phí chính thức từ ngày 1/3/2026.
Tuy nhiên, theo thông tin từ Ban QLDA Thăng Long, xuất phát từ một số lý do, trong đó có việc đấu thầu, cung ứng thiết bị lắp đặt tại trạm và sự đồng bộ trong công tác thu phí cho các đoạn tuyến cao tốc, Bộ Xây dựng đã gia hạn cho việc triển khai thu phí trong khoảng thời gian từ tháng 4 tới tháng 5/2026.
Video: Hiện trạng xây dựng trạm thu phí ở nút giao Cẩm Quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm các nhà máy sản xuất pin, ôtô điện tại KKT Vũng Áng

Hà Tĩnh và WB bàn giải pháp triển khai dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng

