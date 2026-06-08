Chính thức đưa vào vận hành đường dây 22kV tại Khu Công nghiệp Vũng Áng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh vừa hoàn thành công tác đóng điện thành công 4 lộ đường dây song tuyến 22kV, thuộc dự án “Xây dựng đường dây 22kV cấp điện nhà máy sản xuất ô tô điện và các nhà máy tại Khu Công nghiệp Vũng Áng”.

Dự án do Công ty Điện lực Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, gồm các hạng mục xây dựng mới hệ thống cáp ngầm, đường dây 22kV mạch kép. Đồng thời, cải tạo, thay thế các tuyến đường dây 35kV và 22kV hiện hữu nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện cho khu vực.

Các đơn vị thi công triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Để đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật, các đơn vị đã chủ động xây dựng phương án thi công, vận hành, tổ chức kiểm tra hiện trường, nghiệm thu kỹ thuật và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn điện. Quá trình triển khai có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, điều độ, quản lý vận hành và đơn vị thi công, góp phần bảo đảm công tác chuyển lưới, đóng điện diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Quá trình thi công có sự giám sát của đơn vị chủ đầu tư.

Việc hoàn thành và đưa công trình vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực cấp điện cho Khu kinh tế Vũng Áng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh và các dự án công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, góp phần hoàn thiện hạ tầng năng lượng, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.