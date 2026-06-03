Tiêu thụ điện, nước tăng mạnh mùa nắng nóng kéo CPI tháng 5 tăng 0,29%

Theo báo cáo CPI tháng 5/2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/6, trong 11 nhóm hàng hóa chính, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm.

Cụ thể, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất 0,96%, chủ yếu tăng giá ở một số mặt hàng: Giá thuê nhà tăng 0,71%; giá điện sinh hoạt tăng 2,38%; nước sinh hoạt tăng 1,41%...

Tiếp đến là nhóm giao thông tăng 0,83%, chủ yếu do chỉ số giá xăng tăng 2,12%; phí học bằng lái xe tăng 0,82%; phí cầu đường tăng 0,68%; dịch vụ thuê ô tô, xe máy tự lái tăng 0,46%; dịch vụ trông giữ xe tăng 0,07%.

Tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục trong tháng 5 do thời tiết nắng nóng.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,48%, chủ yếu tăng ở những dịch vụ: giá nhóm du lịch trọn gói tăng 1,19% (du lịch trong nước tăng 1,35%; du lịch ngoài nước tăng 0,27%) do chi phí tổ chức tour tăng, đặc biệt là chi phí di chuyển, lưu trú và dịch vụ du lịch; khách sạn, nhà khách tăng 0,66%...

Bên cạnh đó, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,21%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,13%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,10%; nhóm thông tin và truyền thông tăng 0,04%; nhóm giáo dục tăng 0,03%.

Riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14%, trong đó: lương thực giảm 0,68%; thực phẩm giảm 0,25%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,04%.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, trong tháng 5, chỉ số giá vàng trong nước giảm 4,11% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới. Trong khi chỉ số giá USD tăng 0,02% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng.