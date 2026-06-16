Vượt áp lực phụ tải, giữ dòng điện ổn định trong cao điểm mùa hè

Tại trạm biến áp Hộ Độ 3 (phường Trần Phú) - nơi đang cấp điện cho gần 300 khách hàng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trong mùa nắng nóng khiến thiết bị thường xuyên vận hành trong tình trạng tải cao. Nhằm giảm nguy cơ sự cố, Điện lực Thành Sen vừa thay thế máy biến áp công suất 250 kVA bằng máy biến áp 320 kVA. Việc nâng công suất đã giúp nguồn điện tại khu vực ổn định hơn, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất - kinh doanh của các cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp.

Nắng nóng kéo dài khiến phụ tải điện của Điện lực Thành Sen quản lý tăng 40% so với thời điểm bình thường.

Ông Trần Văn Hà - Trưởng phòng Kỹ thuật, Điện lực Thành Sen cho biết: “Nắng nóng kéo dài khiến phụ tải điện sinh hoạt trên địa bàn tăng khoảng 40% so với thời điểm bình thường. Để chủ động ứng phó, đơn vị tăng cường kiểm tra, sử dụng các thiết bị hiện đại như: camera nhiệt, flycam… để phát hiện sớm các điểm phát nhiệt bất thường, các khiếm khuyết trên lưới điện. Từ tháng 5/2026 đến nay, đơn vị đã thay mới 1 máy biến áp và luân chuyển 12 máy biến áp tại nhiều khu vực nhằm san tải, giảm áp lực vận hành cho hệ thống”.

Không chỉ tại đô thị, các địa bàn miền núi cũng đang trở thành những “điểm nóng” về phụ tải điện trong mùa hè. Hiện, nhiều tuyến đường dây, trạm biến áp do Điện lực Hương Khê quản lý đã được đưa vào diện theo dõi đặc biệt để kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn vận hành. Trong đó, đường dây trung thế 374 E18.8 cấp điện cho các xã Hương Khê, Hương Bình, Hà Linh... đã vận hành nhiều năm, một số thiết bị xuống cấp. Điện lực Hương Khê đã tập trung sửa chữa, thay thế thiết bị cũ, xử lý các tồn tại trên lưới nhằm giảm sự cố và hạn chế tổn thất điện năng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng ra quân giải phóng hành lang lưới điện do Điện lực Hương Khê quản lý.

Theo lãnh đạo Điện lực Hương Khê, ngoài việc sửa chữa, nâng cấp thiết bị, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh phát quang hành lang lưới điện, loại bỏ nguy cơ cây cối gãy đổ vào đường dây khi xảy ra dông lốc, giúp giảm thiểu sự cố mất điện tại khu vực miền núi.

Áp lực cung ứng điện tại Hà Tĩnh hiện không chỉ đến từ nhu cầu sinh hoạt. Trong bối cảnh nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đang tăng tốc sản xuất, ngành điện phải đồng thời bảo đảm nguồn điện ổn định cho các khu kinh tế, khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất. Việc chủ động đầu tư hạ tầng điện được xem là yếu tố quan trọng giúp Hà Tĩnh nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư, đặc biệt đối với các dự án công nghiệp công nghệ cao, sản xuất xanh và các ngành có yêu cầu cao về độ ổn định nguồn điện.

Ngành chuyên môn nỗ lực các giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định.

Theo ông Đặng Đôn Sơn - Trưởng Điện lực Kỳ Anh: Dự án xây dựng đường dây 22 kV cấp điện cho Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) vừa hoàn thành, đưa vào vận hành đã góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng khi nhà máy mở rộng công suất. Song song với việc đảm bảo vận hành an toàn hệ thống hiện hữu, đơn vị tăng cường kiểm tra các tuyến đường dây, trạm biến áp cấp điện cho doanh nghiệp để kịp thời xử lý các tồn tại phát sinh. Đồng thời, ngành điện đang khảo sát, xây dựng phương án đầu tư các công trình lưới điện mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp trong dài hạn.

Dự án xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh vừa hoàn thành.

Hiện nay, các khu du lịch biển đang đón lượng khách lớn, kéo theo nhu cầu sử dụng điện cho lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí tăng mạnh. Để bảo đảm nguồn điện phục vụ du lịch, các Điện lực Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh… chủ động dự báo phụ tải, xây dựng phương án vận hành tối ưu và sẵn sàng các "kịch bản" ứng phó sự cố. Một trong những giải pháp được ngành điện ưu tiên là sửa chữa điện hotline - công nghệ cho phép thực hiện bảo dưỡng, xử lý khiếm khuyết trên lưới mà không phải cắt điện. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh tại các bãi biển Xuân Thành, Thiên Cầm, Thạch Bằng, Thạch Hải, Kỳ Xuân... vẫn được duy trì liên tục, không bị gián đoạn bởi các công tác kỹ thuật.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay: “Đơn vị đang quản lý, vận hành hơn 275 km đường dây 110 kV, trên 3.300 km đường dây trung thế, hơn 7.800 km đường dây hạ thế cùng 4.242 trạm biến áp phân phối. Khối lượng hạ tầng lớn trong khi phụ tải liên tục tăng cao đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác quản lý, vận hành. Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng lưới điện, đơn vị đang tập trung triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm giảm quá tải cục bộ và nâng cao chất lượng điện năng.

Tính riêng trong tháng 5/2026, công ty đã luân chuyển 41 máy biến áp giữa các khu vực để xử lý tình trạng quá tải hoặc non tải. Lũy kế từ đầu năm đến nay, hơn 280 máy biến áp đã được luân chuyển và trên 1.500 trạm biến áp được thực hiện cân đảo pha nhằm giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp.

Phụ tải điện trong mùa hè tăng cao.

Thời gian tới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục rà soát khả năng cấp điện, xây dựng các phương thức chuyển tải linh hoạt, đồng thời hoàn thiện các phương án xử lý sự cố đối với từng tuyến đường dây và thiết bị trọng yếu. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.