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Vì sao hầm Đèo Ngang mới chưa thể đưa vào khai thác?

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Dù nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng hầm Đèo Ngang mới nối tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể đưa vào khai thác.

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Dự án mở rộng hầm đường bộ Đèo Ngang và các cầu, đường dẫn vào hầm trên tuyến quốc lộ 1 nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư 516 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng các cầu và hầm trên Quốc lộ 1 do Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.
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Ống hầm Đèo Ngang mới xuyên dãy núi Hoành Sơn, kết nối phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) với xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) có chiều dài 650 m, nằm về phía Tây hầm hiện tại, trong đó, phần thân hầm dài 555 m, rộng 10,5m, bố trí 2 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h.
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Tháng 1/2025, hầm Đèo Ngang mới được triển khai thi công. Tới nay, ống hầm mới đã hoàn thiện.
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Cùng với đó, các tuyến đường dẫn, cầu dẫn ra vào hầm...
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..., hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ khác cũng đã hoàn thành.
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Tới thời điểm này, chỉ mới có tuyến đường dẫn vào hầm Đèo Ngang mới ở thuộc địa phận xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) được khai thác tạm, do tuyến đường để phương tiện di chuyển vào hầm Đèo Ngang đang khai thác, được sửa chữa.
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Còn hầm Đèo Ngang mới vẫn chưa được đưa vào khai thác, dù trước đó, chủ đầu tư từng kỳ vọng đưa công trình vào vận hành dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.
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Theo thông tin từ Ban QLDA đường sắt - chủ đầu tư dự án, vừa qua, đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã kiểm tra, nghiệm thu công trình. Đoàn công tác đã yêu cầu bổ sung một số hạng mục liên quan đến an toàn giao thông.
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Sau khi hoàn tất các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông và được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, chấp nhận, ống hầm Đèo Ngang mới có thể được đưa vào khai thác.
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Trường hợp được đưa vào vận hành, hầm Đèo Ngang sẽ khai thác song song 2 ống hầm với chiều rộng nền đường 20,5m, cung cấp 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.
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Công trình đầu tư mở rộng hầm Đèo Ngang được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng trên quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị, đồng thời giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải trên tuyến giao thông huyết mạch qua miền Trung.
Video: Hầm Đèo Ngang mới nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành.

Vào tháng 6/2024, Bộ GTVT (cũ), nay là Bộ Xây dựng đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên quốc lộ 1, bao gồm các cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm Đèo Ngang.

Tổng mức đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp 3 cầu và một hầm trên quốc lộ 1 gần 2.000 tỷ đồng, thực hiện từ nay đến năm 2025. Nguồn vốn được bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Trung ương.

Các cầu, hầm trên đều nằm trên tuyến quốc lộ huyết mạch, có lưu lượng giao thông lớn, song thường xảy ra ùn tắc do chỉ có hai làn xe cơ giới. Bộ Xây dựng đánh giá dự án mở rộng các cầu, hầm trên quốc lộ 1 sẽ góp phần hoàn thiện tuyến quốc lộ theo quy hoạch, giải quyết các điểm nghẽn, ùn tắc phương tiện, tăng cường an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương nơi dự án đi qua.

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Chủ đề Hà Tĩnh 24h

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