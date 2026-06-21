Vì sao hầm Đèo Ngang mới chưa thể đưa vào khai thác?

(Baohatinh.vn) - Dù nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng hầm Đèo Ngang mới nối tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể đưa vào khai thác.
Dự án mở rộng hầm đường bộ Đèo Ngang và các cầu, đường dẫn vào hầm trên tuyến quốc lộ 1 nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư 516 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng các cầu và hầm trên Quốc lộ 1 do Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.
..., hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ khác cũng đã hoàn thành.
Công trình đầu tư mở rộng hầm Đèo Ngang được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng trên quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị, đồng thời giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải trên tuyến giao thông huyết mạch qua miền Trung.
Vào tháng 6/2024, Bộ GTVT (cũ), nay là Bộ Xây dựng đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên quốc lộ 1, bao gồm các cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm Đèo Ngang.
Tổng mức đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp 3 cầu và một hầm trên quốc lộ 1 gần 2.000 tỷ đồng, thực hiện từ nay đến năm 2025. Nguồn vốn được bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Trung ương.
Các cầu, hầm trên đều nằm trên tuyến quốc lộ huyết mạch, có lưu lượng giao thông lớn, song thường xảy ra ùn tắc do chỉ có hai làn xe cơ giới. Bộ Xây dựng đánh giá dự án mở rộng các cầu, hầm trên quốc lộ 1 sẽ góp phần hoàn thiện tuyến quốc lộ theo quy hoạch, giải quyết các điểm nghẽn, ùn tắc phương tiện, tăng cường an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương nơi dự án đi qua.
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