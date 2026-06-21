Vì sao hầm Đèo Ngang mới chưa thể đưa vào khai thác?

Vào tháng 6/2024, Bộ GTVT (cũ), nay là Bộ Xây dựng đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên quốc lộ 1, bao gồm các cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm Đèo Ngang.

Tổng mức đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp 3 cầu và một hầm trên quốc lộ 1 gần 2.000 tỷ đồng, thực hiện từ nay đến năm 2025. Nguồn vốn được bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Trung ương.

Các cầu, hầm trên đều nằm trên tuyến quốc lộ huyết mạch, có lưu lượng giao thông lớn, song thường xảy ra ùn tắc do chỉ có hai làn xe cơ giới. Bộ Xây dựng đánh giá dự án mở rộng các cầu, hầm trên quốc lộ 1 sẽ góp phần hoàn thiện tuyến quốc lộ theo quy hoạch, giải quyết các điểm nghẽn, ùn tắc phương tiện, tăng cường an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương nơi dự án đi qua.