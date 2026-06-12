Gỡ khó nguồn điện cho các cụm công nghiệp ở Nam Hồng Lĩnh

Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach gặp nhiều khó khăn khi xảy ra tình trạng mất điện hoặc điện chập chờn.



Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach (Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, phường Nam Hồng Lĩnh) hiện đang có hơn 400 công nhân làm việc trên 7 chuyền may. Với đặc thù sản xuất may mặc, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phụ thuộc vào nguồn điện ổn định.

Theo đại diện Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach, từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 5/2026, tình trạng điện chập chờn hoặc bị cắt điện mà không được thông báo trước đã khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Việc máy móc phải dừng hoạt động đột ngột làm ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị, an toàn của công nhân vận hành máy và gây thiệt hại đáng kể cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trạm biến áp và đường dây điện cung cấp điện cho Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach.

Ông Phan Thanh Tùng – Phó Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach cho biết: “Một số lần mất điện không được thông báo trước nên công nhân phải tạm ngừng làm việc, nhưng doanh nghiệp vẫn phải trả lương đầy đủ cho khoảng thời gian này. Để bù tiến độ sản xuất, công ty phải tổ chức tăng ca, kéo theo chi phí tiền lương tăng. Không chỉ làm gián đoạn dây chuyền sản xuất, ảnh hưởng đến tiến độ đơn hàng, thực trạng này còn khiến công ty phát sinh chi phí, giảm năng lực cạnh tranh và đối mặt với nguy cơ thiệt hại về kinh tế”.

Công nhân Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach kiểm tra vận hành của trạm biến áp.

Còn tại Công ty Cổ phần Bia Nghệ Tĩnh (Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2, phường Nam Hồng Lĩnh), theo thống kê của doanh nghiệp, kể từ đầu năm 2026 đến nay, đã xảy ra 16 lần sự cố liên quan đến việc mất điện, điện chập chờn. Trong đó có 10 lần xảy ra mất điện, điện chập chờn không được thông báo trước.

Ông Phạm Thanh Thắng – Phó Ban đầu tư Công ty Cổ phần Bia Nghệ Tĩnh cho biết: “Việc mất điện đột ngột ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty, làm gián đoạn sản xuất cũng như ảnh hưởng đến hệ thống vận hành dây chuyền tự động. Nếu tình trạng mất điện, điện chập chờn tiếp tục xảy ra thì nguy cơ hư hỏng các thiết bị tự động là rất lớn. Đáng lo ngại, các thiết bị hư hỏng, công ty phải phải đặt hàng, nhập khẩu từ các nước châu Âu để thay thế nên mất nhiều thời gian, thiệt hại lớn về kinh tế”.

Hệ thống dây chuyền sản xuất tự động tại Công ty Cổ phần Bia Nghệ Tĩnh.



Theo báo cáo của UBND phường Nam Hồng Lĩnh, thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, tại các cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 và Cổng Khánh 2 đã xảy ra từ 14 đến 16 lần mất điện, sụt áp hoặc mất điện chớp nhoáng không thông báo trước.

Những bất cập trong hệ thống lưới điện đã gây gián đoạn hoạt động sản xuất, đình trệ toàn bộ dây chuyền đang vận hành liên tục; hỏng kết cấu máy móc thiết bị công nghệ cao, các hệ thống điều khiển tự động hóa. Đồng thời, làm biến chất, hư hỏng hoàn toàn nguyên vật liệu đầu vào, nhất là các ngành nhựa, chế biến bia và sản xuất sợi.

Doanh nghiệp phải gánh chi phí vận hành tăng do buộc phải chạy máy phát điện dự phòng công suất lớn. Nghiêm trọng hơn, việc mất điện bất ngờ khiến các doanh nghiệp bị chậm tiến độ giao hàng, đứng trước nguy cơ đền bù vi phạm hợp đồng thương mại với đối tác quốc tế, làm suy giảm nghiêm trọng uy tín môi trường thu hút đầu tư của tỉnh.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do trong quá trình lập quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp trước đây, phường Nam Hồng Lĩnh chưa phối hợp chặt chẽ với ngành điện để dự báo chính xác nhu cầu phụ tải dài hạn. Một số nhà đầu tư thuê đơn vị tư vấn ngoài ngành thiết kế hệ thống điện nội khu dẫn đến bất cập, thiếu đồng bộ.

Công ty Cổ phần Bia Nghệ Tĩnh thường xuyên kiểm tra hệ thống điện.

Bên cạnh đó, lưới điện phục vụ sản xuất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh hiện nay đang phải đấu nối chung, gánh cả phụ tải dân sinh của khu vực dân cư. Nguồn cấp điện được lấy từ 3 trạm 110kV gồm Nghi Xuân, Can Lộc, Hồng Lĩnh, song đều truyền tải qua một tuyến đường dây duy nhất. Trong khi đó, hệ thống đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp đã xuống cấp, khoảng cách hành lang an toàn chưa bảo đảm, thiếu mạch dự phòng song song nên khi xảy ra sự cố do thời tiết cực đoan thì việc khôi phục cấp điện mất nhiều thời gian.

Đồng thời, công tác thông báo kế hoạch cắt điện, bảo trì lưới điện của đơn vị vận hành chưa khoa học, đầu mối tiếp nhận thông tin xử lý sự cố giữa ngành điện và doanh nghiệp chưa thông suốt.

Đường dây đấu nối cung cấp điện cho Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1.

Để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cuối tháng 5/2026, UBND phường Nam Hồng Lĩnh đã tổ chức cuộc làm việc với đại diện Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Điện lực khu vực Hồng Lĩnh, các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Thái Diễn – Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: "Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, giữ vững tốc độ phát triển kinh tế và thu hút đầu tư, UBND phường Nam Hồng Lĩnh đã đề nghị Sở Công Thương quan tâm, thẩm định và báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung trạm 110kV Nam Hồng Lĩnh vào quy hoạch tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong việc xây dựng phương án cấp điện an toàn, ổn định dài hạn cho các cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 và Cổng Khánh 2".