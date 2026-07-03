Hà Tĩnh đề xuất bổ sung các dự án về nguồn, lưới điện vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

Chiều 3/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện các dự án nguồn điện và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo quy hoạch phát triển điện lực, Hà Tĩnh có 41 dự án về nguồn điện các loại với tổng công suất hơn 8.350 MW, 27 dự án lưới điện xây 220 kV và 500 kV.

Về nguồn điện, 2 dự án đã hoàn thành với công suất 1.334,8 MW (đạt tỷ lệ 16%), 6 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư với công suất 2.561,6 MW (đạt tỷ lệ 30,7%), 23 dự án đang thẩm định chủ trương đầu tư với tổng công suất 2.260,5 MW (đạt tỷ lệ 27,1%) và 10 dự án chưa có nhà đầu tư đề xuất với tổng công suất 2.192,9 MW (đạt tỷ lệ 26,2%).

Với dự án lưới điện, đã hoàn thành, đưa vào vận hành 1 dự án; đang triển khai đầu tư 1 dự án; 4 dự án đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Giám đốc Sở Công Thương Lê Trung Phước đề xuất Bộ Công Thương xem xét bổ sung, điều chỉnh các dự án nguồn, lưới điện vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Hà Tĩnh có 2 dự án thuộc nguồn điện lớn quan trọng. Trong đó, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II (công suất 1.330MW) đã hoàn thành, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng III (công suất 1.500MW) đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, đại biểu đề xuất Bộ Công Thương xem xét, đánh giá bổ sung, điều chỉnh các dự án nguồn điện vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Cụ thể: xem xét, điều chỉnh tiến độ vận hành dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III lên giai đoạn 2029 – 2030; xem xét, đánh giá việc điều chỉnh, cập nhật quy hoạch dự án Nhà máy nhiệt điện Formosa HT2.

Ông Lê Việt Cường - Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương): Kiến nghị của Hà Tĩnh về nâng công suất tuyến đường dây 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh là phù hợp, Viện Năng lượng sẽ xem xét, đề xuất bổ sung vào quy hoạch.

Về các dự án nguồn điện mới, đại biểu đề xuất Bộ Công Thương xem xét cập nhật bổ sung quy hoạch phát triển điện dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tận dụng nhiệt dư Vinmetal, với tổng công suất dự kiến khoảng 910,5MW, giai đoạn vận hành 2027 – 2030; xem xét, bổ sung phân bổ công suất điện rác dự kiến 30MW, giai đoạn vận hành 2026 – 2030…

Về lưới điện, đề nghị Bộ Công Thương cập nhật, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực thêm 2 trạm biến áp 220kV; xem xét cập nhật, bổ sung phương án cải tạo, nâng công suất tuyến đường dây 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh.

Đại biểu cũng đề xuất Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ để các địa phương có cơ sở xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ; đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp nhằm chủ động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu các công trình, dự án trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh: Thời gian qua, Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm trên địa bàn, nhất là hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn về vật liệu, đưa các dự án sớm về đích, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Với các dự án nguồn và lưới điện đang triển khai, tỉnh đã tổ chức rà soát tiến độ và tiếp tục quan tâm, tăng cường phối hợp để triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Công nghiệp Hà Tĩnh những năm qua tăng trưởng mạnh, tỉnh thu hút đầu tư nhiều dự án vào địa bàn. Dự báo phụ tải điện của tỉnh thời gian tới tiếp tục tăng trưởng nhanh, đề nghị Bộ Công Thương quan tâm tạo điều kiện bổ sung, điều chỉnh các dự án đầu tư nguồn, lưới điện vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên bố trí nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án lưới điện đã được phê duyệt.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá cao những kết quả của Hà Tĩnh trong việc triển khai các dự án đầu tư nguồn, lưới điện thời gian qua.

Đối với các dự án nguồn, lưới điện đang triển khai trên địa bàn, đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ; quan tâm triển khai các dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió...) theo quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh về bổ sung, điều chỉnh các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn, Bộ Công Thương cơ bản đồng tình và sẽ xem xét, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện phù hợp thực tiễn...