Tháo gỡ khó khăn, tập trung thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo quy hoạch

Sáng 18/4, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trong Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh). Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Theo Quy hoạch điện VIII, điện VIII điều chỉnh và các kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, điện VIII điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt, tổng công suất nguồn điện của Hà Tĩnh giai đoạn 2025 – 2035 là 8.393MW.

Để triển khai thực hiện các dự án trong danh mục đã được phê duyệt, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ. Theo đó, triển khai cập nhật danh mục các dự án nguồn và lưới điện được xác định trong quy hoạch, kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII vào Quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; ban hành Nghị quyết danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, công bố dự án đầu tư có sử dụng đất…

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các dự án nguồn điện và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Tuy vậy, trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc; đề nghị Bộ Công thương tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện để Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo phụ tải điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các dự án công nghiệp trọng điểm trên địa bàn...

Về kết quả thực hiện, đối với dự án nguồn điện: giai đoạn 2026-2030, tỉnh đang tập trung triển khai 5.557 MW và giai đoạn 2031-2035 triển khai 2.836 MW.

Đối với dự án lưới điện, đã hoàn thành, đưa vào vận hành dự án trạm biến áp 220kV Vũng Áng; đang triển khai và chuẩn bị đầu tư các dự án: đường dây 500 kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng (mạch 3, 4), dự án đường dây 500 kV Vũng Áng - Trạm cắt Hòa Bình 2...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức lập, phê duyệt hồ sơ, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án nguồn, lưới điện. Ngoài ra, do chưa có nghị định hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 (quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai) và Chính phủ chưa ban hành quyết định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu nên địa phương gặp một số khó khăn trong triển khai thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo quy hoạch...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cảm ơn Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan thời gian qua đã quan tâm trong việc rà soát, cập nhật các danh mục dự án trên địa bàn tỉnh vào quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án trong danh mục được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Công thương sớm tham mưu Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11/12/2025 về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Cùng đó, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; quan tâm, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thẩm định các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên bố trí nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư danh mục dự án lưới điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao sự chủ động của tỉnh và các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở Công thương trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các dự án. Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng tỉnh rất quyết tâm, quyết liệt triển khai và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Bộ Công thương ghi nhận các kiến nghị của địa phương, thời gian tới, sẽ giao Cục Điện lực phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn địa phương xử lý các vướng mắc; tập trung đẩy nhanh tiến độ các hồ sơ, thủ tục triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh và sớm tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản có liên quan.

Thứ trưởng Bộ Công thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương, rà soát danh mục các dự án nguồn và lưới điện, nhu cầu phụ tải, đặc biệt là các khu vực trọng điểm của tỉnh để sớm có đề xuất, xây dựng phương án đầu tư đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.

Đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ để chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nguồn và lưới điện; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.