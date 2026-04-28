Hà Tĩnh chấp thuận dự án hạ tầng khu công nghiệp quy mô hơn 3.000 tỷ đồng

Hôm nay (28/4), UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh (tên gọi theo quy hoạch trước đây là Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh).

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh được triển khai tại xã Toàn Lưu với quy mô diện tích hơn 198ha.

Theo đó, nhà đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư Hưng Long Việt Nam (trụ sở tại phường Bắc Hồng Lĩnh).

Dự án được thực hiện tại xã Toàn Lưu với quy mô diện tích hơn 198ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến 3.018, 9 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 467,5 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tập trung tổng hợp, đa ngành, cung cấp quỹ đất, mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng các cơ sở công nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đồng thời, làm cơ sở pháp lý cho công tác đầu tư, quản lý xây dựng, lập kế hoạch triển khai thực hiện các hạng mục thành phần.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Phối cảnh Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện theo quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp đã được phê duyệt, hoàn thành thủ tục xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đảm bảo địa điểm, quy mô diện tích của dự án phù hợp với chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, việc sử dụng vốn góp chủ sở hữu theo cam kết để thực hiện dự án.

Các sở, ngành, đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án.

UBND xã Toàn Lưu tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án…

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của toàn bộ thông tin trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư; triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng vị trí, diện tích, mục tiêu, nội dung, tiến độ…