"Lỡ hẹn" 1 lần, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 8C có về đích trước tháng 6?

Dù gặp nhiều khó khăn do biến động của giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, các nhà thầu vẫn nỗ lực duy trì nhịp độ thi công trên công trường dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài ở Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hạ tầng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà bày tỏ mong muốn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị, tiến tới khởi công dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2027.
Tuyến đường Trần Phú và đường Hà Huy Tập (quốc lộ 1 qua trung tâm TP Hà Tĩnh cũ) đoạn từ đường vào khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu dài 4km sẽ được nâng cấp, chỉnh trang đảm bảo khang trang, hiện đại.
Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo (thành viên Tập đoàn Vingroup) và GE Vernova (Hoa Kỳ) đã chính thức ký kết thỏa thuận lựa chọn công nghệ nhằm cung cấp các tua-bin khí và máy phát điện tiên tiến hàng đầu thế giới cho dự án nhà máy điện LNG Hải Phòng của VinEnergo.