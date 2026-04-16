"Lỡ hẹn" 1 lần, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 8C có về đích trước tháng 6?

Gỡ "nút thắt" mặt bằng cho các dự án giao thông trọng điểm ở Hà Tĩnh 05/04/2026 05:15 Vướng mặt bằng khiến nhiều dự án giao thông trọng điểm ở Hà Tĩnh chậm tiến độ, các đơn vị liên quan đang nỗ lực tìm cách tháo gỡ.

Hà Tĩnh minh bạch giá cho thuê nhà ở xã hội và phí quản lý chung cư 04/04/2026 15:00 Các đơn vị cho thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, chung cư đang rà soát áp dụng giá cho thuê theo khung giá mà UBND tỉnh mới ban hành để nâng cao chất lượng quản lý.

Di dời lưới điện thi công đường sắt tốc độ cao: Hướng tuyến chưa phê duyệt, nhiều đơn vị gặp khó 03/04/2026 14:05 Do hướng tuyến chính thức của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chưa được phê duyệt nên các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh gặp khó với phần việc di dời lưới điện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa đạt hơn 4.000 tỷ đồng 02/04/2026 05:30 Quý I/2026, Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa hơn 4.000 tỷ đồng, đạt 34% dự toán tỉnh giao, tăng 26% cùng kỳ. Kết quả này đến từ sự vào cuộc quyết liệt của ngành thuế và các địa phương.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Hà Tĩnh 01/04/2026 15:40 Trong quý I/2026, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Hà Tĩnh với chỉ số sản xuất tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

“Canh” từng điểm nóng trên lưới, không để gián đoạn dòng điện 01/04/2026 15:37 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang bước vào chiến dịch tăng cường độ tin cậy cung cấp điện với việc “khám sức khỏe” toàn diện cho lưới, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trong mùa nắng nóng.

Kết nối, đưa sản phẩm Hà Tĩnh vào các siêu thị của Central Retail Việt Nam 31/03/2026 17:58 Hội nghị kết nối cung - cầu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh là cơ hội đưa các sản phẩm chủ lực tiếp cận chuỗi siêu thị của Tập đoàn Central Retail Việt Nam để mở rộng thị trường.

Kim ngạch xuất khẩu Hà Tĩnh tăng gần 25%, đứng thứ 3 Bắc Trung Bộ 30/03/2026 09:00 Trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định đà tăng trưởng xuất khẩu khá ấn tượng với vị trí thứ 3 trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Janus Group (TCO) làm thêm mảng năng lượng và rót 2.000 tỷ đồng vào dự án khu phức hợp tại Đà Nẵng 27/03/2026 17:40 Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP TCO Holdings (TCO) đã thông qua việc đổi tên thành Công ty CP Janus Group, đánh dấu bước chuyển trong chặng đường phát triển mới của công ty.

Hà Tĩnh khởi động Giờ Trái đất: Không chỉ là 60 phút tắt đèn! 26/03/2026 10:03 Trước áp lực biến đổi khí hậu, Giờ Trái đất tại Hà Tĩnh không chỉ là 60 phút tắt đèn, mà còn là lời kêu gọi hành động cho lối sống xanh thông qua sử dụng năng lượng hiệu quả.

Hộ kinh doanh Hà Tĩnh nhanh chóng bắt nhịp kê khai thuế 25/03/2026 14:44 Sau 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế, Hà Tĩnh ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng. Đặc biệt, từ chỗ bỡ ngỡ, nhiều hộ kinh doanh đã khá thành thạo việc kê khai thuế.

Khu công nghiệp Phú Vinh hấp dẫn nhà đầu tư 25/03/2026 08:46 Khu công nghiệp Phú Vinh tiếp tục khẳng định sức hút đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và góp phần giải quyết việc làm cho lao động Hà Tĩnh.

Kỳ vọng tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp từ những dự án mới 23/03/2026 05:15 Việc nâng công suất các dự án hiện hữu và "làn sóng" đầu tư mới đang tạo ra động lực tăng trưởng cho chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn Hà Tĩnh.

Nhịp sản xuất sôi động bên trong nhà máy VinES và VinFast Hà Tĩnh 22/03/2026 08:15 Bên trong Nhà máy Sản xuất Pin VinES và Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng), nhịp lao động khẩn trương, đều đặn, lan tỏa khí thế sản xuất sôi động.

Tổng lực trên công trường Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ 21/03/2026 14:00 Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các đơn vị thi công đã huy động tổng lực máy móc, nhân lực, thi công tổng lực để phấn đấu đưa Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) về đích theo đúng kế hoạch.

Công nhân tăng tốc, máy móc rộn ràng tại dự án VSIP 20/03/2026 14:40 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh) đang được đẩy nhanh tiến độ các hạng mục sau thời gian gián đoạn do thời tiết.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm các nhà máy sản xuất pin, ôtô điện tại KKT Vũng Áng 19/03/2026 13:09 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hạ tầng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung.

Hà Tĩnh và WB bàn giải pháp triển khai dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu 19/03/2026 12:27 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà bày tỏ mong muốn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị, tiến tới khởi công dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2027.

"Thay áo mới" cho tuyến giao thông huyết mạch ở đô thị trung tâm Hà Tĩnh 19/03/2026 09:00 Tuyến đường Trần Phú và đường Hà Huy Tập (quốc lộ 1 qua trung tâm TP Hà Tĩnh cũ) đoạn từ đường vào khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu dài 4km sẽ được nâng cấp, chỉnh trang đảm bảo khang trang, hiện đại.

Ngành điện Hà Tĩnh lên phương án ứng phó mùa nắng nóng 18/03/2026 10:05 Trước dự báo phụ tải tăng cao trong mùa hè này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Hà Tĩnh tạo sức hút đầu tư từ những dòng vốn mới 17/03/2026 12:26 Nhiều dự án quy mô lớn liên tiếp được triển khai tại Hà Tĩnh, trong đó KKT Vũng Áng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong thu hút đầu tư, tạo động lực cho phát triển công nghiệp xanh, bền vững.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng 14/03/2026 15:07 Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng lực thi công Nhà ở xã hội giai đoạn II, phấn đấu “cất nóc” dịp 19/5 13/03/2026 05:05 Dự án nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc thi công gấp rút, phấn đấu cất nóc công trình vào dịp 19/5.

Doanh nghiệp linh hoạt sản xuất để ứng phó biến động giá xăng dầu 12/03/2026 10:13 Doanh nghiệp Hà Tĩnh đang chủ động điều chỉnh phương án sản xuất - kinh doanh, tối ưu chi phí vận hành để vượt qua những áp lực do biến động giá xăng dầu.