Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

"Lỡ hẹn" 1 lần, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 8C có về đích trước tháng 6?

Ngọc Khánh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Giữa cái nắng gần 40°C, trên công trường quốc lộ 8C vẫn rền vang tiếng máy, hàng trăm công nhân đang “chạy đua” với thời gian để kịp mốc hoàn thành vào tháng 6/2026.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 8C (đoạn từ quốc lộ 8 tại xã Tứ Mỹ đến nút giao đường Hồ Chí Minh) có tổng chiều dài 16,7 km; do Sở Xây dựng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh quản lý dự án. Công trình khởi công từ tháng 10/2023, theo kế hoạch ban đầu hoàn thành vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, tiến độ đã được gia hạn đến tháng 6/2026.
Quỹ thời gian không còn nhiều nên những ngày này, chủ đầu tư đang quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tăng tốc thi công, huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị. Dù điều kiện thời tiết nắng nóng, các đơn vị vẫn nỗ lực bám công trường.
Các nhà thầu thi công gồm: Công ty CP Tập đoàn Thành Huy, Công ty CP Đậu Gia VN, Công ty TNHH Như Nam, Công ty CP Phú Tài Miền Trung, Công ty CP Tân Hải Hà.
Riêng đoạn qua xã Hương Sơn dài gần 10 km do Công ty CP Tập đoàn Thành Huy đảm nhận - cũng là đoạn có khối lượng thi công lớn nhất. Đến nay, đơn vị đã cơ bản hoàn thành 90% giá trị hợp đồng.
Dưới cái nắng gay gắt, từng tốp công nhân vẫn miệt mài bám trụ, tranh thủ từng giờ để gấp rút thảm bê tông nhựa khoảng 1 km cuối cùng.
Anh Phan Văn Chiến - công nhân Công ty CP Tập đoàn Thành Huy chia sẻ: “Thời tiết những ngày này rất khắc nghiệt, công đoạn thảm bê tông nhựa khá vất vả vì nhiệt độ cao, yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt. Nhưng anh em đều xác định đây là giai đoạn nước rút nên cố gắng bám công trường, làm việc đúng quy trình để đảm bảo tiến độ, chất lượng”.
Hiện, đơn vị đang huy động hơn 20 phương tiện, thiết bị và gần 60 công nhân để đẩy nhanh tiến độ; đồng thời tăng cường giám sát kỹ thuật để đảm bảo chất lượng công trình.
Anh Trần Đăng Tiệp - Chỉ huy trưởng Công ty CP Tập đoàn Thành Huy cho biết: "Dù giá nguyên vật liệu tăng cao khiến hạng mục thảm bê tông nhựa phát sinh thêm hơn 2 tỷ đồng, nhưng đơn vị vẫn quyết tâm cơ bản hoàn thành các hạng mục chính ngay trong tháng 4/2026. Một số phần việc phụ trợ như gia cố mái taluy, trồng cỏ sẽ được hoàn tất vào đầu tháng 5/2026".
Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, song đây cũng là điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, vật lực tổ chức thi công.
Anh Đậu Đức Quý (bên phải) - Giám đốc Công ty Đậu Gia VN cho hay: "Đơn vị chúng tôi đảm nhận thi công gần 2 km trên tuyến quốc lộ 8C. Đến nay, các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thiện. Xác định đây là giai đoạn nước rút, đơn vị huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Hiện còn khoảng 200m đang chờ thảm bê tông nhựa. Chúng tôi phấn đấu đến ngày 20/5/2026 sẽ hoàn thành đoạn tuyến, sẵn sàng bàn giao, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân".
Dù nắng nóng gay gắt nhưng không khí thi công trên toàn tuyến vẫn diễn ra khẩn trương, liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn.
Do đặc thù tuyến đường vừa thi công vừa duy trì khai thác, đặt ra yêu cầu cao về điều tiết giao thông và bảo đảm an toàn lao động.
Đến thời điểm hiện tại, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thiện, mặt đường rộng rãi, bằng phẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, từng bước phát huy hiệu quả đầu tư.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, khối lượng thi công Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 8C đạt khoảng 85% khối lượng hợp đồng. Các nhà thầu đang gấp rút triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường trong tháng 5, hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 6 theo tiến độ.
Những hạng mục cuối cùng đang được gấp rút triển khai, không chỉ để đưa dự án về đích đúng hẹn, mà còn đáp ứng kỳ vọng về một diện mạo mới cho địa phương. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tháo gỡ khó khăn cho vùng tả ngạn sông Ngàn Phố, giúp người dân đi lại an toàn và thuận tiện hơn, đặc biệt là trong công tác cứu hộ mùa mưa lũ. Đây cũng là đòn bẩy quan trọng để địa phương khai thác tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế bền vững.

Tin liên quan

Tags:

#Quốc lộ 8C #dự án giao thông #Hà Tĩnh #thi công đường #nâng cấp quốc lộ 8c

Chủ đề Đầu tư công

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khu công nghiệp Phú Vinh hấp dẫn nhà đầu tư

Khu công nghiệp Phú Vinh tiếp tục khẳng định sức hút đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và góp phần giải quyết việc làm cho lao động Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hạ tầng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà bày tỏ mong muốn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị, tiến tới khởi công dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2027.
Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.