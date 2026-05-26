Sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Tĩnh tăng đột biến

Ông Mai Thanh Tùng – Trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Trong ngày 25/5, công suất cực đại (Pmax) của lưới điện Hà Tĩnh đạt 460,9 MW vào lúc 12h30, tăng 6,8% so với mức công suất cực đại cao nhất của năm 2025. Sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh đạt hơn 7,8 triệu kWh, tăng 11,9 % so với ngày có sản lượng cao nhất của năm trước”.

Sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Tĩnh những ngày qua tăng đột biến.

Theo ghi nhận của ngành chuyên môn, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh nhất trong các khung giờ từ 12h30-15h30 và 21h00-23h00. Nguyên nhân chủ yếu do nền nhiệt tăng cao khiến người dân, cơ quan, doanh nghiệp đồng loạt sử dụng điều hòa, quạt điện và nhiều thiết bị làm mát công suất lớn.

Điện lực Thành Sen đang phục vụ hơn 53.800 khách hàng, trong đó hơn 60% là khách hàng sinh hoạt. Những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lớn khiến phụ tải các đường dây, trạm biến áp do đơn vị quản lý, vận hành tăng khoảng 40% so với thời điểm trước đó.

Ông Đậu Xuân Long – Phó Trưởng Điện lực Thành Sen cho biết: “Đơn vị đã huy động nhân lực trực vận hành 24/24h để theo dõi tình trạng lưới điện, đặc biệt tại các tuyến đường dây có phụ tải lớn. Ban đêm, nhân viên vận hành thay phiên trực tại các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý sự cố. Đặc biệt, các điểm quan trọng như: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bệnh viện, công an, cơ quan báo chí… được đặt trong chế độ theo dõi đặc biệt để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục”.

Nhân viên Điện lực Thành Sen hướng dẫn khách hàng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với việc tăng cường trực vận hành, Điện lực Thành Sen cũng khuyến cáo khách hàng tiếp tục thay đổi thói quen sử dụng điện trong mùa nắng nóng nhằm giảm áp lực cho hệ thống và hạn chế chi phí hóa đơn tiền điện tăng cao.

Theo đó, người dân được khuyến nghị hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm; cài đặt điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên kết hợp sử dụng quạt; tắt các thiết bị điện không cần thiết khi không sử dụng; ưu tiên sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, ngành điện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà nhằm chủ động nguồn điện và góp phần giảm tải cho lưới điện vào các khung giờ cao điểm ban ngày.

Các thông số vận hành của từng đường dây, trạm biến áp được theo dõi sát sao qua phần mềm tại Trung tâm điều khiển xa, Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Tại khu vực phía nam Hà Tĩnh, Điện lực Kỳ Anh cũng đang chịu áp lực lớn khi phụ tải liên tục tăng cao do nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất công nghiệp đồng loạt gia tăng. Đặc biệt, tại KKT Vũng Áng, nhiều nhà máy sản xuất pin, ô tô điện, xe máy điện cùng các doanh nghiệp chế biến gỗ, vật liệu xây dựng tăng công suất hoạt động kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh.

Ông Đặng Đôn Sơn – Trưởng Điện lực Kỳ Anh cho hay: “Để đảm bảo cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh, đơn vị đã bố trí nhân lực theo dõi sát tình trạng vận hành của các tuyến đường dây; tăng cường ứng dụng thiết bị hiện đại như: flycam, camera nhiệt để kiểm tra, phát hiện sớm nguy cơ sự cố và xử lý kịp thời. Đồng thời, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư lưới điện trên địa bàn như: dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến đường dây cung cấp điện cho Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh; dự án đầu tư lưới điện chống quá tải nắng nóng trên địa bàn các xã Kỳ Thượng, Kỳ Hoa...”.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến đường dây cung cấp điện cho Nhà máy sản xuất xe điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng).

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong những ngày tới Hà Tĩnh tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng cao. Điều này đồng nghĩa nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, gây áp lực lớn lên hệ thống điện, nhất là tại các khu dân cư tập trung và khu vực có phụ tải sinh hoạt lớn.

Hiện nay, ngành điện Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành của từng đường dây, trạm biến áp; theo dõi sát diễn biến phụ tải tại các khu vực trọng điểm và chủ động phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân và doanh nghiệp.

Ngành điện khuyến cáo người dân, doanh nghiệp ưu tiên lắp điện mặt trời áp mái nhà để chủ động nguồn điện và tiết kiệm chi phí trong dài hạn.

Ông Lê Long Khánh – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, ngành điện khuyến nghị các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn chủ động đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng tiết kiệm năng lượng; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý; chuyển dịch phụ tải ra khỏi các khung giờ cao điểm từ 13h-15h và 20h-23h trong mùa nắng nóng. Về lâu dài, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái nhà để chủ động nguồn điện sản xuất và tiết kiệm chi phí trong dài hạn. Nhìn chung, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia mà còn giúp khách hàng tối ưu chi phí sản xuất, sinh hoạt trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao."