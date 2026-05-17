Nhiều doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh “kín” đơn hàng đến cuối năm

Từ tháng 4 trở đi được xem là giai đoạn sản xuất cao điểm của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (CCN Nam Hồng) khi đơn hàng xuất khẩu gia tăng. Trên các chuyền may hiện đại, hàng nghìn đôi găng tay các loại liên tục được hoàn thiện để kịp tiến độ xuất khẩu sang Mỹ, Anh, Hàn Quốc...

Chị Nguyễn Thị Hằng – công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh chia sẻ: “Dù tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động nhưng công ty vẫn duy trì đơn hàng xuất khẩu ổn định. Đặc biệt khối lượng công việc tăng mạnh từ đầu quý II/2026 khi doanh nghiệp liên tục nhận thêm đơn hàng mới. Chúng tôi có thêm thời gian tăng ca, thu nhập cũng cải thiện rõ rệt nên ai cũng phấn khởi”.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đã "chốt" đơn hàng đến cuối năm nay.

Với gần 1.400 lao động, mỗi ngày Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh hoàn thiện từ 17.000 – 18.000 sản phẩm găng tay các loại. Đáng chú ý, năm nay công ty mở rộng thêm nhiều dòng sản phẩm mới cho các thương hiệu quốc tế lớn như: Adidas, Nike, Decathlon…

Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Chủ nhiệm sản xuất, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Doanh nghiệp đã khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết để mở rộng thị trường xuất khẩu với lượng đơn hàng hiện đã "kín" đến hết năm 2026. Công ty đang đẩy nhanh tuyển dụng lao động, mở rộng dây chuyền sản xuất và chủ động nguồn nguyên liệu với mục tiêu xuất khẩu khoảng 7 triệu đôi găng tay trong năm nay”.

Nhiều doanh nghiệp may mặc khác tại Hà Tĩnh cũng đang duy trì nhịp sản xuất tích cực. Tại Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (phường Hà Huy Tập), công nhân làm việc liên tục để hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản. Trong bối cảnh giá nguyên liệu và chi phí vận tải tăng cao, doanh nghiệp chủ động huy động nguồn lực, nhập khẩu nguồn nguyên liệu từ sớm nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất. Hiện sản lượng sản xuất của công ty đạt từ 17.000 – 20.000 sản phẩm bảo hộ lao động/tháng và đơn hàng đã được ký kết đến hết quý III/2026.

Năm 2026, Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh phấn đấu doanh thu hơn 50 tỷ đồng.﻿

Theo ông Nguyễn Cảnh Vinh – Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh: Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hơn 50 tỷ đồng. Để đáp ứng kế hoạch mở rộng, công ty đang cần tuyển thêm 100 lao động cho các bộ phận sản xuất và tiếp tục đầu tư hạ tầng theo hướng tự động hóa.

Một điểm đáng chú ý của ngành dệt may Hà Tĩnh hiện nay là sự chuyển dịch mô hình sản xuất. Nếu trước đây phần lớn doanh nghiệp hoạt động theo hình thức gia công đơn thuần thì nay đã chuyển sang mô hình sản xuất toàn phần, chủ động từ thiết kế, nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào đối tác trung gian.

Ông Trần Sỹ Tùng – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị chuyên may quần áo xuất khẩu. Khác với đơn vị may gia công, chúng tôi là doanh nghiệp may toàn phần, trọn gói từ khâu ý tưởng đến khi ra thành phẩm nên phải chủ động nguyên liệu, thiết kế mẫu đảm bảo thị hiếu. Năm nay, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp khá thuận lợi khi lượng đơn hàng tăng ổn định. Với 1.250 lao động, công ty đang duy trì sản xuất liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu từ các đối tác quốc tế”.

Ngành may mặc Hà Tĩnh phát triển thuận lợi trong những tháng đầu năm.

Theo đánh giá của ngành chức năng, kết quả tích cực của các doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh đến từ khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường, đồng thời tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết như: CPTPP, EVFTA, UKVFTA... Nhờ đó, các doanh nghiệp địa phương có thêm lợi thế cạnh tranh về giá, mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút thêm đơn hàng quốc tế.

Hà Tĩnh hiện có 11 dự án may mặc quy mô lớn cùng hơn 10 dự án quy mô nhỏ, tạo việc làm cho trên 6.000 lao động địa phương. Ngành dệt may đang trở thành một trong những lĩnh vực đóng góp tích cực vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 55 triệu USD, tăng 18,2% so với năm 2025. 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc của tỉnh đạt 12,63 triệu USD. Trong bối cảnh ngành dệt may toàn cầu đang cạnh tranh gay gắt, việc doanh nghiệp Hà Tĩnh “kín” đơn hàng đến cuối năm không chỉ là tín hiệu tích cực về phục hồi kinh tế mà còn cho thấy năng lực thích ứng mạnh mẽ của doanh nghiệp địa phương trên hành trình hội nhập sâu rộng.

Bà Phan Thị Ái - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công thương) cho biết: Để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp may mặc mở rộng thị trường xuất khẩu, Sở Công thương sẽ theo dõi sát sao tình hình hoạt động, kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh đối với doanh nghiệp.

Đồng thời, Sở tiếp tục phối hợp tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, ưu tiên những thị trường có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp may mặc tiếp cận trực tiếp với khách hàng quốc tế; cập nhật thường xuyên thông tin thị trường và chính sách xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường và giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống; khuyến khích doanh nghiệp may mặc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại để tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và xây dựng thương hiệu dệt may Hà Tĩnh trên thị trường quốc tế.