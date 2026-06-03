Người dân Trường Lưu háo hức chờ nguồn nước sạch

Công nhân Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Miền Trung triển khai lắp đặt ống dịch vụ tại thôn Yên Tràng.

Hệ thống cấp nước sạch tập trung trên địa bàn xã Trường Lưu được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh, mở rộng từ Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt La Giang tại huyện Đức Thọ (cũ) cho địa bàn xã Trường Lưu (6/2025). Dự án do Công ty TNHH HT Thành Trung (Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí triển khai trên địa bàn xã Trường Lưu là 68,86 tỷ đồng.

Hệ thống ống nước từ Nhà máy nước La Giang (xã Đức Quang) về xã Trường Lưu phải đi qua nhiều địa phương.

Đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành được 70% khối lượng thi công, dự kiến trong 2 tuần nữa, người dân Trường Lưu sẽ bắt đầu có nước sạch để dùng. Đây thực sự là niềm mong mỏi của người dân địa phương. Ông Trần Văn Cầm (thôn Yên Tràng, xã Trường Lưu) chia sẻ: “Lâu nay, chúng tôi phải hứng trữ nước mưa để ăn uống, còn tắm, rửa, giặt giũ... phải dùng nước giếng làng, giếng khoan. Bởi vậy, ngay khi đơn vị thi công về trên địa bàn, người dân trong thôn đã tạo điều kiện cho mượn nơi ở, nấu cơm phục vụ... để mong công trình sớm hoàn thành, người dân sớm có nước sạch để dùng”.

Ông Phan Hải Triều (bên trái) trao đổi với cán bộ xã Trường Lưu về tinh thần phối hợp, giúp đỡ của người dân đối với đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án.

Cùng chung tâm trạng mong chờ, ông Phan Hải Triều (thôn Kim Thịnh, xã Trường Lưu) bộc bạch: “Người dân chúng tôi rất vui vì chuẩn bị có nước sạch để dùng. Việc phải sử dụng nước giếng làng, giếng khoan là tình thế bắt buộc, chứ thực sự chúng tôi không yên tâm... Nay được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà đầu tư, người dân sắp có nguồn nước sạch để sử dụng, thoát cảnh vừa dùng, vừa lo”.

Đơn vị thi công đang lắp đặt, đấu nối những tuyến cuối cùng của hệ thống ống truyền tải.

Ông Nguyễn Đình Chiểu – Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Miền Trung (đơn vị thi công) cho biết: "Dự án có khối lượng ống truyền tải hơn 12.000m, hiện đã đấu nối, lắp đặt trên 11.000m; ống dịch vụ là 52.000m, đã thi công được gần 20.000m. Chúng tôi thi công theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thành xong ở thôn nào thì cấp nước cho thôn đó. Khoảng 2 tuần nữa, người dân 2 thôn: Yên Tràng, Kim Thịnh sẽ có nước sạch để dùng. Đơn vị đã thi công được 70% khối lượng của dự án, đang tập trung toàn bộ máy móc, phương tiện, nhân lực làm việc không kể ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu trong tháng 8 tới sẽ cấp nước sạch cho toàn thể các hộ dân ở Trường Lưu".

Trước khi dự án được triển khai, cấp ủy, chính quyền xã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư; đồng thời đốc thúc, hỗ trợ tối đa để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Dù gặp một số khó khăn về giải phóng mặt bằng (hệ thống đường ống truyền tải phải đi qua nhiều địa phương, đi dọc theo quốc lộ 8 và quốc lộ 15 - nơi có mật độ phương tiện lưu thông lớn...), thời tiết bất thuận, chi phí vật tư, nhân công tăng cao... nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và sự ủng hộ của người dân, công trình đã bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Việc đưa nước sạch tập trung vào sử dụng nhằm giúp nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống cho người dân cũng như góp phần đảm bảo phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Xuân Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lưu