Công nhân "vượt nắng" trên các công trường ở Hà Tĩnh

Ngọc Khánh - Lê Tuấn
(Baohatinh.vn) - Giữa cái nắng đầu mùa bỏng rát, khi nhiệt độ ngoài trời ở Hà Tĩnh có thời điểm vượt 40 độ C, các công nhân vẫn miệt mài lao động để bảo đảm tiến độ các công trình, dự án quan trọng.

Nhiều ngày nay, nền nhiệt tại Hà Tĩnh duy trì ở mức 36 - 39 độ C. Song, thực tế trên công trường, với bề mặt bê tông, sắt thép, sức nóng còn có thể cao hơn vài độ C.
Dưới cái nắng như đổ lửa, công nhân ở các công trường, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh phải làm việc hết sức vất vả.
Tại Dự án chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung (đoạn từ đường Ngô Quyền đến cầu Hộ Độ) do BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, anh Lê Thế Hoài Nam (Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú, tỉnh Hà Tĩnh) - đơn vị thi công dự án, cho biết: “Đơn vị đang tập trung triển khai các hạng mục như: nâng cấp vỉa hè, làm mới hệ thống bồn cây, thay thế điện chiếu sáng hai bên tuyến, bổ sung các tuyến ống cấp nước sạch...; tổng khối lượng hiện đạt khoảng 30%. Thời tiết nắng gắt nhưng đơn vị vẫn tranh thủ đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu tháng 10/2026 hoàn thành dự án”.
Ông Nguyễn Đạt - công nhân Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú chia sẻ: &quot;Trong điều kiện thời tiết nắng gắt thế này, người lao động phải uống nước liên tục để bù lại lượng mồ hôi mất đi, tránh tình trạng kiệt sức khi phải làm việc kéo dài ngoài trời&quot;.
Ông Nguyễn Đạt - công nhân Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú chia sẻ: "Trong điều kiện thời tiết nắng gắt thế này, người lao động phải uống nước liên tục để bù lại lượng mồ hôi mất đi, tránh tình trạng kiệt sức khi phải làm việc kéo dài ngoài trời".
Khẩu trang bịt kín mặt, áo dài tay, găng tay... giúp công nhân chống chọi với nắng nóng và tia cực tím chiếu trực tiếp trên công trường Dự án chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung (đoạn từ đường Ngô Quyền đến cầu Hộ Độ).
Tại Dự án mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang đường Ngô Quyền (đoạn từ QL 1 đến đường Quang Trung), thuộc địa bàn phường Trần Phú, công nhân đang gấp rút triển khai hạng mục làm nền đường. Anh Nguyễn Chính Sửu - cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần 471 (Nghệ An) - đơn vị thi công dự án cho biết: “Để thích ứng với thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi bắt đầu làm từ 6 giờ sáng đến khoảng 10 giờ trưa, buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ. Mặc dù làm việc vất vả nhưng anh em công nhân luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, chế độ tiền lương đầy đủ nên ai cũng cố gắng làm tốt công việc nhằm bảo đảm tiến độ”.
Để giảm bớt sức nóng của thời tiết khi phải lu lèn liên tục nhiều giờ trong nắng gắt và giảm sức nóng từ máy móc, công nhân lái máy của Công ty Cổ phần 471 tận dụng những tấm chăn bông dày để phủ lên máy lu, tạo lớp cách nhiệt tạm thời để giảm nóng hơn trong quá trình vận hành.
Thời tiết "nắng như đổ lửa" khiến công nhân, người lao động làm việc tại Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 8C đoạn từ Quốc lộ 8A tại xã Tứ Mỹ đến nút giao đường Hồ Chí Minh gặp nhiều bất lợi. Nắng nóng, kết hợp với quá trình thảm bê tông nhựa ở nhiệt độ cao khiến hơi nóng từ mặt đường bốc lên hầm hập, hắt thẳng vào người. Nhiệt từ nhựa nóng, mặt đường và ánh nắng gay gắt khiến công việc của người lao động càng thêm vất vả.
Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng các hạng mục thi công vẫn được triển khai đồng bộ; máy móc và nhân lực hoạt động liên tục nhằm đảm bảo tiến độ các dự án.
Theo đại diện các nhà thầu, trước tình hình nắng nóng gay gắt thời gian qua, công tác tư vấn, giám sát thi công cũng được tăng cường và thực hiện chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn lao động, đồng thời kịp điều chỉnh các biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế.
Dưới cái nắng khắc nghiệt, các tổ thi công dự án xây dựng nhà học 4 tầng Trường THPT Đồng Lộc vẫn duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương. Dự án do liên danh các nhà thầu Công ty TNHH Quang Sáng HT, Công ty TNHH MTV Vĩnh Linh và Công ty CP Xây dựng Hải Dương thực hiện.
Ông Nguyễn Thanh Tân (người áo trắng) - đại diện BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Để vừa bảo đảm tiến độ thi công, chất lượng công trình Trường THPT Đồng Lộc trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, đơn vị thường xuyên có mặt trên công trường để đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu. Việc triển khai nhiều giải pháp thi công khoa học, linh hoạt cũng được các đơn vị áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian và bảo đảm chất lượng công trình”.
Không thể kể hết những khó khăn, vất vả trên công trường mùa nắng nóng. Với những nỗ lực của nhà thầu, đặc biệt là sự chịu khó của những người thợ, công nhân lái máy, không khí lao động trên công trường vẫn luôn rộn rã, vui tươi, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Trao chuẩn sống an cư quốc tế đi kèm quà tặng giá trị: S1 - The Sentosa “tăng nhiệt” tại thị trường xứ Thanh

Hàng ngàn cư dân tương lai cùng khách hàng và nhà đầu tư đã có mặt tại sự kiện “Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa” diễn ra vào ngày 11/4. Tại đây, tòa S1 - Đảo An Nhiên mở ra cơ hội để khách hàng nhận nhiều quà tặng giá trị, ưu đãi tài chính hiếm gặp và triển vọng an cư, đầu tư gắn với nhịp tăng trưởng sôi động của xứ Thanh.
Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình

Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), “vàng thơm” không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút hơn 50 dự án trong năm 2026

Với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón làn sóng đầu tư mới trong năm 2026 với hơn 50 dự án, tạo động lực tăng trưởng bền vững.