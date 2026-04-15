Công nhân "vượt nắng" trên các công trường ở Hà Tĩnh

Ngân hàng ở Hà Tĩnh đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất 14/04/2026 15:30 Sau chỉ đạo "nóng" của Ngân hàng Nhà nước, đồng loạt các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đã chính thức điều chỉnh bảng lãi suất mới, giảm dao động từ 0,1 - 0,5%/năm tùy kỳ hạn.

Điện mặt trời áp mái - giảm áp lực lưới trong cao điểm nắng nóng 14/04/2026 13:57 Trước bối cảnh phụ tải tăng cao mùa nắng nóng, điện mặt trời áp mái được xem là giải pháp vừa giúp khách hàng ở Hà Tĩnh chủ động nguồn năng lượng, vừa góp phần “chia lửa” cho lưới điện quốc gia.

Cánh đồng sâm Bố Chính bung hoa, khoe sắc ở Hương Xuân 14/04/2026 13:00 Đầu năm 2026, xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đưa vào trồng hơn 5,5 ha sâm Bố Chính. Đến nay, sâm đã bung hoa khoe sắc tạo nên vẻ đẹp mới lạ ở miền biên giới.

Nâng cao năng lực pháp lý, phòng ngừa rủi ro trong đầu tư, kinh doanh 14/04/2026 11:31 Hội nghị cập nhật chính sách thuế mới 2026, kỹ năng quản trị rủi ro đấu thầu và giải quyết tranh chấp thương mại tại Hà Tĩnh, thu hút gần 200 đại biểu.

Du lịch vào mùa, hải sản được giá, ngư dân phấn khởi vươn khơi 14/04/2026 09:37 Vào mùa du lịch, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng mạnh cùng thời tiết thuận lợi đã tạo động lực cho ngư dân các địa phương ven biển Hà Tĩnh tích cực bám biển, vươn khơi.

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng 14/04/2026 08:55 Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa 14/04/2026 08:00 Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.

Tài chính thị trường ngày 14/4: Việt Nam bắt đầu sản xuất pin lưu trữ điện 14/04/2026 07:45 Việt Nam lần đầu sản xuất pin lưu trữ năng lượng trong nước, góp phần giảm áp lực lưới điện và chủ động nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Xác định nguyên nhân ban đầu rừng ngập mặn ở Hải Ninh bị chết khô 14/04/2026 05:00 Bước đầu ngành chuyên môn nhận định, nguyên nhân rừng ngập mặn ở phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) bị chết khô không phải do các đối tượng sinh vật gây hại và ô nhiễm môi trường nước.

Dụ chim trời tạo “vàng trắng” ở vùng bãi ngang Hà Tĩnh 13/04/2026 15:08 Tận dụng lợi thế vùng bãi ngang ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh), anh Nguyễn Đình Điệp bước đầu xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả khi đầu tư hệ thống dẫn dụ chim yến về làm tổ.

Quế Lâm tiếp tục mở rộng chuỗi nông nghiệp hữu cơ tại Hà Tĩnh 13/04/2026 12:51 Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững trên địa bàn Hà Tĩnh.

Năng lượng nguyên tử hiện hữu trong đời sống, tạo động lực phát triển 13/04/2026 10:31 Năng lượng nguyên tử đang hiện hữu trong đời sống, sản xuất; tạo chuyển biến rõ nét trong các ngành trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 13/4: Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 – 1/5 tăng vọt 13/04/2026 07:45 Cận kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, giá vé máy bay tăng mạnh, có chặng lên tới 9–10 triệu đồng/người, nhiều tuyến rơi vào tình trạng khan hiếm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Số doanh nghiệp mới tăng mạnh nhưng áp lực "thanh lọc" vẫn lớn 13/04/2026 05:21 Quý I/2026, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới và quy mô vốn đăng ký tại Hà Tĩnh tăng mạnh thì cũng có không ít doanh nghiệp rút lui. Điều này cho thấy, trong quá trình phục hồi của nền kinh tế thị trường luôn đi kèm với sự “thanh lọc”.

Bưởi Phúc Trạch đối mặt nguy cơ mất mùa 13/04/2026 05:10 Bưởi Phúc Trạch - loại quả đặc sản của Hà Tĩnh năm nay ra hoa và phát triển quả non gặp thời tiết bất thuận khiến tỷ lệ đậu quả thấp, nguy cơ mất mùa cao.

Giá giống tăng gấp đôi, hàng nghìn héc-ta đất trồng keo, tràm lỡ “thời điểm vàng” 12/04/2026 15:26 Gần qua “thời điểm vàng” trồng keo tràm, người dân các xã Kỳ Văn, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đứng trước nguy cơ lỡ vụ do giá giống tăng hơn 2 lần.

Du lịch Hà Tĩnh đẩy mạnh liên kết chéo dịch vụ, tăng sức cạnh tranh 12/04/2026 15:17 Thời gian qua, ngành du lịch Hà Tĩnh tập trung thúc đẩy liên kết chéo dịch vụ nhằm tăng giá trị trải nghiệm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chuẩn hoá tài khoản kinh doanh - từ tiện ích đến minh bạch tài chính 12/04/2026 14:00 Trong hơn 3 tháng qua, các ngân hàng đã đồng hành giúp hàng chục nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản phục vụ sản xuất kinh doanh, hướng tới minh bạch dòng tiền và nâng cao hiệu quả quản lý.

Vũng Áng tăng tốc giải phóng mặt bằng, mở đường cho loạt dự án quy mô lớn 12/04/2026 13:00 Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, tạo mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khởi công tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Việt Nam 12/04/2026 10:25 Tuyến đường sắt dài 120 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, kết nối Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh được khởi công sáng 12/4.

Nắng nóng gay gắt, chủ động điều tiết nước cho lúa Xuân trổ bông 11/04/2026 15:11 Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung để vận hành hệ thống thủy lợi, cấp nước kịp thời, bảo đảm lúa vụ Xuân trổ bông thuận lợi.

Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình 11/04/2026 14:57 Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), “vàng thơm” không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.

Được đầu tư khang trang, nhiều chợ dân sinh vẫn đìu hiu 11/04/2026 09:11 Nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh được đầu tư khang trang, kỳ vọng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nhưng thực tế nhiều ki-ốt vẫn bỏ trống, tiểu thương không mặn mà kinh doanh.

Thị trường ô tô cũ "về đâu" khi thực hiện quy định khí thải? 11/04/2026 07:40 Sau khi quy định về khí thải có hiệu lực, thị trường ô tô cũ Hà Tĩnh ghi nhận sự chuyển biến, các dòng xe được “định giá lại” theo khả năng đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải.

Những mẻ mực tươi ngon cập cảng cá Xuân Hội 11/04/2026 06:30 Cảng cá Xuân Hội (xã Đan Hải, Hà Tĩnh) trở nên nhộn nhịp khi tàu thuyền cập bến mang theo những mẻ mực tươi rói trong niềm hân hoan được mùa của bà con ngư dân.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút hơn 50 dự án trong năm 2026 11/04/2026 05:15 Với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón làn sóng đầu tư mới trong năm 2026 với hơn 50 dự án, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất sau chỉ đạo nóng 10/04/2026 15:58 Ngay sau cuộc họp với NHNN chiều 9/4, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động và cho vay, trong đó VPBank, SeABank và KienlongBank là những đơn vị tiên phong triển khai.

Giảm thuế xăng dầu về 0%: "Tiếp sức" cho người dân, doanh nghiệp 10/04/2026 14:32 Chính phủ giảm các loại thuế trên mặt hàng xăng dầu xuống mức 0% đang tiếp sức, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh trong bối cảnh giá xăng dầu “leo thang”.