Công nhân "vượt nắng" trên các công trường ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Giữa cái nắng đầu mùa bỏng rát, khi nhiệt độ ngoài trời ở Hà Tĩnh có thời điểm vượt 40 độ C, các công nhân vẫn miệt mài lao động để bảo đảm tiến độ các công trình, dự án quan trọng.
Theo đại diện các nhà thầu, trước tình hình nắng nóng gay gắt thời gian qua, công tác tư vấn, giám sát thi công cũng được tăng cường và thực hiện chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn lao động, đồng thời kịp điều chỉnh các biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế.
Dưới cái nắng khắc nghiệt, các tổ thi công dự án xây dựng nhà học 4 tầng Trường THPT Đồng Lộc vẫn duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương. Dự án do liên danh các nhà thầu Công ty TNHH Quang Sáng HT, Công ty TNHH MTV Vĩnh Linh và Công ty CP Xây dựng Hải Dương thực hiện.
Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
