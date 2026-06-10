Tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển

Chiều 10/6, đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam làm việc với Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ định hướng đến năm 2030. Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị NHCSXH, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. 5 tháng đầu năm, ngân sách địa phương đã bổ sung 130,3 tỷ đồng ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH lên 653,2 tỷ đồng, đạt 108,6% kế hoạch năm.

Đại biểu đoàn công tác NHCSXH Việt Nam tham dự buổi làm việc.

Tính đến ngày 31/5/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 8.752,7 tỷ đồng, tăng 832 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng tăng 10,5%. Tổng doanh số cho vay toàn Chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt 1.482 tỷ đồng với 16.530 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt 748,6 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 8.653,5 tỷ đồng, tăng 732,8 tỷ đồng (tương đương 9,3%) so với đầu năm với hơn 92.000 khách hàng còn dư nợ.

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh tham dự buổi làm việc.

Qua đánh giá, nhiều chương trình tín dụng có mức tăng trưởng khá, phù hợp nhu cầu thực tế của người dân. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho 9.251 lao động; xây dựng hơn 13.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh nông thôn và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 282 nhà ở xã hội.

Bà Bùi Thị Ngọc Hà - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh báo cáo hoạt động 5 tháng đầu năm 2026 và mục tiêu phát triển đến năm 2030.

Cùng với tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững. Nợ quá hạn toàn chi nhánh chiếm 0,048% tổng dư nợ, giảm 558 triệu đồng so với đầu năm; 12/12 phòng giao dịch đều được xếp loại tốt về chất lượng tín dụng. Chi nhánh NHCSXH tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách. Đến 31/5, dư nợ ủy thác cho vay tín dụng chính sách qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 8.595,3 tỷ đồng, chiếm 99,3% tổng dư nợ. Toàn tỉnh hiện có 2.940 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 97,35% số tổ xếp loại tốt, không có tổ yếu kém.

Ông Trần Anh Đức - Giám đốc Phòng Giao dịch Thạch Hà báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2026.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng phân tích những khó khăn, tồn tại; đồng thời đề ra những giải pháp phát triển nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến năm 2030.

Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; phát triển hoạt động theo hướng an toàn, bền vững, nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Mục tiêu chủ yếu của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 - Phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách bình quân khoảng 10%/năm, - Tổng dư nợ đạt khoảng 12.755 tỷ đồng. - Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác tăng tối thiểu 1.390 tỷ đồng, chiếm 15 - 17% tổng nguồn vốn. - Bảo đảm 100% hộ nghèo và đối tượng chính sách đủ điều kiện được tiếp cận vốn vay; - Duy trì tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp hơn bình quân cả nước - Nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới…

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, với sự vào cuộc quyết liệt, nhiều giải pháp đồng bộ, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng kết luận buổi làm việc.

Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Tĩnh là địa phương có quy mô không lớn, nguồn lực còn hạn chế nên sẽ đối mặt với nhiều áp lực trong việc gia tăng quy mô nguồn vốn và dư nợ để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Vì vậy, Chi nhánh NHCSXH tỉnh cần tiếp tục bám sát Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH; đồng thời, tranh thủ tối đa nguồn vốn từ Trung ương, phấn đấu thực hiện sớm các mục tiêu tăng trưởng, góp phần phát huy hiệu quả tín dụng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động, việc nâng cao chất lượng tín dụng tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm cần được đặc biệt quan tâm. Chi nhánh cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả. Ban Giám đốc Chi nhánh cần nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chi nhánh cần quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.