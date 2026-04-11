Gấp rút đưa dự án lưới điện về đích, "giải bài toán" phụ tải mùa nắng nóng

Giữa cái nắng gay gắt, khi nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40°C, đội ngũ thi công dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện huyện Kỳ Anh (cũ) vẫn “đu mình” trên cột điện. Các anh nỗ lực dựng cột, kéo dây, lắp đặt trạm biến áp… với mục tiêu hoàn thành đến đâu, nghiệm thu công trình, đóng điện đến đó nhằm giảm quá tải cho lưới điện trong cao điểm nắng nóng.

Kỹ sư thi công tại dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện huyện Kỳ Anh (cũ) năm 2026. Ảnh: Mạnh Hải.

Với mục tiêu bổ sung nguồn điện sinh hoạt cho người dân phường Hải Ninh và các xã Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Văn, dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện huyện Kỳ Anh (cũ) năm 2026 đang được gấp rút triển khai. Dự án sẽ thay dây dẫn mới phù hợp công suất phụ tải, “cấy” thêm 5 trạm biến áp với công suất 900 kVA. Hiện nhà thầu chia thành nhiều “mũi tiến công” cho các hạng mục dựng cột, kéo 2,7 km đường dây trung thế, hơn 25 km đường dây hạ thế... Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đã thi công xong 3 trạm biến áp và đang tăng tốc hoàn thiện 2 trạm biến áp còn lại.

Ông Nguyễn Kỳ - cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Cơ điện MES cho biết: “Dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện huyện Kỳ Anh (cũ) năm 2026 đang gặp khó khăn về mặt bằng. Chúng tôi phải lựa chọn phương án thi công theo hình thức “cuốn chiếu”, có mặt bằng đến đâu, gấp rút thi công đến đó, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi”.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án, Công ty Điện lực Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường và động viên các đơn vị thi công giữa nắng nóng.

Lưới điện một số xã như: Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Thiên Cầm được xây dựng đã lâu với dây dẫn tiết diện nhỏ, bán kính cấp điện xa. Đây chính là “điểm nghẽn” khiến chất lượng điện năng suy giảm, thậm chí xảy ra tình trạng sụt áp, mất điện cục bộ trong cao điểm nắng nóng. Để "giải bài toán" về nguồn điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện huyện Cẩm Xuyên (cũ) năm 2026. Quy mô dự án gồm xây mới hơn 4 km đường dây trung thế, hơn 26 km đường dây hạ thế và 5 trạm biến áp với công suất 1.004 kVA. Với tinh thần "có mặt bằng đến đâu, hoàn thành thi công đến đó", các nhà thầu đang tập trung dựng cột để tiến tới kéo dây, hoàn tất “cấy” trạm biến áp, phấn đấu đưa dự án về đích trước 31/5/2026.

Ông Nguyễn Trần Quảng (trú thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Việc sử dụng các thiết bị làm mát thường xuyên trong mùa hè như: điều hòa, tủ lạnh, quạt hơi nước... gây quá tải cục bộ cho lưới điện, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Chúng tôi phấn khởi khi ngành điện đầu tư nâng cao chất lượng điện năng trên địa bàn và mong muốn dự án sớm hoàn thành để đảm bảo nhu cầu của người dân trong mùa nắng nóng năm nay”.

Đơn vị thi công thực hiện dựng cột tại dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện huyện Cẩm Xuyên (cũ) năm 2026.

Điểm đáng chú ý trong chiến lược đầu tư của ngành điện là không chỉ tập trung vào phụ tải sinh hoạt, mà còn chú trọng đầu tư các dự án phục vụ cho sự tăng trưởng công nghiệp để phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế của tỉnh.

Hà Tĩnh đang thu hút nhiều dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp kéo theo phụ tải công nghiệp tăng cao. Đặc biệt, tại Khu kinh tế Vũng Áng, các ngành công nghiệp mới như: sản xuất pin, ô tô điện, xe máy điện… đòi hỏi nguồn điện ổn định, liên tục và công suất cao. Hiện các dự án này đang sử dụng nguồn điện từ trạm biến áp 110 kV Vũng Áng. Tuy nhiên, với tốc độ gia tăng phụ tải, hệ thống hiện tại có nguy cơ quá tải trong tương lai gần. Do đó, việc chuẩn bị đầu tư các tuyến đường dây mới như đường dây mạch kép 22 kV cấp điện cho nhà máy sản xuất ô tô điện, cho thấy tầm nhìn dài hạn của ngành điện trong việc “đón đầu” nhu cầu tăng trưởng công nghiệp.

Dự báo mùa nắng nóng năm nay, phụ tải điện của Hà Tĩnh sẽ tăng cao với công suất lớn nhất của lưới tăng khoảng 17,4% so với mùa nắng nóng năm 2025, đặt ra thách thức cho hệ thống điện hiện tại. Để ứng phó, ngành chuyên môn đã xây dựng phương án vận hành lưới linh hoạt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục. Trong đó đặc biệt ưu tiên giải pháp công trình, đẩy nhanh tiến độ các dự án chống quá tải mùa nắng nóng.

Phụ tải điện của Hà Tĩnh tăng đột biến trong tháng 4 này.

Ông Nguyễn Thanh Hoa – Trưởng ban Quản lý dự án, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Công ty đang triển khai 10 dự án với quy mô xây dựng và cải tạo hơn 23 km đường dây trung thế, hơn 250 km đường dây hạ thế và xây dựng mới 43 trạm biến áp. Đây đều là dự án chống quá tải mùa nắng nóng, giảm áp lực cho lưới khi đưa vào vận hành. Một khó khăn hiện nay trong quá trình triển khai các dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn. Tuy vậy, đến nay, nhiều vị trí vẫn còn vướng mắc mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Chúng tôi mong muốn chính quyền các địa phương và người dân trong vùng dự án tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để ngành điện sớm nhận mặt bằng phục vụ thi công, phấn đấu đưa 100% dự án về đích trước 30/6/2026”.