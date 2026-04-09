Nắng nóng cao điểm, lượng điện tiêu thụ ở Hà Tĩnh tăng hơn 50%

Sản lượng điện tiêu thụ tăng đột biến

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân tăng cao, nhất là các thiết bị làm mát như: điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… Vì thế, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tăng đột biến, gây áp lực lớn lên hệ thống điện.

Ông Mai Thanh Tùng – Trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Riêng ngày 8/4/2026, sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh đạt 6,79 triệu kWh, tăng 50,8% so với mức trung bình những ngày đầu tháng 4 và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phụ tải cực đại cũng ghi nhận ở mức 386,1 MW, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo từ nay đến giữa tháng 4, nắng nóng còn tiếp diễn trên diện rộng, đồng nghĩa sản lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm".

Phụ tải tăng nhanh trong thời gian ngắn khiến hệ thống lưới điện đứng trước nguy cơ quá tải cục bộ, nhất là tại các khu dân cư đông đúc. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, hạn chế tối đa sự cố gián đoạn cung cấp điện.

Nhận định tình hình, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai “kịch bản” cấp điện chi tiết nhằm ứng phó với các tình huống phụ tải tăng đột biến. Toàn bộ hệ thống lưới được công ty kiểm tra, rà soát gắn với xử lý kịp thời các khiếm khuyết nhằm giảm thiểu rủi ro vận hành.

Quý I/2026, đơn vị đã đưa vào vận hành 49 trạm biến áp mới để chống quá tải, xử lý 34 trạm biến áp có điện áp thấp. Các dự án mạch vòng, đa chia – đa nối cũng được triển khai, giúp nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện, rút ngắn thời gian mất điện.

Không chỉ nhu cầu điện sinh hoạt tăng, khu vực sản xuất – kinh doanh tại Hà Tĩnh cũng ghi nhận sự phục hồi rõ rệt. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh, cùng với đó là làn sóng đầu tư vào các khu - cụm công nghiệp, kéo theo nhu cầu điện công nghiệp ngày càng lớn. Trước áp lực kép từ sinh hoạt và sản xuất, ngành điện đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp hạ tầng lưới điện.

Nhiều công trình trọng điểm như: xây dựng trạm biến áp 110 kV mới, cải tạo đường dây, nâng tiết diện dây dẫn… đang được triển khai khẩn trương. Những dự án cấp điện cho khu công nghiệp, trung tâm hành chính cũng được ưu tiên, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn mới. Song song đó, ngành điện tích cực phối hợp chính quyền tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công và sớm đưa công trình vào vận hành.

Tiết kiệm điện – giải pháp then chốt

Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, ngày 30/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu tiết kiệm 2%/tổng sản lượng điện thương phẩm toàn công ty trong năm 2026.



Ông Lê Long Khánh – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay: “Chúng tôi đang đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Các hình thức tuyên truyền như: treo băng rôn, phát tờ rơi, hướng dẫn trực tiếp… được triển khai tại nhiều khu dân cư. Ngành điện khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng điện trong các khung giờ cao điểm (từ 11h30 – 15h00 và 20h00 – 23h00), tránh sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 26°C trở lên và tắt các thiết bị khi không cần thiết. Việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện trong gia đình cũng rất quan trọng, giúp giảm hao phí điện năng và đảm bảo an toàn khi sử dụng”.

Đối với doanh nghiệp, ngành điện khuyến khích áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa quy trình sản xuất và tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động giảm hoặc dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Trước yêu cầu đảm bảo cung ứng điện trong mùa nắng nóng năm 2026, cơ quan quản lý Nhà nước cũng đã đưa ra nhiều chỉ đạo quyết liệt.

Theo ông Trần Văn Nhường - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công thương), đơn vị đã yêu cầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh và doanh nghiệp bán lẻ điện trên địa bàn tổ chức vận hành nghiêm phương án cung ứng điện năm 2026; trong đó, ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng như: cơ sở y tế, cơ sở sản xuất thiết yếu, công trình phục vụ an sinh xã hội. Sở đang tăng cường theo dõi, bám sát tình hình vận hành hệ thống điện, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm; qua đó đẩy nhanh tiến độ đầu tư, bổ sung công suất cho hệ thống, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng và các giai đoạn tiếp theo.

Phụ tải điện tăng đột biến trong cao điểm nắng nóng thì việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả được xem là giải pháp quan trọng. Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt, sản xuất mà còn là cách để mỗi cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trong những thời điểm cao điểm đầy thách thức.