Lực đẩy nào giúp chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng?

Động lực mới từ các dự án năng lượng

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong "bức tranh công nghiệp" của Hà Tĩnh hiện nay là sự trở lại và mở rộng công suất của các nhà máy sản xuất điện.

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng thiên tai, tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 (KKT Vũng Áng) đã vận hành trở lại từ cuối tháng 1/2026. Đặc biệt, tổ máy số 2 dự kiến phát điện thương mại từ ngày mai (7/4), đánh dấu bước hoàn thiện công suất của dự án có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD.

Ông Nguyễn Văn Trọng – kỹ sư vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 cho biết: “Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện các phần việc cuối cùng để đưa tổ máy số 2 vào vận hành thương mại. Tổ máy số 2 khi vào khai thác sẽ đóng góp khoảng 15 – 18 triệu kWh/ngày, nâng sản lượng điện thương mại toàn nhà máy lên từ 30 – 35 triệu kWh/ngày. Khi cả hai tổ máy với tổng công suất 1.330 MW cùng đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh/năm cho lưới điện quốc gia. Đây không chỉ là "cú hích" cho ngành năng lượng mà còn lan tỏa tác động tích cực tới toàn bộ hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn”.

Song song với nhiệt điện, các nhà máy thủy điện cũng tận dụng điều kiện thủy văn thuận lợi để gia tăng sản lượng.

Việc Nhà máy Thủy điện Vũ Quang chính thức vận hành từ tháng 3/2026 bổ sung thêm nguồn cung điện ổn định, dự kiến đóng góp hơn 12,5 triệu kWh/năm. Dù quy mô không lớn như nhiệt điện, nhưng đây là “mắt xích” quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn năng lượng và tăng tính bền vững của hệ thống điện.

Ông Trần Văn Nhường – Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương) cho hay: Quý I/2026, sản lượng điện toàn tỉnh đạt khoảng 3,7 tỷ kWh, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Dự báo năm 2026, sản lượng điện của tỉnh đạt 14,8 tỷ kWh, tăng 36% so với 2025. Ngành sản xuất điện tăng trưởng mạnh mẽ sẽ trở thành “đòn bẩy” trực tiếp kéo chỉ số sản xuất công nghiệp của địa phương đi lên”.

Sản xuất công nghiệp phục hồi và mở rộng

Không chỉ năng lượng, các ngành sản xuất chủ lực cũng đang phục hồi tích cực. Ngành sản xuất kim loại – trụ cột truyền thống đã lấy lại đà tăng trưởng khi Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh ký các đơn hàng quy mô lớn. 3 tháng đầu năm, sản lượng thép đạt khoảng 976.000 tấn, tăng 6% so cùng kỳ 2025.

Dự kiến cả năm, sản lượng thép đạt khoảng 3,78 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2025. Dù mức tăng không lớn, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy thị trường tiêu thụ thép đang dần hồi phục, tạo nền tảng ổn định cho tăng trưởng dài hạn.

Với nhóm sản xuất công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là sản xuất ô tô điện và pin đang tạo ra bước nhảy vọt. Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh sản xuất 16.671 xe trong quý I. Với nhu cầu thị trường tăng cao, doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất khoảng 100.000 xe trong năm nay, gấp hơn 4 lần năm 2025. Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, kế hoạch xuất khẩu ô tô điện cũng được doanh nghiệp đẩy mạnh với kim ngạch xuất khẩu khoảng 20 triệu USD trong năm 2026.

Sự phát triển của ngành sản xuất ô tô điện kéo theo tăng trưởng mạnh mẽ của ngành sản xuất pin. Trong quý I, sản lượng pack pin đạt 22.570 pack (gấp hơn 4 lần so cùng kỳ 2025), sản lượng cell pin đạt khoảng 3,6 triệu cell (gấp hơn 2 lần so cùng kỳ 2025). Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu ứng lan tỏa của mô hình sản xuất theo chuỗi, khi một ngành phát triển sẽ kéo theo nhiều ngành phụ trợ cùng tăng trưởng.

Theo ghi nhận, nhiều sản phẩm công nghiệp khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong quý I: sản lượng sợi đạt khoảng 2.650 tấn, tăng 11% so cùng kỳ 2025; sản lượng bia đạt 21,6 triệu lít, tăng 24% so với cùng kỳ 2025... Những con số này phản ánh khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ, cả trong nước và xuất khẩu.

Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng khoảng 13,97% so với cùng kỳ 2025. Từ đây cho thấy sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh đang từng bước củng cố nền tảng tăng trưởng, tạo động lực lan tỏa sang các ngành liên quan như: logistics, thương mại và dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao khả năng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển công nghiệp năm 2026, đồng thời tăng cường tính bền vững và khả năng chống chịu của khu vực sản xuất trước biến động kinh tế.

Hiện nay, các dự án quy mô đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai như: Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 13.254 tỷ đồng, Nhà máy Sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh với tổng vốn 79.986 tỷ đồng, nhà máy sản xuất thép với tổng vốn đầu tư 9.800 tỷ đồng, Nhà máy Tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh với tổng vốn 31 triệu USD... Các dự án này hoàn thành, đi vào vận hành sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho công nghiệp Hà Tĩnh.

Theo ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương: Để tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp, thời gian tới, Sở Công thương sẽ phối hợp xây dựng đề án và nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp (CCN) đến năm 2030; tiếp tục nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN và sản xuất kinh doanh trong CCN.

Sở Công thương cũng sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Cùng đó, thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất công nghiệp, nhất là các sản phẩm công nghiệp chủ lực; phối hợp hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm…