Chính trị

Thống nhất chủ trương triển khai Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Vũng Áng

Ngọc Loan
(Baohatinh.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh thống nhất chủ trương và đánh giá Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Vũng Áng phù hợp với định hướng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 3/4, tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Vũng Áng.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Sở Tài chính; Trần Việt Hà - Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Về phía Petrovietnam có ông Lê Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành; các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn và đơn vị thành viên Tập đoàn: PV GAS, PV Power, PVOIL, PVFCCo - Phú Mỹ, PVcomBank, PVChem, PVI và VPI.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và Petrovietnam đã ký vào tháng 7/2025, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã xúc tiến nghiên cứu đánh giá đưa ra Đề án mô hình trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái tại Vũng Áng với 3 trụ cột: năng lượng (điện khí LNG giữ vai trò hạt nhân), công nghiệp và dịch vụ logistics - hậu cần kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Petrovietnam kiến nghị lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thành viên triển khai hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn.

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Petrovietnam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thống nhất chủ trương triển khai đề án; đồng thời làm rõ định hướng và kế hoạch hành động trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa Petrovietnam và các đơn vị thành viên với tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện thỏa thuận hợp tác ký tháng 7/2025, đặc biệt là trong triển khai các dự án trọng điểm và công tác an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với đề xuất xây dựng Trung tâm Công nghiệp – Năng lượng sinh thái tại Vũng Áng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là hướng đi phù hợp với chủ trương của Đảng về bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời gắn với chiến lược phát triển công nghiệp – trụ cột tăng trưởng của Hà Tĩnh qua nhiều nhiệm kỳ. Việc Petrovietnam lựa chọn Vũng Áng là địa điểm triển khai có cơ sở, phù hợp với lợi thế cảng nước sâu, hạ tầng giao thông thuận lợi và vị trí trên hành lang kinh tế Đông – Tây, qua đó nâng cao tính khả thi của đề án.

Trong bối cảnh tỉnh đang điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và Khu kinh tế Vũng Áng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: đề xuất được đưa ra đúng thời điểm, có ý nghĩa quan trọng. Tỉnh thống nhất chủ trương và cam kết hỗ trợ tối đa về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối; phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù phù hợp nhằm rút ngắn thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đề án sớm được hiện thực hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn chúc mừng kết quả tăng trưởng tích cực của Hà Tĩnh trong quý I/2026; đồng thời nhấn mạnh, kết quả đạt được là minh chứng cho sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của lãnh đạo tỉnh, qua đó củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư tại địa phương, trong đó có Petrovietnam.

Ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam phát biểu tại buổi làm việc.

Liên quan đến Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam cho biết, Tập đoàn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đã được tích hợp trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Trong bối cảnh hiện nay, bám sát tinh thần Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, việc thúc đẩy hình thành các trung tâm này là yêu cầu cấp thiết.

Để đề án sớm được hiện thực hóa, Petrovietnam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của tỉnh Hà Tĩnh trong công tác tổ chức triển khai, hoàn thiện quy hoạch chi tiết đề án. Tập đoàn và các đơn vị thành viên quyết tâm đưa đề án đi vào thực tiễn trong thời gian sớm nhất. Đề án được kỳ vọng không chỉ là dự án trọng điểm của Hà Tĩnh mà còn trở thành hình mẫu tiêu biểu cho cơ chế hợp tác giữa Petrovietnam và các địa phương, tạo tiền đề triển khai các trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái quy mô lớn trong thời gian tới.

Petrovietnam hiện có 6 đơn vị thành viên hoạt động tại Hà Tĩnh, trải rộng các lĩnh vực khí, điện, xăng dầu, phân bón, ngân hàng và bảo hiểm. Tập đoàn và các đơn vị thành viên đang tham gia vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, phát triển hạ tầng kho LPG, tổng kho xăng dầu quy mô lớn cùng mạng lưới phân phối rộng khắp, góp phần quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa chủ trì buổi lễ trao các Huân chương cao quý tặng Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vì những đóng góp xuất sắc trong xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Hoàn thiện dự thảo báo cáo phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội

Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối nội chính chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.
Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.