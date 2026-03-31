Kết nối, đưa sản phẩm Hà Tĩnh vào các siêu thị của Central Retail Việt Nam

Phan Trâm
(Baohatinh.vn) - Hội nghị kết nối cung - cầu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh là cơ hội đưa các sản phẩm chủ lực tiếp cận chuỗi siêu thị của Tập đoàn Central Retail Việt Nam để mở rộng thị trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tham dự hội nghị.

Chiều 31/3, Sở Công thương Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh vào hệ thống siêu thị của Tập đoàn Central Retail Việt Nam năm 2026.

Tại hội nghị, Sở Công thương Hà Tĩnh đã tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tham quan các gian hàng trưng bày.
Hàng hóa được trưng bày, giới thiệu đều là các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực của các địa phương như: nhung hươu Hương Sơn, mật ong Cường Nga, kẹo cu đơ Lệ Phương, nem chua Ý Bình, nước mắm Phú Khương...
Cùng với đó, Tập đoàn Central Retail Việt Nam cũng giới thiệu về hệ thống siêu thị, tiêu chuẩn hàng hóa, quy trình đưa sản phẩm vào các siêu thị...
...và triển khai phiên kết nối giao thương nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh của Hà Tĩnh tìm kiếm cơ hội đưa hàng hóa vào chuỗi siêu thị của tập đoàn.
Hà Tĩnh hiện có 268 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên; 67 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp. Các sản phẩm ngày càng được đầu tư về bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Tập đoàn Central Retail Việt Nam bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 2012 trên lĩnh vực thời trang. Sau một thập kỷ, đơn vị đã từng bước phát triển và thay đổi hoạt động thương mại bán lẻ tại Việt Nam. Hiện nay, tập đoàn có hơn 300 cửa hàng, trung tâm thương mại trải dài khắp 26 tỉnh, thành trên cả nước, qua đó tạo việc làm cho khoảng 13.500 lao động trên cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh: Việc đưa các sản phẩm chủ lực của tỉnh vào hệ thống phân phối của Tập đoàn Central Retail Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thiện điều kiện cần thiết để đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị Central Retail Việt Nam. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cần chủ động chuẩn hóa sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống phân phối.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà mong muốn thời gian tới, Tập đoàn Central Retail Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các sản phẩm chủ lực của Hà Tĩnh tiếp cận, tham gia sâu hơn vào hệ thống siêu thị. Hà Tĩnh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, khẳng định vị thế trên thị trường và từng bước vươn tầm khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hạ tầng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà bày tỏ mong muốn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị, tiến tới khởi công dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2027.
Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.