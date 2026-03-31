Kết nối, đưa sản phẩm Hà Tĩnh vào các siêu thị của Central Retail Việt Nam

Tập đoàn Central Retail Việt Nam bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 2012 trên lĩnh vực thời trang. Sau một thập kỷ, đơn vị đã từng bước phát triển và thay đổi hoạt động thương mại bán lẻ tại Việt Nam. Hiện nay, tập đoàn có hơn 300 cửa hàng, trung tâm thương mại trải dài khắp 26 tỉnh, thành trên cả nước, qua đó tạo việc làm cho khoảng 13.500 lao động trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh: Việc đưa các sản phẩm chủ lực của tỉnh vào hệ thống phân phối của Tập đoàn Central Retail Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thiện điều kiện cần thiết để đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị Central Retail Việt Nam. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cần chủ động chuẩn hóa sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống phân phối.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà mong muốn thời gian tới, Tập đoàn Central Retail Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các sản phẩm chủ lực của Hà Tĩnh tiếp cận, tham gia sâu hơn vào hệ thống siêu thị. Hà Tĩnh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, khẳng định vị thế trên thị trường và từng bước vươn tầm khu vực.