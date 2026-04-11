Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút hơn 50 dự án trong năm 2026

Ngọc Loan
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón làn sóng đầu tư mới trong năm 2026 với hơn 50 dự án, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026, đặt mục tiêu thu hút hơn 50 dự án với tổng vốn đầu tư trong nước khoảng 180.000 tỷ đồng và vốn FDI khoảng 550 triệu USD.

Tỉnh phấn đấu thành lập mới hơn 1.800 doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân đạt trên 10%, đồng thời cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và các chỉ số cải cách hành chính.

Chương trình xác định rõ quan điểm thu hút đầu tư theo hướng hiệu quả, phù hợp với Quy hoạch tỉnh; ưu tiên các dự án có tính đột phá, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với chuyển đổi số. Các lĩnh vực trọng điểm gồm: công nghiệp sản xuất thép, ô tô điện, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về định hướng phát triển, Hà Tĩnh bám sát các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào các khu vực động lực như Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ. Đồng thời, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức, địa phương nước ngoài đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Châu Mỹ...; tăng cường liên kết vùng, liên kết với các địa phương trọng điểm về kinh tế trong nước…

Dự án Nhà máy Sản xuất bao bì Hoàng Huy SHQ triển khai tại lô CN-4, CN-5, Khu công nghiệp Gia Lách (xã Nghi Xuân) vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 26/3/2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh sẽ chủ động tiếp cận, kết nối các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm thu hút dòng vốn mới; triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động; chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, tiếp cận doanh nghiệp trên địa bàn và khai thác khả năng tăng vốn của dự án. Cùng đó, tăng cường hỗ trợ, đồng hành để chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng, mặt bằng sạch đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Tin liên quan

Tags:

#thu hút đầu tư #Thu hút đầu tư ở KKT Vũng Áng #xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khu công nghiệp Phú Vinh hấp dẫn nhà đầu tư

Khu công nghiệp Phú Vinh tiếp tục khẳng định sức hút đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và góp phần giải quyết việc làm cho lao động Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm các nhà máy sản xuất pin, ôtô điện tại KKT Vũng Áng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hạ tầng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung.
Hà Tĩnh và WB bàn giải pháp triển khai dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà bày tỏ mong muốn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị, tiến tới khởi công dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2027.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng

Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.