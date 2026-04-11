Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút hơn 50 dự án trong năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026, đặt mục tiêu thu hút hơn 50 dự án với tổng vốn đầu tư trong nước khoảng 180.000 tỷ đồng và vốn FDI khoảng 550 triệu USD.

Tỉnh phấn đấu thành lập mới hơn 1.800 doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân đạt trên 10%, đồng thời cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và các chỉ số cải cách hành chính.

Chương trình xác định rõ quan điểm thu hút đầu tư theo hướng hiệu quả, phù hợp với Quy hoạch tỉnh; ưu tiên các dự án có tính đột phá, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với chuyển đổi số. Các lĩnh vực trọng điểm gồm: công nghiệp sản xuất thép, ô tô điện, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về định hướng phát triển, Hà Tĩnh bám sát các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào các khu vực động lực như Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ. Đồng thời, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức, địa phương nước ngoài đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Châu Mỹ...; tăng cường liên kết vùng, liên kết với các địa phương trọng điểm về kinh tế trong nước…

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh sẽ chủ động tiếp cận, kết nối các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm thu hút dòng vốn mới; triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động; chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, tiếp cận doanh nghiệp trên địa bàn và khai thác khả năng tăng vốn của dự án. Cùng đó, tăng cường hỗ trợ, đồng hành để chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng, mặt bằng sạch đón các nhà đầu tư thứ cấp.