3 đoạn tuyến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh được đề xuất nâng cấp, mở rộng ra sao?

Theo Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung, mạng lưới giao thông đường bộ trục Bắc - Nam qua các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP Huế đã cơ bản được đầu tư hoàn thiện. Các tuyến cao tốc và đường ven biển đưa vào khai thác đã góp phần giảm áp lực phương tiện cho quốc lộ 1.

Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện trên tuyến quốc lộ này vẫn gia tăng nhanh, đặc biệt tại các đoạn tuyến tránh đô thị chỉ có 2 làn xe, được xây dựng song song với tuyến quốc lộ 1 cũ đi qua khu vực nội đô.

Dù quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP Huế cơ bản đã đạt quy mô 4 làn xe theo quy hoạch, song vẫn còn một số đoạn tuyến tránh chỉ có 2 làn xe, không có dải phân cách giữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và không đáp ứng được năng lực thông hành.

Từ thực tế trên, đơn vị đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng 5 tuyến tránh từ Hà Tĩnh đến TP Huế, gồm: tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ); tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ); tuyến qua Khu kinh tế Vũng Áng; tuyến tránh cầu Hiền Lương và tuyến tránh TP Huế.

Các tuyến này được đề xuất đầu tư theo quy mô 4 làn xe, với tổng mức đầu tư khoảng 9.632 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2026-2029. Thời gian thi công các hạng mục công trình là 24 tháng sau khi bố trí vốn

Theo Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung, việc nghiên cứu đầu tư nâng cấp các đoạn tuyến lên quy mô 4 làn xe theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết, nhất là trong bối cảnh các đoạn quốc lộ 1 qua nội thị được bàn giao cho địa phương quản lý, chuyển đổi thành đường đô thị.

Việc đầu tư dự án sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực khai thác và chất lượng phục vụ của tuyến quốc lộ 1. Đồng thời, dự án cũng giúp giảm nguy cơ mất an toàn giao thông và phát huy hiệu quả các dự án đã và đang triển khai dọc tuyến.