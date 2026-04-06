3 đoạn tuyến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh được đề xuất nâng cấp, mở rộng ra sao?

(Baohatinh.vn) - 3 đoạn tuyến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh gồm tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ), tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) và tuyến qua Khu kinh tế Vũng Áng, được đề xuất nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe.
Với quy mô 4 làn xe, sau khi được đầu tư, tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) có bề rộng nền đường 20,5m, trong đó, bề rộng làn xe cơ giới 14m, dải phân cách giữa 0,5m, dải an toàn hai bên dải phân cách giữa 1m, lề gia cố 4m, lề đất 1m.
Sau khi được đầu tư nâng cấp, mở rộng, tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) cũng có có bề rộng nền đường 20,5m, trong đó, bề rộng làn xe cơ giới 14m, dải phân cách giữa 0,5m, dải an toàn hai bên dải phân cách giữa 1m, lề gia cố 4m, lề đất 1m.
Dự kiến sau khi nâng cấp, đoạn từ Km 560+830 đến Km 565+080 quốc lộ 1 qua Khu kinh tế Vũng Áng sẽ có bề rộng nền đường 29m, bề rộng mặt đường tuyến chính 20m, bề rộng dải phân cách giữa 3m, vỉa hè hai bên 6m; đoạn từ Km 565+080 đến Km 586+790 bề rộng nền đường 30m, bề rộng mặt đường tuyến chính 20m, bề rộng dải phân cách giữa 4m, vỉa hè hai bên 6m.
Công trình cầu trên tuyến bao gồm các cầu trên tuyến chính, cầu vượt ngang đường và các cầu trong nút giao thông được nghiên cứu đầu tư phù hợp, đảm bảo thuận lợi khai thác. Trong đó, đoạn tránh TP Hà Tĩnh (cũ) đầu tư xây dựng mới 6 đơn nguyên cầu trên tuyến chính; đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) xây dựng mới 13 đơn nguyên cầu trên tuyến chính; đoạn qua Khu kinh tế Vũng Áng đầu tư xây dựng mới, mở rộng 12 cầu bên cạnh cầu hiện hữu và 1 cầu vượt trên quốc lộ 12C vượt quốc lộ 1.
Theo Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung, mạng lưới giao thông đường bộ trục Bắc - Nam qua các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP Huế đã cơ bản được đầu tư hoàn thiện. Các tuyến cao tốc và đường ven biển đưa vào khai thác đã góp phần giảm áp lực phương tiện cho quốc lộ 1.
Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện trên tuyến quốc lộ này vẫn gia tăng nhanh, đặc biệt tại các đoạn tuyến tránh đô thị chỉ có 2 làn xe, được xây dựng song song với tuyến quốc lộ 1 cũ đi qua khu vực nội đô.
Dù quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP Huế cơ bản đã đạt quy mô 4 làn xe theo quy hoạch, song vẫn còn một số đoạn tuyến tránh chỉ có 2 làn xe, không có dải phân cách giữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và không đáp ứng được năng lực thông hành.
Từ thực tế trên, đơn vị đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng 5 tuyến tránh từ Hà Tĩnh đến TP Huế, gồm: tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ); tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ); tuyến qua Khu kinh tế Vũng Áng; tuyến tránh cầu Hiền Lương và tuyến tránh TP Huế.
Các tuyến này được đề xuất đầu tư theo quy mô 4 làn xe, với tổng mức đầu tư khoảng 9.632 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2026-2029. Thời gian thi công các hạng mục công trình là 24 tháng sau khi bố trí vốn
Theo Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung, việc nghiên cứu đầu tư nâng cấp các đoạn tuyến lên quy mô 4 làn xe theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết, nhất là trong bối cảnh các đoạn quốc lộ 1 qua nội thị được bàn giao cho địa phương quản lý, chuyển đổi thành đường đô thị.
Việc đầu tư dự án sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực khai thác và chất lượng phục vụ của tuyến quốc lộ 1. Đồng thời, dự án cũng giúp giảm nguy cơ mất an toàn giao thông và phát huy hiệu quả các dự án đã và đang triển khai dọc tuyến.
