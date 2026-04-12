Vũng Áng tăng tốc giải phóng mặt bằng, mở đường cho loạt dự án quy mô lớn

Những ngày này, trên địa bàn phường Vũng Áng, không khí triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm diễn ra khẩn trương, đồng bộ.

Trên địa bàn phường hiện có 19 dự án đã, đang và chuẩn bị triển khai bồi thường, GPMB. Trong đó, 4 dự án đã hoàn thành bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đáng kể như: dự án Trạm biến áp 220kV và đấu nối có diện tích 52,2 ha, ảnh hưởng 269 hộ và 1 tổ chức, tổng kinh phí bồi thường 45,9 tỷ đồng; dự án đường trục chính từ đường tránh quốc lộ 1 đi cảng Sơn Dương có diện tích 53,2 ha, ảnh hưởng 991 hộ dân với tổng kinh phí bồi thường 45,9 tỷ đồng...

Người dân nhận tiền bồi thường thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện.

Bên cạnh đó, nhiều dự án hạ tầng quan trọng khác cũng đã hoàn thành GPMB như khu tái định cư phục vụ dự án đường trục chính với diện tích 13,9 ha, kinh phí bồi thường 35,5 tỷ đồng; dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp Hoành Sơn 1 với diện tích 28,65 ha.

Hiện nay, phường Vũng Áng đang tập trung triển khai GPMB đối với 6 dự án lớn. Trong đó, dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh có diện tích 25,9 ha, ảnh hưởng 413 hộ dân, hiện chỉ còn 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Dự án đường trục chính nối quốc lộ 1 tuyến tránh (QL1B) với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương có quy mô 53,17 ha, chiều dài 8,799 km, ảnh hưởng tới 1.006 hộ và 3 tổ chức; dự kiến có 215 hộ phải di dời tái định cư.

Lãnh đạo phường Vũng Áng thường xuyên đối thoại với người dân để tháo gỡ các vướng mắc trong GPMB các dự án.

Đáng chú ý, dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng có tổng diện tích quy hoạch gần 965ha, trong đó giai đoạn 1 quy mô 500 ha đã hoàn thành GPMB 456 ha, còn lại 44 ha đang tiếp tục triển khai. Giai đoạn 2 dự án với diện tích 464 ha dự kiến ảnh hưởng khoảng 3.500 hộ dân, đặt ra yêu cầu rất lớn trong công tác vận động, tổ chức thực hiện.

Đối với các dự án thành phần trong khu công nghiệp Vinhomes, nhiều dự án đã hoàn thành GPMB như: Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast (65,8 ha, 1.273 hộ ảnh hưởng), Nhà máy sản xuất tủ lưu trữ năng lượng BESS (24,8 ha), Nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP (15,2 ha), trạm xử lý nước thải (3 ha).

Riêng dự án đầu tư xây dựng Nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện có diện tích ảnh hưởng 132,2 ha, đến nay đã chi trả cho 1.056 hộ dân với tổng số tiền 185 tỷ đồng, tương ứng diện tích 86,8 ha; phần còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục chi trả.

Người dân đồng thuận nhận tiền bồi thường để các dự án trọng điểm sớm được triển khai.

Gia đình anh Nguyễn Văn Lời (TDP Trường Sơn) là một trong những hộ dân nhận tiền bồi thường của dự án Nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi cũng có nhiều băn khoăn, nhưng sau khi được chính quyền tuyên truyền, giải thích rõ ràng về chính sách, gia đình đã đồng thuận nhận tiền. Việc chi trả kịp thời, đúng quy định giúp chúng tôi yên tâm ổn định cuộc sống và sớm bàn giao mặt bằng cho dự án...”.

Không chỉ tập trung chi trả, công tác vận động, đối thoại với người dân được phường đặc biệt chú trọng. Ông Nguyễn Quốc Hoàng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị, UBND phường Vũng Áng cho biết: “Khối lượng công việc rất lớn, nhiều dự án có quy mô hàng trăm hecta, liên quan đến hàng nghìn hộ dân. Chúng tôi xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời linh hoạt trong tổ chức thực hiện để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân....”.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác GPMB vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là đối với các dự án có quy mô lớn, liên quan đến đất ở, đất sản xuất và di dời tái định cư. Một số dự án còn chậm do vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất, giá bồi thường, hoặc tâm lý người dân chưa đồng thuận.

Hiện trên địa bàn vẫn còn 9 dự án chưa triển khai GPMB, trong đó có nhiều dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (ảnh hưởng 18,8 ha), đường dây 500kV Vũng Áng rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng (16,9 ha), bến cảng Sơn Dương (123,5 ha), trung tâm logistics Sơn Dương (191 ha)… Đây đều là những dự án có ý nghĩa quan trọng, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành trong thời gian tới.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Chủ tịch UBND phường Vũng Áng Nguyễn Thế Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để thu hút đầu tư và phát triển địa phương. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường đối thoại với người dân, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, phấn đấu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho các dự án trọng điểm...”.

Với quyết tâm cao và sự đồng thuận của người dân, phường Vũng Áng đang từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” về mặt bằng, tạo nền tảng quan trọng để các dự án lớn triển khai thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.