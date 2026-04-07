Kinh tế

Vượt nắng nóng, tăng tốc thảm nhựa quốc lộ 1 qua Khu kinh tế Vũng Áng

Thu Trang
(Baohatinh.vn) - Giữa nắng nóng gay gắt, đơn vị thi công bám tuyến, tăng tốc thảm nhựa quốc lộ 1 - tuyến huyết mạch qua KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) để sớm khắc phục hư hỏng, đảm bảo lưu thông an toàn.

Thời gian gần đây, một số đoạn trên quốc lộ 1 qua các phường Vũng Áng, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) bị xuống cấp do lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải chở vật liệu. Việc khẩn trương sửa chữa, thảm lại mặt đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km 548+100 - Km 554+500 và Km 576+500 - Km 579+300 trên tuyến quốc lộ 1 được triển khai qua địa bàn các phường Vũng Áng, Hoành Sơn.
Dự án do Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư, được triển khai từ ngày 5/3/2026. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 76 tỷ đồng, do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh - UDIC chịu trách nhiệm thi công.
Những ngày này, nền nhiệt của Hà Tĩnh gia tăng.
Tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh còn xuất hiện gió phơn Tây Nam khô nóng khiến nhiệt độ có thể lên đến 39 - 40 độ C.
Nhiệt độ mặt đường có thời điểm lên rất cao, nhưng các mũi thi công vẫn duy trì nhịp độ liên tục để đảm bảo tiến độ.
Anh Nguyễn Đắc Bình - công nhân Công ty CP Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh - UDIC chia sẻ: "Làm việc dưới trời nắng nóng khá vất vả, nhưng anh em đều cố gắng bám công trường, tuân thủ đúng quy trình để đảm bảo chất lượng. Ai cũng mong công trình sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận lợi hơn...”.
Mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng cũng là điều kiện thuận lợi cho việc rải thảm nhựa mặt đường nên đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân vật lực để đẩy nhanh tiến độ. Anh Trần Phúc Chinh - cán bộ phụ trách thi công chia sẻ: “Đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đồng thời tăng cường giám sát kỹ thuật để đảm bảo chất lượng công trình. Chúng tôi cũng phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tiết giao thông hợp lý, vừa thi công vừa đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông...".
Công nhân làm việc giữa cái nắng oi ả, từng công đoạn được thực hiện tỉ mỉ, chính xác theo quy trình kỹ thuật.
Lưu lượng xe tải lớn qua khu vực khiến việc tổ chức thi công gặp nhiều áp lực, đòi hỏi sự điều tiết hợp lý. Các mũi thi công được bố trí linh hoạt, vừa đảm bảo tiến độ vừa hạn chế ùn tắc giao thông.
Tranh thủ ít phút nghỉ giữa ca, công nhân uống nước giải nhiệt trước khi tiếp tục thi công dưới nắng nóng.
Thông tin từ đơn vị thi công, đến nay, dự án đã đạt hơn 16% tổng tiến độ, đáp ứng đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư.

Kể từ khi khởi công đến nay, nhà thầu đã nỗ lực tổ chức thi công trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, vật liệu tăng mạnh. Dù gặp nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn tập trung nhân lực, máy móc, bố trí thi công linh hoạt theo khung giờ, tăng cường kíp làm việc để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 8/2026, góp phần nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an toàn trên tuyến quốc lộ 1.

Ông Lê Duy Anh - Phó Giám đốc điều hành dự án, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh - UDIC

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

GDP quý I tăng 7,83%

GDP quý I tăng 7,83%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Du lịch Hà Tĩnh: Làm gì để "níu" chân du khách?

Du lịch Hà Tĩnh: Làm gì để "níu" chân du khách?

Năm 2025, Hà Tĩnh đón hơn 5,5 triệu lượt du khách nhưng chỉ có gần 950.000 lượt người lưu trú. Thực trạng này cho thấy bài toán cấp thiết của du lịch địa phương là cần có những giải pháp cụ thể để giữ chân du khách.
Hà Tĩnh khởi đầu ấn tượng cho hành trình tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh khởi đầu ấn tượng cho hành trình tăng trưởng hai con số

Với mức tăng trưởng kinh tế đạt 12,42% trong quý I/2026, Hà Tĩnh đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong điều hành kinh tế - xã hội mà còn tạo nền tảng, động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu GRDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2026.