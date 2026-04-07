Vượt nắng nóng, tăng tốc thảm nhựa quốc lộ 1 qua Khu kinh tế Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Giữa nắng nóng gay gắt, đơn vị thi công bám tuyến, tăng tốc thảm nhựa quốc lộ 1 - tuyến huyết mạch qua KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) để sớm khắc phục hư hỏng, đảm bảo lưu thông an toàn.
Tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh còn xuất hiện gió phơn Tây Nam khô nóng khiến nhiệt độ có thể lên đến 39 - 40 độ C.
Anh Nguyễn Đắc Bình - công nhân Công ty CP Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh - UDIC chia sẻ: "Làm việc dưới trời nắng nóng khá vất vả, nhưng anh em đều cố gắng bám công trường, tuân thủ đúng quy trình để đảm bảo chất lượng. Ai cũng mong công trình sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận lợi hơn...”.
Mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng cũng là điều kiện thuận lợi cho việc rải thảm nhựa mặt đường nên đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân vật lực để đẩy nhanh tiến độ. Anh Trần Phúc Chinh - cán bộ phụ trách thi công chia sẻ: “Đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đồng thời tăng cường giám sát kỹ thuật để đảm bảo chất lượng công trình. Chúng tôi cũng phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tiết giao thông hợp lý, vừa thi công vừa đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông...".
Lưu lượng xe tải lớn qua khu vực khiến việc tổ chức thi công gặp nhiều áp lực, đòi hỏi sự điều tiết hợp lý. Các mũi thi công được bố trí linh hoạt, vừa đảm bảo tiến độ vừa hạn chế ùn tắc giao thông.
Thông tin từ đơn vị thi công, đến nay, dự án đã đạt hơn 16% tổng tiến độ, đáp ứng đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư.
Kể từ khi khởi công đến nay, nhà thầu đã nỗ lực tổ chức thi công trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, vật liệu tăng mạnh. Dù gặp nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn tập trung nhân lực, máy móc, bố trí thi công linh hoạt theo khung giờ, tăng cường kíp làm việc để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 8/2026, góp phần nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an toàn trên tuyến quốc lộ 1.
Ông Lê Duy Anh - Phó Giám đốc điều hành dự án, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh - UDIC
