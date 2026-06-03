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Kinh tế

Vietcombank ký kết đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi

Phan Trâm
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(Baohatinh.vn) - Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh và Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi và hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026.

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Đại biểu tham dự lễ ký kết tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 3/6, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Cục Thuế tổ chức lễ ký kết đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi và hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh và Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng triển khai ký kết.

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Đại biểu theo dõi lễ ký kết điểm cầu chính giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Cục Thuế qua màn hình trực tuyến.

Thời gian qua, Vietcombank đã đồng hành sát sao với cơ quan thuế trong các chiến dịch cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Tại Hà Tĩnh, từ 14/3 – 31/5, Vietcombank Hà Tĩnh đã mở gần 3.000 tài khoản hộ kinh doanh kết nối eTax Mobile để đăng ký tài khoản với cơ quan thuế.

Tại buổi lễ, Vietcombank và Cục Thuế đã ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi và hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026.

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Ông Phan Viết Phong - Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ ký kết.

Tiếp đó, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh và Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng triển khai ký kết hợp tác đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi và hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026. Nội dung ký kết bám sát theo các chương trình hành động của Thuế tỉnh Hà Tĩnh thông qua các công việc cụ thể.

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Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh và Thuế tỉnh Hà Tĩnh ký kết hợp tác đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi và hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026.

Theo đó, hai bên phối hợp chặt chẽ để thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh các chính sách pháp luật và vận hành, sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử; phối hợp hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện đăng ký và sử dụng tài khoản thanh toán tại Vietcombank để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa công tác quản lý dòng tiền và minh bạch nghĩa vụ thuế. Vietcombank cam kết cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng thông qua gói giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Hai bên cũng thiết lập kênh tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp vướng mắc nhanh chóng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong suốt thời gian phối hợp triển khai; phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế tiếp cận các dịch vụ tài chính, các giải pháp do Vietcombank cung cấp khi người dân thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

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Đại diện lãnh đạo Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh và Thuế tỉnh Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm và tặng quà tại lễ ký kết.

Sự kiện lễ ký kết là bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa quản lý thuế và chuyển đổi số lĩnh vực tài chính ngân hàng; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Vietcombank trong việc đồng hành cùng cơ quan thuế nhằm chuyển đổi hộ kinh doanh từ nộp thuế khoán sang kê khai; qua đó, góp phần thực hiện thành công chủ trương chuyển đổi số quốc gia.

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Tags:

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Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

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