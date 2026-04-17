Cấp phép cho dự án đầu tiên vào Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Dự án Công ty TNHH Gốm sứ Chính xác Việt Nam thuộc một phần lô A4-2 Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Công ty TNHH Gốm sứ Chính xác Việt Nam tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh) với mục tiêu là sản xuất vật liệu và sản phẩm gốm sứ kỹ thuật cao. Đây là dự án thứ cấp đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là ông Peng Chin-Lun, địa chỉ thường trú tại Đài Loan, Trung Quốc.

Dự án Công ty TNHH Gốm sứ Chính xác Việt Nam được đặt tại số 2, đường số 3 (thuộc một phần lô A4-2 Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh) với diện tích sử dụng đất hơn 10.000 m². Tổng công suất thiết kế của nhà máy đạt 360 tấn sản phẩm/năm, trong đó giai đoạn 1 đạt 260 tấn/năm và giai đoạn 2 bổ sung thêm 100 tấn/năm.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 35 tỷ đồng, trong đó 100% là vốn góp của nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện giai đoạn 1 là 24 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư, giai đoạn 2 hoàn thành trong 44 tháng tiếp theo.

Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh tại xã Việt Xuyên đang được tập trung thi công để hoàn thiện hạ tầng.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, công nghệ, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các quy định liên quan khác. Cùng đó, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, quy mô đầu tư, tiến độ, các cam kết và các nội dung khác.

Nhà đầu tư phải lựa chọn công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, bền vững, thân thiện môi trường; ứng dụng tự động hóa trong các khâu sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất, đảm bảo an toàn lao động, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, có hệ thống máy móc sản xuất khép kín, đồng bộ với hệ thống thu gom, xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại; đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn của khu công nghiệp.