Dấu ấn thu hút đầu tư của Hà Tĩnh

Không phải ngẫu nhiên mà Hà Tĩnh liên tiếp được các nhà đầu tư lớn “chọn mặt gửi vàng” trong thời gian qua. Đằng sau những quyết định rót vốn là quá trình kiên trì cải thiện môi trường đầu tư, nâng cấp hạ tầng và đổi mới cách thức đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) của tỉnh. Chính sự nhất quán ấy đang tạo dựng niềm tin - yếu tố then chốt để Hà Tĩnh bước vào chặng đường phát triển mới với tâm thế chủ động và bền vững.

Năm 2025, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương 60 dự án đầu tư vào địa bàn.

Ông Bùi Việt Phú - Trưởng phòng DN và Đầu tư (Sở Tài chính) chia sẻ: Năm 2025 ghi dấu bước ngoặt quan trọng khi tỉnh chấp thuận chủ trương 54 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 127.967 tỷ đồng (tăng 33 dự án, tăng hơn 7 lần quy mô vốn đăng ký so với năm 2024). Cùng đó, 6 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép với tổng mức đầu tư gần 28 triệu USD. Những con số không chỉ đơn thuần là giá trị kinh tế, mà còn phản ánh niềm tin, kỳ vọng của cộng đồng DN dành cho Hà Tĩnh.

Sự bứt phá trong thu hút đầu tư năm qua là kết quả của nỗ lực bền bỉ trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư và phát huy tối đa vai trò đồng hành cùng DN của chính quyền địa phương. Theo đó, các chỉ tiêu then chốt về cải cách hành chính của tỉnh đến năm 2025 đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Những con số mang tính “thước đo niềm tin” được cải thiện rõ rệt: chỉ số cải cách hành chính tăng 10 bậc, hiện đứng thứ 18 cả nước; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công vươn lên vị trí thứ 7; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt vị trí thứ 4 toàn quốc. Đó là minh chứng cho quá trình chuyển đổi từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; từ thủ tục hành chính rườm rà sang quy trình số hóa, tinh gọn, dễ tiếp cận.

Theo tinh thần đổi mới, giờ đây, từng hồ sơ của DN được xử lý nhanh hơn, minh bạch hơn; từng khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ sớm hơn. Đặc biệt, với sự đồng bộ các chính sách ưu đãi về thuế, hạ tầng, KHCN, tín dụng…, Hà Tĩnh trở thành điểm đến mà các nhà đầu tư yên tâm gửi gắm kế hoạch dài hạn.

Hà Tĩnh đã thu hút nhiều dự án năng lượng quy mô.

Giữa xu thế toàn cầu hướng về phát triển xanh, Hà Tĩnh không đứng ngoài cuộc. Hiện thực hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư loạt dự án năng lượng sạch quy mô lớn như: Nhà máy điện gió Kỳ Anh với tổng vốn 17.051 tỷ đồng, Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng… Đặc biệt, Kho LNG Bắc Trung bộ tại phường Hoành Sơn (KKT Vũng Áng) với tổng mức đầu tư 26.735 tỷ đồng là dự án mang tầm chiến lược, được kỳ vọng trở thành “trạm năng lượng chiến lược” khu vực Bắc Trung bộ.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty CP (chủ đầu tư): Công trình dự kiến hoàn thành vào quý IV/2029 với quy mô giai đoạn 1 từ 1-3 triệu tấn LNG/năm, tạo nguồn cung năng lượng sạch cho các nhà máy nhiệt điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đồng thời phục vụ công nghiệp hạ nguồn tại Vũng Áng và khu vực lân cận. Tầm vóc của dự án không chỉ nằm ở giá trị đầu tư mà còn là lời khẳng định: Hà Tĩnh đang chủ động hòa mình vào xu hướng năng lượng xanh toàn cầu, từng bước trở thành trung tâm năng lượng mới của Bắc Trung bộ.

Hà Tĩnh ưu tiên các dự án dịch vụ logictics.

Năm 2025, Hà Tĩnh thu hút 6 dự án FDI, từ công nghiệp nhẹ, sản xuất hàng tiêu dùng đến công nghiệp phụ trợ - những lĩnh vực tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và hỗ trợ hình thành chuỗi cung ứng bền vững. Các dự án mang tính ứng dụng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến và góp phần đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp còn nhiều tiềm năng của tỉnh. Nổi bật là: Nhà máy tinh luyện Ferro Chromnium Cacbon Thấp Lirr Việt Nam 1,75 triệu USD; Nhà máy gia công thép Hà Tĩnh - Việt Nam 6,99 triệu USD...

Bên cạnh làn sóng dự án mới, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành và đi vào hoạt động: Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast giai đoạn 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, KCN Gia Lách mở rộng. Cùng đó, loạt dự án vừa khởi công đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ: KCN Vinhomes Vũng Áng, Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, Khu đô thị Nam Cầu Phủ… Đây là những “nốt nhạc” mới trong “bản hòa âm” phát triển của tỉnh, hứa hẹn mang đến diện mạo đầy sức sống. Từ nông nghiệp sạch, chế biến - chế tạo, công nghiệp nhẹ đến năng lượng tái tạo…, Hà Tĩnh đang mở ra một hành trình phát triển dựa trên 3 trụ cột: xanh - bền vững - hiện đại.

Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh được đầu tư trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại. Ảnh: Đình Nhất.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính: “Những tín hiệu khởi sắc năm 2025 cho thấy hành trình thu hút đầu tư của Hà Tĩnh đang đi đúng hướng. Những gam màu sáng trong “bức tranh” thu hút đầu tư của tỉnh là tổng hòa nhiều yếu tố: vị trí chiến lược ở trung tâm Bắc Trung bộ; hạ tầng giao thông - công nghiệp - logistics ngày càng hoàn chỉnh; nguồn nhân lực trẻ, có khả năng thích ứng cao và trên hết là chính sách rộng mở, sự cam kết của chính quyền trong đồng hành cùng DN”.

Năm 2026 - năm đầu của nhiệm kỳ mới, tỉnh hướng tới chiến lược thu hút đầu tư mang tính chọn lọc và bền vững, tập trung vào các ngành kinh tế trọng điểm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như: công nghệ luyện thép, công nghệ hỗ trợ, chế tạo sau thép và sản xuất điện; nông, lâm nghiệp và thủy sản, dịch vụ logistics, du lịch… Bài toán đặt ra không chỉ là thu hút vốn, mà là thu hút những dự án có khả năng tạo đột phá dài hạn, tạo việc làm chất lượng cao, đóng góp vào tăng trưởng xanh và hài hòa với phát triển.

Hà Tĩnh luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Năm mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Song, với nền tảng đã gầy dựng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Hà Tĩnh hoàn toàn có thể tạo nên “kỳ tích tăng trưởng mới”, hướng tới vị thế trung tâm năng lượng, công nghiệp và logistics khu vực Bắc Trung bộ.