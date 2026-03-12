Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp làm gì để thích ứng trước ảnh hưởng của biến động địa chính trị?

Để công nhân KKT Vũng Áng không lỡ hẹn trong ngày bầu cử 12/03/2026 16:01 Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần chủ động của các địa phương trong công tác bầu cử 12/03/2026 14:08 Sáng 12/3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại các địa phương: Kỳ Anh, Sông Trí và Hoành Sơn.

[Motion Graphics] Thế nào là phiếu bầu cử hợp lệ? 12/03/2026 13:44 Ngày 15/3/2026, cử tri Hà Tĩnh và cử tri cả nước sẽ đi bầu ĐBQH và HĐND các cấp. Trong ngày bầu cử, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của cử tri mà còn phải bảo đảm đúng quy định để được tính là hợp lệ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử 12/03/2026 13:33 Sáng 12/3, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại các địa phương: Sơn Kim 1, Tứ Mỹ, Đức Thịnh và Bắc Hồng Lĩnh.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân 12/03/2026 13:00 Sáng 12/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm.

Sớm điều chỉnh biển báo giao thông theo địa danh mới 12/03/2026 10:01 Nhiều đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự thay đổi về tên gọi và địa bàn quản lý nhưng việc điều chỉnh các biển báo theo địa danh mới còn khá chậm, gây bất lợi cho người tham gia giao thông.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/3: Mưa rải rác 12/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/3: Trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác; nhiệt độ từ 18 - 23 độ C.

Hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp 11/03/2026 13:34 Sáng 11/3, Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ.

Nhiều nông sản địa phương "hút khách" tại Khu du lịch chùa Hương Tích 11/03/2026 13:30 Du khách khi đến với Khu du lịch chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) không chỉ ấn tượng về phong cảnh, không gian mà còn bày tỏ sự thích thú với hàng loạt sản phẩm nông sản của địa phương.

Xây dựng hình ảnh du lịch Hà Tĩnh văn minh, thân thiện 11/03/2026 05:16 Cùng với đầu tư, cải tạo hạ tầng, đa dạng hóa dịch vụ thì văn hóa đón tiếp, ứng xử tại các điểm đến được xem là một trong những yếu tố tạo nên sức hút cho du lịch Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/3: Nhiều mây, phổ biến không mưa 11/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/3: Nhiều mây, phổ biến không mưa. Nhiệt độ 17 - 23 độ C

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Lạc 10/03/2026 14:10 Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình, duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Hà 10/03/2026 14:00 Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị, mong muốn các ứng cử viên tiếp tục phát huy trách nhiệm trên từng cương vị công tác vì sự phát triển của địa phương và tỉnh Hà Tĩnh.

Hướng dẫn quy trình vận hành Hệ thống Ứng dụng công dân số Hà Tĩnh 10/03/2026 12:35 Hội nghị tập huấn đã trang bị kiến thức, kỹ năng trong việc vận hành quy trình xử lý hệ thống Ứng dụng công dân số Hà Tĩnh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

Mất an toàn giao thông trên những cây cầu “thắt nút cổ chai” 10/03/2026 08:42 Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 104 cây cầu do các địa phương quản lý, trong số đó có khá nhiều cây cầu bị “thắt nút cổ chai”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/3: Trời chuyển rét 10/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/3: Nhiều mây, có mưa rào rải rác, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17- 22 độ C.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn 09/03/2026 13:06 Các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn...

Lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo thực hiện nhiệm vụ 09/03/2026 12:53 Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/3: Ngày nắng nhẹ, có mưa vài nơi 09/03/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/3: Có mưa vài nơi, ngày có lúc nắng nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 19 - 25 độ C.

Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý 08/03/2026 10:00 Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Những nữ "sứ giả" quảng bá du lịch Hà Tĩnh 08/03/2026 07:00 Bằng sự tận tâm và tình yêu quê hương, nhiều phụ nữ đang trở thành những “sứ giả” thầm lặng, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/3: Sáng mưa nhỏ vài nơi, chiều hửng nắng 08/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/3: Toàn tỉnh trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ: 19 - 26 độ C

Đưa "ngày hội non sông" đến với người dân bản Rào Tre 07/03/2026 15:40 Để bà con bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) hiểu rõ ý nghĩa bầu cử, quyền và nghĩa vụ cử tri, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng đã tận tình tuyên truyền, vận động.

Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn 07/03/2026 13:36 Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.

Tượng Sơn cổ tự – nơi tâm y nở hoa giữa núi rừng Hà Tĩnh 07/03/2026 06:25 Trải qua hàng trăm năm, chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) không chỉ là chốn tu hành, chiêm bái mà còn lưu giữ nhiều câu chuyện gắn với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/3: Mưa rải rác, trời lạnh 07/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/3: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ; nhiệt độ dao động từ 18 - 23 độ C.

Sẵn sàng các điều kiện cho công tác bầu cử ở Vũng Áng 06/03/2026 19:53 Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu vừa đến kiểm tra, làm việc với phường Vũng Áng về công tác chuẩn bị bầu cử.

Gặp gỡ cậu bé 12 tuổi với bộ sưu tập "khủng" huy chương Toán quốc tế 06/03/2026 15:02 Đam mê toán học từ nhỏ, 12 tuổi, Nguyễn Đức Tài - lớp 6A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã sở hữu bộ sưu tập gồm 21 huy chương ở các kỳ thi Toán quốc tế.

Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri 06/03/2026 14:04 Tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân.

Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh 06/03/2026 10:42 Tại Hà Tĩnh đã xuất hiện chiêu trò giả mạo hãng taxi để hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng sử dụng dịch vụ và các đơn vị kinh doanh taxi chân chính.

