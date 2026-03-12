Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp làm gì để thích ứng trước ảnh hưởng của biến động địa chính trị?

(Baohatinh.vn) - Xung đột leo thang tại Trung Đông khiến chi phí logistics tăng cao, thị trường biến động. Doanh nghiệp Hà Tĩnh cần làm gì để thích ứng và giảm thiểu tác động? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.
Ngày 15/3/2026, cử tri Hà Tĩnh và cử tri cả nước sẽ đi bầu ĐBQH và HĐND các cấp. Trong ngày bầu cử, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của cử tri mà còn phải bảo đảm đúng quy định để được tính là hợp lệ.
Sáng 12/3, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại các địa phương: Sơn Kim 1, Tứ Mỹ, Đức Thịnh và Bắc Hồng Lĩnh.
Nhiều đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự thay đổi về tên gọi và địa bàn quản lý nhưng việc điều chỉnh các biển báo theo địa danh mới còn khá chậm, gây bất lợi cho người tham gia giao thông.
Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình, duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.
Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị, mong muốn các ứng cử viên tiếp tục phát huy trách nhiệm trên từng cương vị công tác vì sự phát triển của địa phương và tỉnh Hà Tĩnh.
Các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn...
Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.
Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu vừa đến kiểm tra, làm việc với phường Vũng Áng về công tác chuẩn bị bầu cử.
Tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân.