Sớm điều chỉnh biển báo giao thông theo địa danh mới

(Baohatinh.vn) - Nhiều đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự thay đổi về tên gọi và địa bàn quản lý nhưng việc điều chỉnh các biển báo theo địa danh mới còn khá chậm, gây bất lợi cho người tham gia giao thông.
Ngày 15/3/2026, cử tri Hà Tĩnh và cử tri cả nước sẽ đi bầu ĐBQH và HĐND các cấp. Trong ngày bầu cử, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của cử tri mà còn phải bảo đảm đúng quy định để được tính là hợp lệ.
Sáng 12/3, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại các địa phương: Sơn Kim 1, Tứ Mỹ, Đức Thịnh và Bắc Hồng Lĩnh.
Việc gắn mã định danh cho từng bất động sản áp dụng từ ngày 1/3 được kỳ vọng giúp người mua dễ kiểm chứng thông tin pháp lý, góp phần minh bạch thị trường. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chứng khoán Việt Nam phục hồi mạnh sau phiên giảm sâu; giá xăng dầu tăng tạo áp lực chi phí vận tải; vàng cao nhưng người trẻ vẫn mua tích lũy. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình, duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.
Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị, mong muốn các ứng cử viên tiếp tục phát huy trách nhiệm trên từng cương vị công tác vì sự phát triển của địa phương và tỉnh Hà Tĩnh.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần ưu tiên kiểm soát rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn...
Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức vay tiêu dùng nhỏ lên 400 triệu đồng và đơn giản hóa thủ tục nhằm mở rộng tiếp cận tín dụng chính thức và hạn chế tín dụng đen. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu vừa đến kiểm tra, làm việc với phường Vũng Áng về công tác chuẩn bị bầu cử.