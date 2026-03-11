Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/3: Nhiều mây, phổ biến không mưa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Lạc 10/03/2026 14:10 Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình, duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Hà 10/03/2026 14:00 Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị, mong muốn các ứng cử viên tiếp tục phát huy trách nhiệm trên từng cương vị công tác vì sự phát triển của địa phương và tỉnh Hà Tĩnh.

Hướng dẫn quy trình vận hành Hệ thống Ứng dụng công dân số Hà Tĩnh 10/03/2026 12:35 Hội nghị tập huấn đã trang bị kiến thức, kỹ năng trong việc vận hành quy trình xử lý hệ thống Ứng dụng công dân số Hà Tĩnh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

Mất an toàn giao thông trên những cây cầu “thắt nút cổ chai” 10/03/2026 08:42 Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 104 cây cầu do các địa phương quản lý, trong số đó có khá nhiều cây cầu bị “thắt nút cổ chai”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tài chính thị trường ngày 10/3: Chứng khoán giảm điểm sâu, nhà đầu tư nên làm gì? 10/03/2026 07:40 Trong bối cảnh thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần ưu tiên kiểm soát rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/3: Trời chuyển rét 10/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/3: Nhiều mây, có mưa rào rải rác, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17- 22 độ C.

Phát triển mô hình nông nghiệp đa tầng, đa giá trị 09/03/2026 14:50 Mô hình nông nghiệp đa tầng, đa giá trị của Hợp tác xã Dịch vụ và Thương mại Lâm Hợp (xã Kỳ Lạc, Hà Tĩnh) hướng tới sản xuất bền vững, thúc đẩy chuyển đổi phương thức canh tác hiệu quả.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn 09/03/2026 13:06 Các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn...

Lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo thực hiện nhiệm vụ 09/03/2026 12:53 Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.

Tài chính thị trường ngày 9/3: Đề xuất nâng hạn mức vay tiêu dùng lên 400 triệu đồng 09/03/2026 07:39 Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức vay tiêu dùng nhỏ lên 400 triệu đồng và đơn giản hóa thủ tục nhằm mở rộng tiếp cận tín dụng chính thức và hạn chế tín dụng đen. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/3: Ngày nắng nhẹ, có mưa vài nơi 09/03/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/3: Có mưa vài nơi, ngày có lúc nắng nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 19 - 25 độ C.

Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý 08/03/2026 10:00 Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Những nữ "sứ giả" quảng bá du lịch Hà Tĩnh 08/03/2026 07:00 Bằng sự tận tâm và tình yêu quê hương, nhiều phụ nữ đang trở thành những “sứ giả” thầm lặng, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/3: Sáng mưa nhỏ vài nơi, chiều hửng nắng 08/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/3: Toàn tỉnh trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ: 19 - 26 độ C

Đưa "ngày hội non sông" đến với người dân bản Rào Tre 07/03/2026 15:40 Để bà con bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) hiểu rõ ý nghĩa bầu cử, quyền và nghĩa vụ cử tri, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng đã tận tình tuyên truyền, vận động.

Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn 07/03/2026 13:36 Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.

Tượng Sơn cổ tự – nơi tâm y nở hoa giữa núi rừng Hà Tĩnh 07/03/2026 06:25 Trải qua hàng trăm năm, chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) không chỉ là chốn tu hành, chiêm bái mà còn lưu giữ nhiều câu chuyện gắn với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/3: Mưa rải rác, trời lạnh 07/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/3: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ; nhiệt độ dao động từ 18 - 23 độ C.

Sẵn sàng các điều kiện cho công tác bầu cử ở Vũng Áng 06/03/2026 19:53 Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu vừa đến kiểm tra, làm việc với phường Vũng Áng về công tác chuẩn bị bầu cử.

Gặp gỡ cậu bé 12 tuổi với bộ sưu tập "khủng" huy chương Toán quốc tế 06/03/2026 15:02 Đam mê toán học từ nhỏ, 12 tuổi, Nguyễn Đức Tài - lớp 6A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã sở hữu bộ sưu tập gồm 21 huy chương ở các kỳ thi Toán quốc tế.

Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri 06/03/2026 14:04 Tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân.

Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh 06/03/2026 10:42 Tại Hà Tĩnh đã xuất hiện chiêu trò giả mạo hãng taxi để hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng sử dụng dịch vụ và các đơn vị kinh doanh taxi chân chính.

Tài chính thị trường ngày 6/3: Giá vàng thế giới giảm 60 USD/ounce 06/03/2026 07:42 Giá vàng thế giới giảm 60 USD/ounce, về quanh ngưỡng 5.082 USD/ounce trong bối cảnh USD và lãi suất trái phiếu Mỹ phục hồi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại Hà Tĩnh 05/03/2026 18:19 Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm đúng quy trình, tiến độ.

491 tân binh tại điểm giao quân số 2 Hà Tĩnh sẵn sàng cho nhiệm vụ mới 05/03/2026 15:12 Lễ giao nhận quân năm 2026 do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang tổ chức diễn ra trang trọng, đúng quy định. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm, tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Kỳ Anh trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân 05/03/2026 14:59 Năm 2026, tại điểm giao nhận quân số 3 của Hà Tĩnh có 428 thanh niên của 18 xã, phường khu vực 3 – Kỳ Anh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại điểm giao nhận quân số 1 - Nam Hồng Lĩnh 05/03/2026 13:57 Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã thắp lửa truyền thống, ngọn lửa thiêng liêng biểu trưng cho tinh thần yêu nước và ý chí tiếp bước cha anh, khơi dậy quyết tâm của các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tài chính thị trường ngày 5/3: Giá xăng có thể sẽ tăng mạnh lên mức cao nhất 14 tháng 05/03/2026 07:45 Giá dầu thế giới leo thang do căng thẳng Trung Đông, giá xăng trong nước được dự báo tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày hôm nay 5/3. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/3: Mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh 05/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/3: Một số nơi có mưa nhỏ, trời lạnh; nhiệt độ từ 18 - 23 độ C.

Xem thêm