Thông cáo báo chí về văn bản QPPL mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở Tư pháp Hà Tĩnh vừa ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND ngày 9/12/2025 về việc phân cấp một số nội dung trong quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 90 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2025. Bãi bỏ Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý hệ thống đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Việc ban hành quyết định mới xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp lý và phù hợp với các quy định hiện hành.
Cụ thể, các căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định số 3224/QĐ-UBND năm 2014 đã hết hiệu lực hoặc được thay thế bởi các văn bản quy phạm pháp luật mới như Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Luật Giao thông đường thủy nội địa và các nghị định hướng dẫn thi hành.
Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đòi hỏi phải điều chỉnh, phân định rõ thẩm quyền quản lý giữa cấp tỉnh và cấp xã.
Đồng thời, theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 8/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh có 8 tuyến đường thủy nội địa địa phương với tổng chiều dài 157,5km cần được xác định rõ cơ quan quản lý. Vì vậy, việc ban hành Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND là cần thiết nhằm thay thế quy định cũ, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn quản lý.
Việc ban hành Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND nhằm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Xây dựng và UBND cấp xã trong quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu quả các tuyến đường thủy nội địa địa phương và kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Theo Quyết định số 90, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý hoạt động giao thông đối với 8 tuyến đường thủy nội địa địa phương với 157,5km (các sông: Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Cửa Khẩu, Cày, Nhe, Già, Quyền, Trí) và các công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa được giao quản lý.
Sở Xây dựng cũng có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giao thông đường thủy nội địa; hướng dẫn UBND các xã, phường trong công tác quản lý; lập danh mục luồng địa phương và luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương trình UBND tỉnh công bố.
UBND các xã, phường được giao tổ chức quản lý đối với các sông, kênh, hồ, đầm, phá trên địa bàn chưa được đầu tư xây dựng hoặc công bố mở luồng nhưng có hoạt động vận tải nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, các địa phương có trách nhiệm quản lý, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa địa phương được giao; chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình, hoạt động có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý.