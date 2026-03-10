Thông cáo báo chí về văn bản QPPL mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở Tư pháp Hà Tĩnh vừa ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND ngày 9/12/2025 về việc phân cấp một số nội dung trong quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 90 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2025. Bãi bỏ Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý hệ thống đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý hoạt động giao thông đối với 8 tuyến đường thủy nội địa địa phương với 157,5 km (ảnh minh họa).

Việc ban hành quyết định mới xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp lý và phù hợp với các quy định hiện hành.

Cụ thể, các căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định số 3224/QĐ-UBND năm 2014 đã hết hiệu lực hoặc được thay thế bởi các văn bản quy phạm pháp luật mới như Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Luật Giao thông đường thủy nội địa và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đòi hỏi phải điều chỉnh, phân định rõ thẩm quyền quản lý giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Đồng thời, theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 8/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh có 8 tuyến đường thủy nội địa địa phương với tổng chiều dài 157,5km cần được xác định rõ cơ quan quản lý. Vì vậy, việc ban hành Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND là cần thiết nhằm thay thế quy định cũ, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn quản lý.

Việc ban hành Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND nhằm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Xây dựng và UBND cấp xã trong quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu quả các tuyến đường thủy nội địa địa phương và kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.