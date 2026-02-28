Lật thuyền khi xem đua ghe, hai mẹ con tử vong

Thuyền chở 11 người đi xem đua ghe ở lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ, phường Thuận An (TP Huế) bất ngờ bị chìm, hai mẹ con tử vong.
Sáng 28/2, hàng nghìn người tập trung về cửa biển Thuận An để xem đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ ở gần cửa biển Thuận An.
Trong quá trình di chuyển trên phá Tam Giang theo dõi giải đua, thuyền chở 11 người dân ở xã Hải Dương cũ bất ngờ bị lật. Người dân và lực lượng chức năng đưa được 9 người vào bờ an toàn. Một phụ nữ 25 tuổi và con trai 3 tuổi tử vong.
Chính quyền phường Thuận An đã hỗ trợ, thăm hỏi gia đình gặp nạn. Giải đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ cũng bị đình chỉ.
Cứ ba năm một lần, lễ hội cầu ngư đầu năm được làng Thai Dương Hạ, phường Thuận An tổ chức ngày 11-12/1 âm lịch, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi đánh bắt thuận lợi. Lễ hội thu hút đông đảo người dân vùng lân cận theo dõi, đặc biệt là giải đua ghe trên phá Tam Giang.
Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (SN 1992, trú tại xóm 14, xã Thiên Nhẫn) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 3 đối tượng có hành vi mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email của người dùng trên toàn thế giới, đã xâm nhập, thu thập trái phép thông tin để bán cho các đối tượng khác thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Ngày 30/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội “Khủng bố” quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.