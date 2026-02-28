Hotline: 02393.693.427
Lật thuyền khi xem đua ghe, hai mẹ con tử vong

Thuyền chở 11 người đi xem đua ghe ở lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ, phường Thuận An (TP Huế) bất ngờ bị chìm, hai mẹ con tử vong.

Sáng 28/2, hàng nghìn người tập trung về cửa biển Thuận An để xem đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ ở gần cửa biển Thuận An.

Người dần dùng thuyền theo dõi giải đua ghe trên phá Tam Giang. Ảnh: Võ Thạnh
Trong quá trình di chuyển trên phá Tam Giang theo dõi giải đua, thuyền chở 11 người dân ở xã Hải Dương cũ bất ngờ bị lật. Người dân và lực lượng chức năng đưa được 9 người vào bờ an toàn. Một phụ nữ 25 tuổi và con trai 3 tuổi tử vong.

Chính quyền phường Thuận An đã hỗ trợ, thăm hỏi gia đình gặp nạn. Giải đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ cũng bị đình chỉ.

Người dân theo dõi giải đua ghe tại lễ hội cầu ngư ở làng Thai Dương Hạ hôm 27/2. Ảnh: Võ Thạnh
Cứ ba năm một lần, lễ hội cầu ngư đầu năm được làng Thai Dương Hạ, phường Thuận An tổ chức ngày 11-12/1 âm lịch, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi đánh bắt thuận lợi. Lễ hội thu hút đông đảo người dân vùng lân cận theo dõi, đặc biệt là giải đua ghe trên phá Tam Giang.

