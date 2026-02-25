Cảnh giác khi mua vàng online ngày vía Thần Tài

Cận mùng 10 tháng Giêng, thị trường vàng trên địa bàn Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Theo ghi nhận tại một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc lớn, lượng khách tăng khoảng 30 - 40% so với ngày thường. Nhiều người lựa chọn đặt trước qua điện thoại hoặc mạng xã hội để tránh chờ đợi.

Cận mùng 10 tháng Giêng, lượng khách đến các cửa hàng vàng tại Hà Tĩnh tăng mạnh.

Lợi dụng tâm lý muốn mua nhanh, giữ giá tốt trong ngày vía Thần Tài, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động. Thủ đoạn phổ biến là lập fanpage, tài khoản mạng xã hội giả mạo thương hiệu vàng uy tín, sử dụng hình ảnh sản phẩm, giấy phép kinh doanh, thậm chí sao chép nội dung từ trang chính thức để tạo lòng tin. Một số trường hợp còn đưa ra mức giá thấp hơn thị trường hoặc yêu cầu chuyển khoản đặt cọc với lý do “giữ hàng”, sau đó chặn liên lạc.

Trước đó, ngày 23/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M. (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng qua mạng xã hội. Theo nội dung trình báo, ông M. đã liên hệ với một tài khoản Facebook mang tên “Bảo Tín Minh Châu”, có giao diện và thông tin hiển thị giống với trang chính thức của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu để mua vàng. Sau khi trao đổi về giá cả và số lượng, ông được yêu cầu chuyển hơn 300 triệu đồng để mua 2 cây vàng và thanh toán trước nhằm “giữ giá” trong ngày cao điểm. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn tất chuyển khoản, tài khoản này cắt đứt liên lạc, không giao vàng như cam kết, khiến ông M. phải đến cơ quan công an trình báo.

Nhiều tài khoản mạng xã hội rao bán vàng với hình thức giao dịch qua chuyển khoản, tiềm ẩn rủi ro.

Tại Hà Tĩnh, dù chưa ghi nhận trường hợp gây thiệt hại lớn liên quan đến mua bán vàng online, song nguy cơ tiềm ẩn vẫn hiện hữu khi xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến. Chị N.T.H. (phường Thành Sen) cho biết từng suýt trở thành nạn nhân khi thấy một trang mạng quảng cáo bán vàng dịp vía Thần Tài với giá thấp hơn thị trường. "Trang này có nhiều lượt theo dõi, hình ảnh đăng tải bài bản nên tạo cảm giác uy tín. Tôi định nhắn tin hỏi mua và chuyển khoản đặt cọc. May mắn trước khi giao dịch, bạn bè nhắc đây là tài khoản giả mạo, từng bị nhiều người phản ánh trên các diễn đàn. Từ đó, tôi rút kinh nghiệm và ưu tiên mua trực tiếp tại cửa hàng để bảo đảm an toàn” - chị H. chia sẻ.

Theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, việc mua bán vàng phải được thực hiện tại các tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Giao dịch qua các kênh không được kiểm chứng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tiền mà còn gây khó khăn trong việc bảo đảm quyền lợi khi phát sinh tranh chấp.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân thận trọng khi mua bán vàng qua các kênh trực tuyến.

Trung tá Trần Quốc Quang – Phó Trưởng Công an phường Thành Sen cho biết: “Dịp này nhu cầu mua vàng tăng cao nên các đối tượng lợi dụng để gia tăng hoạt động trên không gian mạng. Thủ đoạn phổ biến là giả mạo fanpage, tài khoản mạng xã hội của các thương hiệu uy tín nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Sau đó, chúng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán trước với lý do giữ giá tốt trong ngày. Khi nhận được tiền, các tài khoản này nhanh chóng chặn liên lạc và xóa dấu vết”.

Cũng theo Trung tá Quang, việc chủ động phòng ngừa và nâng cao cảnh giác của người dân có vai trò quan trọng trong đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này.

Theo dõi giá vàng trên mạng, song chị N.T.H. (phường Thành Sen) vẫn lựa chọn mua trực tiếp tại cửa hàng để bảo đảm an toàn.

“Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản bán hàng trước khi giao dịch. Nên đối chiếu qua website, số điện thoại chính thức của doanh nghiệp để xác minh. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý” – Trung tá Trần Quốc Quang nhấn mạnh.

Vía Thần Tài là dịp cầu mong may mắn, tài lộc, nhưng nếu thiếu tỉnh táo lại có thể biến thành rủi ro. Trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, người dân cần đặt sự an toàn lên trên hết, lựa chọn địa chỉ mua bán vàng ở địa chỉ uy tín, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi giao dịch để tránh “tiền mất, tật mang”.