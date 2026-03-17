Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị bắt

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa tạm giam ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Cùng vụ án, Phạm Văn Hùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị bắt với cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường.

Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; An Văn Bắng, Giám đốc mỏ Khai trường 25 và Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang chi nhánh Lào Cai, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

9 người còn lại truy cứu trách nhiệm hình sự tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; Đào Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thúy Hà, kế toán; Nguyễn Thị Phương Anh, thủ quỹ; Phạm Thị Bích, kế toán trưởng Công ty Hóa chất Đức Giang - Lào Cai; Đặng Tiến Đức, Giám đốc và Phạm Thị Bích Phương, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Trần Minh Tuấn, Giám đốc và Nguyễn Thị Phương Thảo, kế toán trưởng Công ty Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.

Quyết định tố tụng với 14 bị can được C03 thực thi ngày 25/12/2025 và 14/3/2026. Trong đó, các bị can Phương, Đức, Mai, Hà, Phương Anh, Phương Thảo và Bích được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

C03 bước đầu xác định, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã có hành vi sai phạm khi đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải, trên diện tích hàng chục hecta tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Từ đó gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn.

Tập đoàn này còn khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Hơn nữa, Đức Giang cũng bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

"Các hành vi sai phạm nêu trên tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận", C03 nhận định, đồng thời đang mở rộng điều tra vụ án, xử lý toàn diện, triệt để với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được thành lập năm 1963, từng trực thuộc Tổng cục Hóa chất. Doanh nghiệp này được cổ phần hóa năm 2003. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản phẩm các mặt hàng ngành hóa chất như axit photphoric, photpho vàng, phân bón, bột giặt, xút NAOH... Đơn vị được xem là một trong những doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực sản xuất phốt pho và hóa chất cơ bản.