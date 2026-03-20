Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, bị xử phạt 62,5 triệu đồng

Trước đó, vào sáng ngày 5/3/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026, nhưng công dân V. H. S. (SN 2002, trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) vắng mặt, không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 6/2/2026 của Chủ tịch UBND phường Sông Trí.

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 10, Nghị định số 218/2025/NĐ-CP, ngày 5/8/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt công dân Võ Hồng Sơn số tiền 62,5 triệu đồng.

Ông V. H. S. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định này. Quá thời hạn mà ông V. H. S. không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật...