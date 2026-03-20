Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, bị xử phạt 62,5 triệu đồng

Đạt Võ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt 62,5 triệu đồng đối với 1 công dân trú tại phường Sông Trí do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Trước đó, vào sáng ngày 5/3/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026, nhưng công dân V. H. S. (SN 2002, trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) vắng mặt, không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 6/2/2026 của Chủ tịch UBND phường Sông Trí.

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 10, Nghị định số 218/2025/NĐ-CP, ngày 5/8/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt công dân Võ Hồng Sơn số tiền 62,5 triệu đồng.

Ông V. H. S. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định này. Quá thời hạn mà ông V. H. S. không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật...

Tin liên quan

Tags:

#không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ #lệnh gọi nhập ngũ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

