343 người lừa đảo từ Campuchia bị bắt

Sau khi tiếp nhận gần 400 người được Campuchia trao trả, Công an Đồng Nai sàng lọc, khởi tố 343 nghi phạm do có hành vi lừa đảo bằng công nghệ cao.

Ngày 29/3, Công an Đồng Nai bắt tạm giam 343 người về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người bị Campuchia trao trả, được cảnh sát sàng lọc tại cửa khẩu Hoa Lư. Ảnh: Thái Hà

Trước đó, ngày 17/3, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ đội Biên phòng tiếp nhận gần 400 người Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao. Phần lớn trong số họ hoạt động trong các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị nước bạn triệt xóa.

Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng đã xử phạt vi phạm hành chính 331 trường hợp; trong đó 328 trường hợp có hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh; tổng số tiền phạt hơn 2,4 tỷ đồng. Qua điều tra, cảnh sát xác định nhóm này từng làm việc tại các cơ sở lừa đảo, sử dụng Whatssap, Zara, Gap, Instagram, Facebook... để chiếm đoạt tài sản của những nạn nhân Việt Nam qua Internet.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, "không nhẹ dạ cả tin"; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền cho người lạ. Người dân không truy cập đường link, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và luôn kiểm tra, xác minh thông tin trước khi giao dịch trên mạng.

Kỳ 2: Phía sau cánh cửa khép hờ của quán game online

Sau giờ tan học, không ít học sinh Hà Tĩnh tìm đến quán game online như một “điểm hẹn” quen thuộc. Từ những giờ giải trí ngắn ngủi ban đầu, nhiều em dần bị cuốn vào thế giới ảo với những cuộc “cày game” xuyên màn đêm, kéo theo hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, học tập và trật tự xã hội.
Hòa giải tốt, cộng đồng thêm gắn kết

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở được xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) triển khai đồng bộ, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần gắn kết cộng đồng.
Gây tai nạn chết người, lĩnh án 15 tháng tù

Người đi bộ… "mất" lối đi vì cây cảnh

Tại nhiều tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn Hà Tĩnh, không gian vỉa hè đang bị chiếm dụng bởi hàng loạt chậu cây cảnh của các hộ gia đình, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông...
Đối tượng sát hại 2 người tại Hưng Yên đã tử vong

Sớm điều chỉnh biển báo giao thông theo địa danh mới

Nhiều đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự thay đổi về tên gọi và địa bàn quản lý nhưng việc điều chỉnh các biển báo theo địa danh mới còn khá chậm, gây bất lợi cho người tham gia giao thông.
Tuyên phạt gần 50 năm tù trong vụ hỗn chiến gần Lan Anh Club

Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị khởi tố

Ông Vũ Thế Phiệt quê tỉnh Nam Định (cũ), trước khi là Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông từng giữ chức Giám đốc Cảng hàng không Nội Bài, rồi Tổng giám đốc ACV.
Triệt phá đường dây mua bán gan, thận liên tỉnh

