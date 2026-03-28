Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Anh Thùy (t/h)
(Baohatinh.vn) - Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra thì việc chỉ huy, điều hành các công việc tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng.

Trong năm 2025, toàn quốc xảy ra 3.151 vụ cháy, làm chết 90 người, bị thương 98 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 786,78 tỷ đồng và 271,37 ha rừng. Lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC& CNCH) nói riêng đã tham gia cứu chữa, dập tắt hàng nghìn vụ cháy lớn, nhỏ, góp phần cứu sống nhiều người cùng tài sản của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc (thứ 3 từ trái sang) - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tập trung thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX (tháng 10/2025).

Để đạt được thành công đó có sự góp phần không nhỏ từ các quyết định đúng đắn, kịp thời từ người chỉ huy chữa cháy tại hiện trường. Do vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH, người chỉ huy chữa cháy cần lưu ý những nội dung sau:

(1) Tổ chức công tác trinh sát ngay từ khi trên đường đến đám cháy, trong suốt quá trình tổ chức chữa cháy và CNCH cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn (công tác trinh sát đám cháy, tai nạn, sự cố được quy định tại Điều 10 Thông tư 37/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an).

(2) Sau khi đánh giá, nhận định tình hình vụ việc, căn cứ vào lực lượng, phương tiện hiện có, chỉ huy chữa cháy quyết định áp dụng các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và CNCH phù hợp (qua các tài liệu chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và CNCH do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH ban hành và các tài liệu khác có liên quan). Trong đó, cần ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ: cứu người bị nạn (nếu có), ngăn chặn cháy lan…

(3) Trường hợp đám cháy phát triển lớn, phức tạp, cần sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức tại địa phương hoặc các đơn vị cảnh sát PCCC&CNCH thuộc công an các địa phương lân cận, người chỉ huy chữa cháy tại hiện trường phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị để hỗ trợ công tác chữa cháy và CNCH. Thành lập sở chỉ huy chữa cháy, CNCH, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham gia xử lý và trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo chữa cháy, CNCH cho đến khi có lực lượng đến chi viện theo quy định theo nhiệm vụ tại Kế hoạch số 93/KH-BCA-C07 ngày 10/02/2026 của Bộ Công an.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại chung cư Vinhomes (phường Thành Sen, tháng 9/2025)

(4) Quyết định việc di chuyển, phá dỡ chướng ngại vật, tài sản để cứu nạn, cứu hộ, ngăn chặn nguy cơ cháy lan theo quy định của pháp luật (được quy định tại Điều 28 Luật PCCC và CNCH).

Sự chính xác, kịp thời trong các quyết định về tổ chức các hoạt động chữa cháy và CNCH tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy là yếu tố quan trọng, mang tính quyết định, góp phần quan trọng để công tác tổ chức chữa cháy và CNCH diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả cao nhất

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hòa giải tốt, cộng đồng thêm gắn kết

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở được xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) triển khai đồng bộ, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần gắn kết cộng đồng.
Gây tai nạn chết người, lĩnh án 15 tháng tù

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Dư Xuân Hội (SN 1994, trú tại xã Lộc Hà) 15 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Người đi bộ… "mất" lối đi vì cây cảnh

Tại nhiều tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn Hà Tĩnh, không gian vỉa hè đang bị chiếm dụng bởi hàng loạt chậu cây cảnh của các hộ gia đình, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông...
Đối tượng sát hại 2 người tại Hưng Yên đã tử vong

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.
Sớm điều chỉnh biển báo giao thông theo địa danh mới

Nhiều đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự thay đổi về tên gọi và địa bàn quản lý nhưng việc điều chỉnh các biển báo theo địa danh mới còn khá chậm, gây bất lợi cho người tham gia giao thông.
Tuyên phạt gần 50 năm tù trong vụ hỗn chiến gần Lan Anh Club

Do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên với 17 đối tượng đã tụ tập gần karaoke Lan Anh Club (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến. Hậu quả vụ việc khiến 1 người tử vong do mất máu cấp, 1 người khác bị thương.
Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị khởi tố

Ông Vũ Thế Phiệt quê tỉnh Nam Định (cũ), trước khi là Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông từng giữ chức Giám đốc Cảng hàng không Nội Bài, rồi Tổng giám đốc ACV.
Triệt phá đường dây mua bán gan, thận liên tỉnh

Nhóm đối tượng dùng tài khoản Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến gan, thận gấp, hậu tạ cao, kèm theo số điện thoại cần liên hệ, sau đó thỏa thuận giá cả, cách thức ghép…
Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá gây tai nạn ở hồ Thác Bà

Liên quan đến vụ TNGT đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.