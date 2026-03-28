Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Trong năm 2025, toàn quốc xảy ra 3.151 vụ cháy, làm chết 90 người, bị thương 98 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 786,78 tỷ đồng và 271,37 ha rừng. Lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC& CNCH) nói riêng đã tham gia cứu chữa, dập tắt hàng nghìn vụ cháy lớn, nhỏ, góp phần cứu sống nhiều người cùng tài sản của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc (thứ 3 từ trái sang) - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tập trung thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX (tháng 10/2025).

Để đạt được thành công đó có sự góp phần không nhỏ từ các quyết định đúng đắn, kịp thời từ người chỉ huy chữa cháy tại hiện trường. Do vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH, người chỉ huy chữa cháy cần lưu ý những nội dung sau:

(1) Tổ chức công tác trinh sát ngay từ khi trên đường đến đám cháy, trong suốt quá trình tổ chức chữa cháy và CNCH cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn (công tác trinh sát đám cháy, tai nạn, sự cố được quy định tại Điều 10 Thông tư 37/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an).

(2) Sau khi đánh giá, nhận định tình hình vụ việc, căn cứ vào lực lượng, phương tiện hiện có, chỉ huy chữa cháy quyết định áp dụng các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và CNCH phù hợp (qua các tài liệu chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và CNCH do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH ban hành và các tài liệu khác có liên quan). Trong đó, cần ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ: cứu người bị nạn (nếu có), ngăn chặn cháy lan…

(3) Trường hợp đám cháy phát triển lớn, phức tạp, cần sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức tại địa phương hoặc các đơn vị cảnh sát PCCC&CNCH thuộc công an các địa phương lân cận, người chỉ huy chữa cháy tại hiện trường phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị để hỗ trợ công tác chữa cháy và CNCH. Thành lập sở chỉ huy chữa cháy, CNCH, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham gia xử lý và trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo chữa cháy, CNCH cho đến khi có lực lượng đến chi viện theo quy định theo nhiệm vụ tại Kế hoạch số 93/KH-BCA-C07 ngày 10/02/2026 của Bộ Công an.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại chung cư Vinhomes (phường Thành Sen, tháng 9/2025)

(4) Quyết định việc di chuyển, phá dỡ chướng ngại vật, tài sản để cứu nạn, cứu hộ, ngăn chặn nguy cơ cháy lan theo quy định của pháp luật (được quy định tại Điều 28 Luật PCCC và CNCH).

Sự chính xác, kịp thời trong các quyết định về tổ chức các hoạt động chữa cháy và CNCH tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy là yếu tố quan trọng, mang tính quyết định, góp phần quan trọng để công tác tổ chức chữa cháy và CNCH diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả cao nhất