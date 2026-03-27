7 điểm mới đáng chú ý của Nghị định 69/2026/NĐ-CP về PCCC và CNCH.

1. Bổ sung quy định về xử lý trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần.

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 69/2026/NĐ-CP đã bổ sung quy định:

Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần đối với một hành vi vi phạm trong một cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thì không bị xử phạt từng hành vi vi phạm hành chính mà xử phạt một hành vi vi phạm hành chính áp dụng tình tiết tăng nặng.

Tại Nghị định 106/2025/NĐ-CP không quy định.

2. Bổ sung nguyên tắc xử phạt đối với tổ chức, cá nhân thuê, mượn, ở nhờ nhà ở khi vi phạm quy định về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Khoản 2 Điều 2 Nghị định 69/2026/NĐ-CP bổ sung khoản sau khoản 5 Điều 3 Nghị định 106/2025/NĐ-CP làm rõ trách nhiệm pháp lý đối với các tổ chức hoạt động trong cùng một cơ sở cũng như các trường hợp tổ chức, cá nhân thuê, mượn hoặc ở nhờ nhà ở. Theo đó, các chủ thể này sẽ bị xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng với trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

3. Bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.

Một điểm mới đáng chú ý quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 69/2026/NĐ-CP là việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH có thể được thực hiện trên môi trường điện tử. Việc áp dụng hình thức xử lý này được thực hiện theo quy định tại Điều 28a và Điều 28b Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 190/2025/NĐ-CP. Điều này phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước. (Không quy định tại Nghị định 106/2025/NĐ-CP)

4. Bổ sung thêm một số hành vi bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Nghị định 69/2026/NĐ-CP bổ sung một số hành vi vi phạm mới trong lĩnh vực PCCC, cụ thể:

Căn cứ

Hành vi vi phạm

Mức phạt

Khoản 1 Điều 7

Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không đủ đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Đồng thời buộc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định

10 - 15 triệu đồng

Khoản 1 Điều 9

Không duy trì trữ lượng nước chữa cháy theo quy định và buộc duy trì đủ trữ lượng nước chữa cháy

03 - 05 triệu đồng

Khoản 1 Điều 5

Không xuất trình hồ sơ về PCCC và CNCH, cứu hộ phục vụ thanh tra về PCCC

03 - 05 triệu đồng



5. Điều chỉnh thời gian áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động với một số hành vi vi phạm về PCCC

5.1 Đình chỉ hoạt động đối với hành vi đưa công trình vào sử dụng khi chưa hoàn tất thủ tục về phòng cháy, chữa cháy

Điều 7 Nghị định 69/2026/NĐ-CP điều chỉnh giảm thời gian đình chỉ hoạt động tối thiểu đối với một số hành vi vi phạm về PCCC.

Cụ thể, hành vi đưa công trình, hạng mục công trình, phương tiện vào sử dụng khi chưa có văn bản nghiệm thu PCCC được điều chỉnh thời gian đình chỉ từ 03 - 06 tháng xuống 01 - 06 tháng.

Đối với hành vi đưa công trình thuộc diện phải thẩm định thiết kế PCCC vào hoạt động khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế và nghiệm thu PCCC, thời gian đình chỉ được điều chỉnh từ 06 - 12 tháng xuống 03 - 12 tháng.

5.2 Đình chỉ hoạt động đối với vi phạm về lối thoát nạn

Khoản 2 Điều 11 Nghị định 69/2026/NĐ-CP điều chỉnh thời gian áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động đối với các hành vi vi phạm quy định về lối thoát nạn của nhà, công trình.

Theo quy định mới, hành vi không có đủ lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn của nhà, công trình sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 01 - 03 tháng. Trong khi đó, theo quy định trước đây, hành vi này có thể bị đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng.

5.3 Đình chỉ hoạt động đối với xây dựng nhà, công trình không bảo đảm khoảng cách PCCC.

Khoản 4 Điều 12 Thông tư 69/2026/NĐ-CP đã điều chỉnh giảm thời gian áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động đối với xây dựng nhà, công trình không bảo đảm khoảng cách PCCC. Theo đó, thời gian đình chỉ hoạt động được giảm từ 06 - 12 tháng xuống còn 01 - 03 tháng.

6. Điều chỉnh mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm quy định về ngăn cháy

Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 12 Nghị định 69/2026/NĐ-CP điều chỉnh và đơn giản hóa các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về ngăn cháy trong công trình, cơ sở.

Hành vi vi phạm

Nghị định 106/2025/NĐ-CP

Nghị định 69/2026/NĐ-CP

Không duy trì bộ phận ngăn cháy

+ Phạt tiền từ 05 - 07 triệu đồng đối với hành vi không duy trì bộ phận ngăn cháy đã được thi công, lắp đặt, trừ hành vi không duy trì tường ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc sàn ngăn cháy. (khoản 2)

+ Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi không duy trì tường ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc sàn ngăn cháy. (khoản 5)

Áp dụng chung 01 mức phạt tiền đối với hành vi không duy trì vật liệu ngăn cháy hoặc cửa ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc màn ngăn cháy hoặc rèm ngăn cháy hoặc vật liệu chống cháy đã được trang bị, lắp đặt: Phạt tiền từ 05 - 07 triệu đồng

Không duy trì tường ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc sàn ngăn cháy

+ Phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng đối với hành vi không có bộ phận ngăn cháy, trừ hành vi không có tường ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc sàn ngăn cháy. (khoản 4)

+ Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi không duy trì tường ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc sàn ngăn cháy. (khoản 5)

Áp dụng chung 01 mức phạt tiền đối với hành vi không trang bị, lắp đặt vật liệu ngăn cháy hoặc cửa ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc màn ngăn cháy hoặc rèm ngăn cháy hoặc vật liệu chống cháy: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng



7. Bãi bỏ quy định về xử phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm về thoát nạn trong PCCC

Một điểm đáng chú ý khác của Nghị định 69/2026/NĐ-CP là bãi bỏ quy định về mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm quy định về thoát nạn trong PCCC.

Trước đây, pháp luật quy định phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với các hành vi như không duy trì cửa đi đã được lắp đặt trên lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn, hoặc khóa cửa đi lắp đặt trên lối thoát nạn, đường thoát nạn.