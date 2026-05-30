Sai lầm khi uống nước khiến cơ thể dễ bị sốc nhiệt

Thời tiết nắng nóng và gay gắt gần đây khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Trong một bài đăng trên trang cá nhân, bác sĩ Lưu Bác Nhân, chuyên gia y học dinh dưỡng và y học chức năng ở Đài Loan, chia sẻ trường hợp một người đàn ông lớn tuổi được gia đình đưa tới khám trong tình trạng phản ứng chậm chạp, giọng nói thều thào, sau khi đi bộ ngoài trời lâu vào buổi sáng dưới thời tiết nóng bức. Sau khi xét nghiệm thấy chỉ số natri trong máu đang ở mức thấp, bác sĩ Lưu cho người bệnh nằm nghỉ ngơi, bổ sung nước muối sinh lý phù hợp. Nhờ đó, tình trạng của ông mới dần ổn định trở lại.

"Trường hợp này là một minh chứng cho thấy sốc nhiệt không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng sốt cao hay ngất xỉu, mà đôi khi vấn đề lại nằm ở sự mất cân bằng điện giải", ông Lưu, hiện là Giám đốc điều hành của Phòng khám Y học chức năng dinh dưỡng di truyền thuộc Hệ thống Phòng khám chuyên khoa Elite Đài Bắc nói.

Theo ông, phần lớn mọi người đều nghĩ chỉ cần uống thật nhiều nước vào mùa hè là đủ nhưng trên thực tế, bên cạnh nước thì việc cân bằng điện giải cũng đóng vai trò quan trọng. Bác sĩ giải thích điện giải là các khoáng chất mang điện tích thiết yếu trong cơ thể gồm các ion natri, kali, canxi và magie. Chúng giúp cơ thể duy trì dẫn truyền thần kinh, co bóp cơ bắp, ổn định nhịp tim, cân bằng huyết áp, điều hòa lượng nước và hỗ trợ chức năng não bộ. Do đó, khi chất điện giải bị mất cân bằng, cơ thể sẽ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất ổn.

Chuyên gia khuyến cáo nếu xuất hiện các triệu chứng như mất ý thức, chóng mặt nghiêm trọng, tim đập nhanh, khó thở, không thể đứng vững hoặc nôn mửa liên tục, người dân không nên chủ quan cho rằng đó chỉ là cảm giác mệt mỏi thông thường, vì có thể đó là dấu hiệu của sốc nhiệt hoặc rối loạn điện giải. Để bù nước đúng cách trong mùa hè, cần lưu ý không đợi đến khi thấy khát mới uống, bởi lúc cảm nhận được cơn khát thì cơ thể có thể đã rơi vào trạng thái mất nước nhẹ.

Thói quen uống nước nên là uống từng ngụm nhỏ và chia làm nhiều lần trong ngày thay vì uống quá nhiều cùng một lúc. Khi cơ thể đổ mồ hôi nhiều, việc bổ sung nước phải đi đôi với lưu ý về chất điện giải. Đặc biệt, người cao tuổi cần được quan tâm kỹ lưỡng hơn do cảm giác khát ở độ tuổi này thường bị suy giảm, khiến họ có thể không nhận biết được ngay cả khi cơ thể đang mất nước nghiêm trọng. Ngoài ra, việc quan sát màu sắc nước tiểu cũng là một cách nhận biết hiệu quả, trong đó màu vàng nhạt là lý tưởng nhất, còn nếu nước tiểu quá sẫm màu thì đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu nước.

Bên cạnh đó, bác sĩ khuyến cáo không nên uống một lượng lớn nước đá ngay sau khi đi bộ đường dài hoặc tập thể dục trong mùa hè. Khi cơ thể đang ở trạng thái nhiệt độ cao, giãn mạch và nhịp tim nhanh, việc dung nạp quá nhiều nước đá đột ngột có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, làm co mạch máu đột ngột, gây dao động thần kinh thực vật, thậm chí dẫn đến chóng mặt. Phương án tối ưu là nghỉ ngơi trước ở nơi thoáng mát, sau đó uống từng ngụm nhỏ nước ở nhiệt độ phòng và có thể bổ sung thêm điện giải nếu cơ thể đổ mồ hôi quá nhiều.

Theo bác sĩ Lưu, không phải ai cũng cần đến các loại nước uống thể thao. Ngoại trừ các nhóm đặc thù gồm người làm việc ngoài trời trong thời gian dài, người đổ mồ hôi đầm đìa, người vận động dưới nền nhiệt độ cao, người bị tiêu chảy hoặc người cao tuổi có cảm giác chán ăn, những người khác cần đặc biệt cẩn trọng. Dù việc bổ sung nước điện giải đúng cách mang lại nhiều lợi ích, một số loại nước uống thể thao trên thị trường hiện nay lại chứa hàm lượng đường khá cao, vì vậy người dân tuyệt đối không nên lạm dụng và sử dụng chúng để thay thế hoàn toàn cho nước lọc hàng ngày.