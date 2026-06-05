Phổ biến Luật Hóa chất năm 2025 cho các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 5/6, Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến Luật Hóa chất năm 2025 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Hóa chất năm 2025" cho đại diện 32 đơn vị hoạt động hóa chất và các đơn vị, địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện Cục Hóa chất (Bộ Công Thương), lãnh đạo Sở Công Thương.

Ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, gần 100 đại biểu đến từ 32 đơn vị hoạt động hóa chất và các đơn vị, địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh đã được các chuyên gia của Cục Hóa chất phổ biến Luật Hóa chất năm 2025 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Hóa chất năm 2025.

Điểm nhấn quan trọng của Luật Hóa chất năm 2025 là thay vì quản lý cục bộ, luật quy định hệ thống quản lý đồng bộ theo toàn bộ vòng đời hóa chất, thúc đẩy các nguyên tắc “hóa học xanh” nhằm giảm thiểu chất thải, ngăn ngừa tai nạn; đồng thời, siết chặt việc kiểm soát hóa chất nguy hiểm ngay trong các sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Cũng tại hội nghị, đại biểu được phổ biến các nội dung về cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 19/2026/NQ-CP và Thông tư 26/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ Công Thương thực hiện phân cấp triệt để về cho UBND cấp tỉnh và Sở Công Thương trực tiếp thẩm định, cấp phép các thủ tục cốt lõi bao gồm: cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (nhóm 1 và nhóm 2); cấp phép nhập khẩu hóa chất cấm; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện dịch vụ tồn trữ hóa chất; cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (loại 5, loại 8); cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp (áp dụng từ 1/7/2026).

Đại diện Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất (Cục Hóa chất) phổ biến những nội dung quan trọng của Luật Hóa chất năm 2025.

Song song với đó, thời gian kiểm tra hồ sơ và cấp phép cũng được cắt giảm mạnh mẽ (ví dụ: cấp mới phép xuất nhập khẩu hóa chất kiểm soát đặc biệt giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày); đồng thời, mở rộng nhiều danh mục miễn trừ dựa trên hàm lượng hỗn hợp hoặc loại hình giao dịch số.

Hội nghị cũng quán triệt nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn, an ninh hóa chất. Theo đó, doanh nghiệp bắt buộc phải thiết lập khoảng cách an toàn, huấn luyện kỹ năng chuyên ngành cho người lao động và chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất ngay từ giai đoạn lập dự án.