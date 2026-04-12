Cháy dãy nhà trọ lúc rạng sáng, 2 người chết, 5 người bị thương

Sáng 12/4, Công an phường Tân Thới Hiệp phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại dãy nhà trọ trong con hẻm trên đường Nguyễn Thị Thơi khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

2 người tử vong được chuyển ra khỏi hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bao trùm dãy nhà trọ nên hô hoán, huy động bình chữa cháy, kéo vòi nước sinh hoạt ra dập lửa. Tuy nhiên đám cháy quá lớn, người dân không thể khống chế.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh điều động phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa cháy. Trong đám cháy, người dân và tổ cứu hộ đã đưa được 5 người bị thương ra ngoài chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Bên trong dãy nhà trọ có rất nhiều vật dụng sinh hoạt dễ cháy nên đám cháy tạo khói đen gây ngạt. Đám cháy được khoanh vùng và dập tắt. Tiến hành kiểm tra hiện trường, lực lượng cứu hộ phát hiện 2 nạn nhân tử vong gồm 1 nam, 1 nữ.

Hiện trường được phong tỏa, công an lấy lời khai các nhân chứng, xác định nguyên nhân gây cháy.