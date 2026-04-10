Cháy nhà ở Gia Lai, 4 người tử vong

Hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà ở xã Cát Tiến (huyện Phù Cát, Bình Định cũ) khiến 4 người tử vong.
Chiều 10/4, một lãnh đạo UBND xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà với diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người.
Theo đó, khoảng 14h, lửa bất ngờ bùng lên tại nhà bà Trần Thị Đ. ở thôn Chánh Hóa. Người dân phát hiện khói lửa liền tri hô, đồng thời báo cơ quan chức năng.
Công an cùng lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt, tổ chức dập lửa. Khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 4 người đã tử vong.
Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên cho biết, thông tin ban đầu, nạn nhân là người trong gia đình gồm một người phụ nữ chủ hộ, con gái chủ hộ và hai cháu ngoại sinh đôi.
Cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ cháy nhà tại xã Cát Tiến đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Dù chưa đủ tuổi theo quy định, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh vẫn điều khiển xe máy điện, thậm chí “độ” xe để tăng công suất. Thực trạng này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Trong 5 năm, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 3.147 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và đều được UBND cấp xã phân công các tổ chức, cá nhân trực tiếp giáo dục, giúp đỡ ổn định cuộc sống.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa xác minh, truy tìm ra người và phương tiện gây tai nạn giao thông làm một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng tham gia phá chuyên án đặc biệt lớn, thu giữ 4 khẩu súng, cùng nhiều viên đạn.
Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) phát hiện các đối tượng điều khiển xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát. Đối tượng ngồi sau còn mang theo vỏ chai bia với ý định ném vào người đi đường hoặc các nhóm khác.
Khe co giãn trên cầu Hàm Nghi của cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở Hà Tĩnh đang được sửa chữa. Các phương tiện phải giảm tốc độ, chạy 1 làn mỗi chiều di chuyển khi lưu thông qua cầu Hàm Nghi.
Vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh tình trạng nhiều gia đình để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, làm mất lối đi của người dân. Thế nhưng, theo ghi nhận, một số địa phương liên quan vẫn chưa quyết liệt xử lý.