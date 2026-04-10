Cháy nhà ở Gia Lai, 4 người tử vong

Chiều 10/4, một lãnh đạo UBND xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà với diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người.

Ngôi nhà xảy ra sự cố, chiều 10/4. Ảnh: Trần Hóa

Theo đó, khoảng 14h, lửa bất ngờ bùng lên tại nhà bà Trần Thị Đ. ở thôn Chánh Hóa. Người dân phát hiện khói lửa liền tri hô, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Công an cùng lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt, tổ chức dập lửa. Khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 4 người đã tử vong.

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên cho biết, thông tin ban đầu, nạn nhân là người trong gia đình gồm một người phụ nữ chủ hộ, con gái chủ hộ và hai cháu ngoại sinh đôi.

Cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ cháy nhà tại xã Cát Tiến đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.