Một số lưu ý về lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà theo QCVN 10:2025/BCA

Hiện nay, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị, khu nhà ở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục, thể thao ở nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống cho người dân và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong tình hình mới.

Vấn đề xác định lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà của hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị, khu nhà ở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục, thể thao để phù hợp với quy mô tính chất của từng khu nhằm đảm bảo yêu cầu cấp nước chữa cháy ngoài nhà khi xảy ra sự cố là rất quan trọng. Sau đây là một số lưu ý khi xác định lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà của hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị khu nhà ở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục, thể thao.

1. Xác định quy mô công trình

Để có cơ sở xác định được công trình phải trang bị, bố trí tối thiểu các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH theo QCVN 10:2025/BCA của Bộ Công an và các quy định có liên quan thì cần căn cứ quy mô, đặc điểm của từng khu để xác định một số thông tin cơ bản sau:

- Căn cứ vào quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc các văn bản khác có liên quan của từng dự án để xác định được quy mô (diện tích của khu đất lập dự án) của dự án.

- Đối với các khu đô thị, khu nhà ở, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục, thể thao cần căn cứ vào văn bản quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc các văn bản pháp lý khác của cơ quan chuyên môn về xây dựng để xác định quy mô dân số và số tầng cao, khối tích của nhà có quy mô xây dựng lớn nhất.

- Đối với hạ tầng kỹ thuật cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong thuyết minh và hồ sơ thiết kế cần nêu rõ dự kiến một số thông số cơ bản gồm bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà, hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà và khối tích của nhà có quy mô lớn nhất.

2. Xác định lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà

Sau khi xác định các thông tin, dữ liệu có liên quan đến PCCC của từng khu như: quy mô công trình, quy mô dân số, số tầng cao, khối tích của nhà có quy mô xây dựng lớn nhất (đối với các khu đô thị, khu nhà ở, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục, thể thao); dự kiến bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà, hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà và khối tích của nhà có quy mô lớn nhất (đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp) căn cứ Mục H.1.2 QCVN 10:2025/BCA để xác lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cụ thể như sau:

1. Đối với hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị, khu nhà ở (khu dân cư) lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà (tính cho 1 đám cháy) và số đám cháy đồng thời xác định theo Bảng H.1, QCVN 10:2025/BCA. Tuy nhiên, cần xem xét đến số tầng cao và khối tích của nhà lớn nhất (theo quy hoạch) để xác định lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà, nhằm đảm bảo lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà khu đô thị, khu nhà ở phải không nhỏ hơn lưu lượng nước chữa cháy cho nhà theo Bảng H.2, QCVN 10:2025/BCA.

- Khi thực hiện cấp nước theo vùng, lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà và số đám cháy đồng thời theo từng vùng được lấy phụ thuộc vào số dân sống trong vùng đó.

- Trường hợp khu dân cư có bố trí nhà máy sản xuất hoặc nhà kho thì số đám cháy tính toán đồng thời trong khu dân cư phải bao gồm cả các đám cháy của nhà sản xuất và nhà kho trong khu dân cư đó. Khi đó lưu lượng nước tính toán bao gồm cả lưu lượng nước để chữa cháy tương ứng cho các nhà đó, nhưng không nhỏ hơn giá trị trong Bảng H.1, QCVN 10:2025/BCA.

2. Đối với hạ tầng kỹ thuật của khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục, thể thao lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà (tính cho 1 đám cháy) và số đám cháy, đồng thời lấy theo giá trị lớn nhất của Bảng H.2, QCVN 10:2025/BCA.

3. Đối với hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp, cụm công nghiệp lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà (tính cho 1 đám cháy) và số đám cháy đồng thời lấy theo nhà (dự kiến) có yêu cầu giá trị lớn nhất như Bảng H.3 và Bảng H.4, QCVN 10:2025/BCA.