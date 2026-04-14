Kịp thời xác minh sự việc giáo viên có hành vi chưa phù hợp tại Trường Mầm non Bắc Hà

Sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen).

Khoảng 22h ngày 13/4, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera lớp học, ghi lại hình ảnh một giáo viên có hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực sư phạm. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, với nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về cách ứng xử đối với trẻ.

Xác minh sự việc, hình ảnh này được ghi lại vào chiều 13/4 tại một lớp học ở Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen), do 2 cô Phan Thị Nh. và Nguyễn Thị H. chủ nhiệm. Người có hành động trong clip là cô Phan Thị Nh. và cháu bé liên quan là T.G.B (học sinh lớp Nemo 3).

Bà Trần Thị Thuỷ Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen chủ trì buổi làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường và phụ huynh cháu T.G.B.

Trong sáng nay (14/4), UBND phường Thành Sen đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với Ban Giám hiệu Trường Mầm non Bắc Hà và các cá nhân liên quan để xác minh sự việc, nghiêm túc làm rõ trách nhiệm. Cuộc họp có sự tham gia của Công an phường Thành Sen và phụ huynh cháu T.G.B.

Theo tường trình từ phía các cô giáo liên quan, vào chiều 13/4, trong giờ học, giáo viên tổ chức cho lớp ôn luyện chuẩn bị tham gia cuộc thi "Rung chuông vàng" do trường tổ chức. Trong lúc đó, cháu T.G.B. có mất trật tự. Do mới trở lại giảng dạy sau thời gian điều trị bệnh, giọng nói còn yếu nên cô Nh. đã đến trước mặt cháu, dùng hai tay giữ và lắc đầu để nhắc cháu giữ trật tự.

Cô Phan Thị Nh. cho biết: "Sau sự việc, tôi rất day dứt. Bản thân tôi nhận thấy hành động của mình là chưa phù hợp với môi trường sư phạm dù không có ý định gây tổn thương cho cháu. Tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc và cam kết sẽ điều chỉnh hành vi, phương pháp giáo dục để không xảy ra sự việc tương tự”.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Bắc Hà đã trực tiếp liên lạc và gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu T.G.B. Đồng thời, báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và Sở GD&ĐT.

Cô Lê Thị Vân Anh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà cho biết: “Là người đứng đầu, tôi nhận trách nhiệm vì đã để sự việc xảy ra trong môi trường giáo dục, tác động không tốt đến uy tín, danh dự của nhà trường cũng như chuẩn mực nghề nghiệp. Nhà trường sẽ nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan; đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát, chấn chỉnh tác phong, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ rà soát, bổ sung các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ, nâng cao kỹ năng sư phạm trong xử lý tình huống, tuyệt đối không để xảy ra những sự việc tương tự”.

Các giáo viên liên quan, gia đình cháu bé tham gia buổi làm việc.

Việc giải trình từ phía nhà trường được chính quyền địa phương, công an phường và phụ huynh tiếp nhận trên tinh thần khách quan, thận trọng; vừa đảm bảo quyền lợi, tâm lý của trẻ, vừa xem xét đầy đủ bối cảnh, nguyên nhân để có hướng xử lý phù hợp, mang tính giáo dục, phòng ngừa.

Theo thông tin được cung cấp tại buổi làm việc, sau sự việc, cháu T.G.B. không bị ảnh hưởng về sức khỏe, tinh thần ổn định, tâm lý dần trở lại bình thường. Thông tin từ cơ quan công an, qua xác minh ban đầu, hành động của cô giáo trong đoạn clip được xác định chưa đến mức xử lý theo quy định pháp luật. Về phía gia đình, phụ huynh cháu T.G.B. tiếp nhận lời xin lỗi, thiện chí từ phía nhà trường và giáo viên liên quan; đồng thời bày tỏ mong muốn sự việc được xem xét một cách thấu đáo, khách quan, trên tinh thần nhân văn, đảm bảo tốt nhất quyền lợi chính đáng cũng như sự phát triển tâm lý lâu dài cho trẻ.

Anh Trương Tuấn Anh, phụ huynh cháu T.G.B cho biết: “Sự việc xảy ra, ban đầu vợ chồng tôi cũng rất lo lắng, tuy nhiên, hành động của cô giáo không tác động lực mạnh lên cơ thể cháu. Đến nay, cháu vẫn ăn ngủ và vui chơi bình thường nên tôi cũng mong muốn sự việc được xử lý nhanh chóng. Nhà trường rút kinh nghiệm, cơ quan chức năng xem xét trên tinh thần nhân văn, xét toàn diện bối cảnh, nguyên nhân của sự việc để có hình thức xử lý phù hợp, tránh gây áp lực không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo tính răn đe, giáo dục.”

Qua sự việc, UBND phường Thành Sen yêu cầu Trường Mầm non Bắc Hà tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại các lớp học; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đảm bảo môi trường học đường thực sự an toàn, thân thiện.