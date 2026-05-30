Giảm trẻ nhẹ cân, thấp còi: Câu chuyện từ Trường Mầm non 1

Ở lứa tuổi mầm non, một bữa ăn đủ chất, một giấc ngủ ngon hay một giờ vận động ngoài trời không chỉ là những hoạt động thường nhật mà còn góp phần định hình nền tảng thể chất cho trẻ trong suốt chặng đường phát triển sau này. Vì thế, chăm sóc sức khỏe trẻ không đơn thuần là nhiệm vụ nuôi dưỡng mà trở thành một trong những ưu tiên quan trọng của nhiều cơ sở giáo dục mầm non. Tại Trường Mầm non 1, phường Thành Sen, điều đó được cụ thể hóa bằng những giải pháp đồng bộ, kiên trì và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình.

Những bữa ăn đủ chất luôn được Trường Mầm non 1 quan tâm hàng đầu.

Ngay từ đầu năm học, sau đợt phối hợp khám sức khỏe tổng quát cho 100% trẻ cùng Bệnh viện TTH, công tác cân đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho thấy toàn trường có 24 trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và 23 trẻ thấp còi. Những con số ấy không chỉ phản ánh thực trạng mà còn đặt ra yêu cầu phải có giải pháp chăm sóc phù hợp, sát với từng nhóm trẻ nhằm cải thiện thể trạng ngay từ sớm.

Cô Nguyễn Thị Hồng Vinh – Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 chia sẻ: “Việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ là nhiệm vụ được nhà trường xác định xuyên suốt trong năm học bởi đây là giai đoạn nền tảng đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ. Muốn trẻ phát triển toàn diện thì phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất như dinh dưỡng, giấc ngủ, môi trường học tập an toàn và việc theo dõi sức khỏe thường xuyên. Nhà trường đặc biệt chú trọng những trường hợp trẻ nhẹ cân, thấp còi để có biện pháp chăm sóc phù hợp, đồng thời tăng cường phối hợp với phụ huynh nhằm tạo sự thống nhất trong chăm sóc trẻ giữa gia đình và nhà trường”.

Từ định hướng đó, chất lượng bữa ăn bán trú được chú trọng nâng lên với thực đơn cân đối dinh dưỡng, thay đổi linh hoạt theo mùa, bảo đảm đầy đủ các nhóm chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Không chỉ dừng ở khẩu phần ăn, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến lưu mẫu thức ăn. Môi trường lớp học luôn được duy trì sạch sẽ, thông thoáng nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

Những luống rau tự trồng vừa giúp nhà trường đảm bảo chất lượng bữa ăn vừa tạo niềm tin cho phụ huynh.

Trong khuôn viên trường, những luống rau cải, rau ngót, mồng tơi, rau dền xanh tốt được tận dụng như một phần nguồn thực phẩm cho bếp ăn bán trú. Sự chủ động ấy không chỉ góp phần nâng chất lượng bữa ăn mà còn tạo thêm niềm tin cho phụ huynh.

Ở lớp học, những thay đổi về thể trạng của trẻ thường được nhận ra từ những biểu hiện nhỏ nhất. Vì thế, việc theo dõi tình trạng ăn, ngủ, sức khỏe của trẻ mỗi ngày luôn được giáo viên đặt trong sự quan tâm thường trực.

Cô Nguyễn Thị Mỹ - giáo viên chủ nhiệm lớp Hoạ Mi 1 chia sẻ: “Mỗi trẻ có thể trạng khác nhau nên giáo viên phải theo dõi rất sát để có cách chăm sóc phù hợp. Với những trẻ thể trạng chưa tốt, chúng tôi thường xuyên trao đổi với gia đình để thống nhất chế độ chăm sóc, từ bữa ăn đến sinh hoạt hằng ngày. Khi thấy trẻ khỏe mạnh hơn, ăn ngủ tốt hơn, đó cũng là niềm vui của giáo viên”.

Các hoạt động vận động, vui chơi ngoài trời cũng được nhà trường duy trì thường xuyên nhằm tăng cường thể lực, nâng cao sức đề kháng cho trẻ.

Song song với chế độ dinh dưỡng, các hoạt động vận động, vui chơi ngoài trời cũng được nhà trường duy trì thường xuyên nhằm tăng cường thể lực, nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Bên cạnh đó, nhà trường chủ động phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn trong công tác chăm sóc sức khỏe học đường như khám sức khỏe định kỳ, theo dõi thể trạng, tuyên truyền phòng bệnh, hướng dẫn vệ sinh cá nhân và thực hiện đầy đủ các đợt uống thuốc phòng bệnh theo quy định cho trẻ.

Sự phối hợp này giúp những biểu hiện bất thường về sức khỏe được phát hiện sớm, đồng thời tạo điều kiện để nhà trường và gia đình thống nhất biện pháp chăm sóc phù hợp đối với từng trẻ. Theo nhiều phụ huynh, việc thường xuyên trao đổi giữa giáo viên, nhà trường và cán bộ y tế khiến họ yên tâm hơn trong quá trình chăm sóc con.

Việc phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn trong công tác chăm sóc sức khỏe học đường cũng đã góp phần giúp nhà trường tạo nền tảng thể chất cho trẻ.

Chị Nguyễn Thị Dung có con đang học tại trường cho biết: “Tôi thấy yên tâm vì nhà trường không chỉ chăm các con ở lớp mà còn thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình ăn uống, giấc ngủ, sức khỏe của từng cháu để gia đình cùng phối hợp. Trước đây cháu nhà tôi khá lười ăn, sinh hoạt chưa nền nếp nhưng sau thời gian học ở trường, cháu ăn ngủ tốt hơn, có giờ giấc hơn, sức khỏe cũng ổn định hơn. Với phụ huynh, nhìn con thay đổi tích cực như vậy là điều rất đáng mừng”.

Những nỗ lực ấy đã mang lại kết quả tích cực khi đến cuối năm học, số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 24 xuống còn 2 em, trẻ thấp còi từ 23 còn 12 em. Nhưng đằng sau những chuyển biến ấy không chỉ là sự thay đổi về thể trạng của trẻ mà còn phản ánh một quá trình nâng chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng của nhà trường theo hướng bài bản, sát thực hơn. Quan trọng hơn, đó là sự gặp nhau trong trách nhiệm giữa giáo viên và phụ huynh để cùng vun đắp nền tảng sức khỏe cho trẻ ngay từ những năm đầu đời. Đây cũng là nền tảng để nhà trường tiếp tục hoàn thiện chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong năm học tới, hướng tới sự phát triển toàn diện và phù hợp hơn với nhu cầu của từng trẻ.